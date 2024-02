INTELLIGENCE. Missili nordcoreani fatti con tecnologia (rubata) sudcoreana

Le agenzie d’intelligence hanno stabilito che la Corea del Nord ha utilizzato la tecnologia rubata all’industria della difesa della Corea del Sud attraverso l’hacking informatico per rafforzare le armi strategiche fondamentali. La Corea del Nord ha ridotto significativamente il periodo di sviluppo dei missili balistici lanciati da sottomarini, Slbm, utilizzando la tecnologia di lancio a freddo rubata alle società di costruzione navale sudcoreane nel 2016. Anche il suo satellite da ricognizione militare, lanciato lo scorso anno, utilizzava veicoli di lancio e tecnologie di apparecchiature ottiche rubate. dai produttori di satelliti sudcoreani e stranieri.

Gli avvertimenti sugli attacchi informatici nordcoreani non sono una novità, ma questa è la prima volta che le autorità di intelligence sudcoreane riconoscono che la tecnologia sudcoreana è stata applicata ad armi strategiche come gli SLBM nordcoreani e i satelliti da ricognizione. È un campanello d’allarme perché gli attacchi informatici della Corea del Nord rappresentano una seria minaccia per la sicurezza della Corea del Sud. Il servizio di intelligence nazionale coreano e l’agenzia di intelligence tedesca, Bundesamt fur Verfassungsschuts (BfV), hanno recentemente reso pubblica una raccomandazione congiunta sulla sicurezza per prevenire i danni derivanti dagli attacchi informatici nordcoreani nel settore della difesa: gli hacker nordcoreani stanno utilizzando tecnologia IA generativa per rubare informazioni, riporta Dong-A Ilbo.

L’agenzia di intelligence sudcoreana, il Nis, presta particolare attenzione ai modelli di attacco delle organizzazioni hacker nordcoreane che si concentrano su obiettivi, seguendo le istruzioni politiche di Kim Jong Un. Quando Kim ha sottolineato l’importanza di rafforzare la potenza navale ispezionando le unità navali nei mesi di luglio e agosto dello scorso anno, gli attacchi informatici nordcoreani hanno preso di mira pesantemente quattro società di costruzione navale coreane. Dopo che Kim ha promesso di “rafforzare la produzione di droni” nell’ottobre dello scorso anno, molte aziende sudcoreane di droni sono state hackerate. L’intelligence di Seul sta prestando molta attenzione poiché il prossimo obiettivo potrebbe essere probabilmente la tecnologia dei sottomarini nucleari, recentemente promossa da Kim Jong Un.

La Corea del Nord utilizza l’hacking informatico non solo per fare cassa di valuta estera, rubando valuta virtuale, ma anche come strumento a basso costo per acquisire tecnologia bellica.

Lucia Giannini

