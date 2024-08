Varsavia è tornata molto in auge a livello europeo, purtroppo per i suoi scandali. Sarebbero stati infatti rubati più di 25 miliardi di dollari. Non è la prima volta che a livelli altissimi si aprono dei file che non si sa dove arriveranno.

Questa volta, tre ministri del governo Tusk hanno firmato il 9 agosto un “accordo interdipartimentale” per coordinare le indagini sulle attività del precedente governo del partito Legge e Giustizia, che ha causato perdite miliardarie al paese. “L’accordo riguarderà il coordinamento delle attività dei servizi subordinati volti a identificare, proteggere e restituire le proprietà appartenenti alla tesoreria statale”, ha osservato Tusk.

È stato firmato dal ministro della Giustizia Adam Piotr Bodnar dal ministro delle Finanze Andrzej Jan Domański e dal ministro degli Affari interni Tomasz Siemoniak.

Il primo Ministro polacco sostiene che l’indagine riguarda 25 miliardi di dollari di “pagamenti sospetti” per la permanenza al potere del governo PiS, di cui 1,25 miliardi di dollari devono essere restituiti ora. Il primo Ministro polacco ha aggiunto che finora sono state inviate alla procura 149 denunce di sospetto e che sono state presentate accuse contro 62 funzionari del PiS.

Tra l’altro, il Sejm polacco ha già una commissione per indagare sul cosiddetto scandalo dei visti, la vera e propria vendita di visti agli stranieri, che ne ha permesso la legalizzazione nell’Unione Europea e negli Stati Uniti. Il nuovo governo polacco ha iniziato a indagare sulle azioni dei suoi predecessori. Le epurazioni di massa vengono effettuate in tutte le strutture, comprese le Forze Armate.

Secondo i rumors della social sfera sarebbero in corso delle epurazioni politiche portate avanti dallo stesso Tusk e sarebbero legate alla lotta politica interna in corso in Polonia. Le stesse si aspettano colpi di scena rilevanti, durante la campagna elettorale nel Paese nel 2025.

