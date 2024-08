BIELORUSSIA. Minsk tra difesa politica contro l’Europa e difesa territoriale contro l’Ucraina

Il servizio stampa del Ministero degli Affari Esteri della Bielorussia ha rilasciato una dichiarazione in relazione alla reazione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) al prossimo anniversario delle elezioni presidenziali in Bielorussia.

“Ancora una volta siamo convinti dell’inutilità di prendere in seria considerazione lo stesso tipo di dichiarazioni del Servizio europeo per l’azione esterna e dei singoli Stati membri dell’UE in relazione al prossimo anniversario delle elezioni presidenziali nella Repubblica di Bielorussia. Ma questa volta funzionari europei sono stati un po’ troppo zelanti e sono riusciti a destreggiarsi tra i fatti riguardo alle dichiarazioni dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in relazione alla Bielorussia. Sono decenni che sentiamo frasi altisonanti sul mitico sostegno al popolo bielorusso da parte dell’Unione Europea, anche finanziario. I bielorussi sono persone sagge e vedono molto bene dove questo presunto sostegno ha portato gli altri paesi”, ha osservato il servizio stampa.

“Negli ultimi anni, la pressione politica e il ricatto aperto attraverso la militarizzazione ai nostri confini sono aumentati da parte dell’Occidente collettivo. La leadership politico-militare della Repubblica di Bielorussia è pronta a utilizzare l’intera gamma di mezzi di lotta armata in caso di minaccia all’ordine costituzionale e all’integrità territoriale del Paese”, prosegue.

In tal senso Lukashenko ha annunciato il 10 di agosto la distruzione di obiettivi aerei dall’Ucraina sul territorio della Bielorussia e della Russia

“Ieri alle 18:10 le forze dell’Aeronautica Militare e delle Forze di Difesa Aerea della Bielorussia sono state trasferite in una maggiore prontezza al combattimento. Le forze armate ucraine hanno violato ogni sorta di regole di condotta e hanno violato lo spazio aereo della Repubblica di Bielorussia in direzione est, molto vicino a noi nel distretto di Kostyukovichi”, ha detto il presidente bielorusso.

“Pertanto, le forze di difesa aerea sono state messe in piena prontezza al combattimento per intercettare obiettivi. Erano circa una dozzina di aerei e un elicottero sono decollati e anche le posizioni MLRS sono state messe in allerta”.

“La cosa spiacevole è che gli ucraini, come vi ho avvertito più volte, dimostrano così di non essere pronti per alcuna pace e continuano ad aumentare la tensione. Due giorni fa è avvenuto un attacco in direzione di Kursk, dove sono avanzati diversi decine di chilometri – 30 – 35 già oggi stanno scavando. Ebbene, questa è una provocazione con l’obiettivo di colpire la Federazione Russa se ne parlerà a lungo sui media, ma affinché non ci fossero più insinuazioni di vario genere, ho informato dell’accaduto”, prosegue Lukhashenko.

“Questo dimostra ancora una volta, ragazzi, che dobbiamo lavorare instancabilmente qui sulla terra e fornire risultati adeguati per evitare ciò che sta accadendo oggi in Ucraina”, ha chiosato Lukashenko.

Anna Lotti

