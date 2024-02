BRICS. Ecco il nuovo ordine globale secondo Mosca

La Russia sta cercando di sfruttare la leadership dei BRICS per ricalibrare l’ordine internazionale. Con le nuove nazioni che si sono recentemente unite ai BRICS e altre che cercano di aderire al blocco, l’ambasciatore della Russia negli Stati Uniti ha dichiarato a Newsweek che l’ambiziosa spinta del gruppo per superare le diverse prospettive geopolitiche e avanzare verso un’agenda comune è già in corso nonostante sfide uniche che Mosca deve affrontare.

«Il 2024 è un anno fondamentale per la politica estera della Federazione Russa», ha detto Anatoly Antonov, «Nonostante i tentativi persistenti da parte di un certo numero di Stati di isolare il nostro Paese o, almeno, di presentare un’immagine tale che le principali nazioni straniere si stanno isolando da Mosca, di fatto la situazione è completamente diversa».

«Il progresso della comunità internazionale verso un vero multipolarismo sta guadagnando slancio», ha aggiunto Antonov. «E la Russia non è una semplice testimone di queste tendenze, ma un partecipante attivo in questo processo tanto necessario».

I BRICS hanno accettato cinque nuovi membri all’inizio del 2024: Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Anche l’Argentina avrebbe dovuto aderire, ma ha annullato la sua adesione dopo che le elezioni hanno inaugurato un importante cambiamento politico in patria. Mentre la Russia si prepara a ospitare il prossimo vertice BRICS a Kazen il prossimo ottobre, un elenco crescente di paesi, oltre 30, stanno cercando di diventare membri o partner del blocco. Secondo l’alto diplomatico russo, l’obiettivo di Mosca «è quello di valorizzare e rafforzare il ruolo e il peso dei BRICS come centro di gravità per i paesi che cercano di perseguire una politica estera indipendente».

«Per coloro che non vogliono vivere sotto i dettami di qualcun altro e aspirano ad essere in rapporti amichevoli con il resto del mondo, commerciando e interagendo su un piano di parità», ha detto Antonov. «Per coloro per i quali i principi fondamentali del gruppo – uguaglianza sovrana, considerazione reciproca e consensuale degli interessi, desiderio di modellare un modello giusto di mercati globali, ricerca di risposte collettive alle sfide attuali – non sono una parola vuota», ha poi aggiunto, ripotato anche dal Miami Herald.

Il tentativo di sposare l’asse della politica internazionale vuole ridurre l’influenza del dollaro statunitense nel commercio mondiale e istituire nuovi meccanismi di assistenza allo sviluppo per i paesi che cercano un’alternativa alle istituzioni guidate dall’Occidente come il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale.

Tra gli strumenti più importanti in questo senso c’è la BRICS New Development Bank, con sede a Shanghai e attualmente guidata dall’ex presidente brasiliana Dilma Rousseff. Attraverso questa istituzione finanziaria multilaterale e gli sforzi volti a enfatizzare il commercio tra i membri che utilizzano le valute nazionali, i BRICS hanno deciso di affrontare le sfide, come gli elevati costi di transazione, associati a un ambiente dominato dal dollaro statunitense.

«Anche gli esperti politicamente affiliati riconoscono la monopolizzazione di fatto dell’attuale infrastruttura finanziaria ed economica», ha detto Antonov. «Una situazione del genere non contribuisce in alcun modo alla stabilità finanziaria globale. E, cosa più importante, mina la sua stessa credibilità creando nuove crisi e ostacolando un’autentica decolonizzazione dell’economia mondiale».

«Una situazione in cui alcuni paesi si sentono autorizzati a dettare la propria volontà ad altri, minacciando di interrompere l’accesso ai processi economici globali, confiscare i loro beni e rovinare il benessere dei cittadini comuni, è fondamentalmente sbagliata e incoerente con le tendenze prevalenti», ha aggiunto.

«La stragrande maggioranza degli Stati si è resa conto della dannosità di tali approcci». Pertanto, Antonov ha affermato che la Russia e i suoi partner «rimangono pienamente impegnati a unire le nostre risorse per progettare nuovi strumenti finanziari indipendenti dalle tendenze politiche di Washington, Bruxelles o Londra, dove le autorità sono pronte a trascurare le disposizioni legislative nazionali e i postulati del diritto internazionale al fine di punire partner non sufficientemente leali.»

«È inaccettabile che il peso del debito dei paesi in via di sviluppo – o meglio, la loro capacità di uscire dalla trappola del debito in cui sono stati costretti per decenni – sia alla mercé delle banche centrali degli Stati Uniti e dell’Europa», ha affermato. disse.

Antonov, da parte sua, ha poi minimizzato le riserve sulla capacità del blocco di portare avanti la sua missione, affermando che “se c’è una volontà, c’è un modo”. «Il fatto stesso che un certo numero di giornalisti statunitensi metta in dubbio la capacità di Cina e India, Arabia Saudita e Iran di lavorare insieme, conferma solo il carattere unico e il potere dei BRICS», ha detto Antonov. «Quando deridono la ‘ricusazione’ dell’Argentina, ignorano che non ci sono state né critiche né minacce nei confronti di Buenos Aires da parte degli altri membri dell’organizzazione, ma solo una conferma della disponibilità a collaborare in qualsiasi forma conveniente». «E questa è l’idea chiave alla base del nuovo ordine mondiale», ha aggiunto, «cercare risposte alle sfide su base collettiva, senza imporre valori e influenze aliene».

Antonov ha poi sottolineato che le priorità dei BRICS «non implicano in alcun modo che gli stati membri vedano il valore del formato nell’opporsi all’Occidente collettivo». «L’essenza dei BRICS non sta nello scontro, ma nella promozione di un’agenda positiva e unificante», ha detto Antonov. «Nessuno esercita pressioni su particolari stati affinché aderiscano al gruppo. Tutto è guidato dai loro piani e intenzioni». Questi piani saranno pienamente visibili mentre la Russia organizza più di 200 eventi in vista del vertice di Kazen, con un focus primario su politica e sicurezza, economia e finanza e dialogo culturale e umanitario. A questo proposito, Antonov ha espresso fiducia che la presidenza russa «contribuirà a risultati pratici» in tutti questi settori e «fornirà un ulteriore impulso alla cooperazione nel quadro dei BRICS». «Ciò, a sua volta, rafforzerà la voce delle nazioni, che sono concentrate sulla difesa dei veri interessi nazionali e sulla scelta del proprio percorso di sviluppo», ha affermato Antonov. «La Russia riunirà rappresentanti di diverse culture e civiltà, paesi con diversi sistemi economici e politici». «Tuttavia, le discussioni non si concentreranno sulle differenze, ma sulla ricerca di un terreno comune basato sul principio del consenso e sulla considerazione delle rispettive posizioni», ha aggiunto.

Luigi Medici

