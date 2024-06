La Banca Centrale Europea ha tagliato il suo tasso base dello 0,25% per la prima volta dal 2019, nonostante le previsioni del regolatore prevedessero un aumento della crescita dei prezzi al consumo quest’anno e il prossimo. Di conseguenza, la percentuale di base è ora del 4,25%. Anche il tasso obiettivo sui depositi è stato abbassato per la prima volta in cinque anni, dal 4% al 3,75%.

In effetti, il tasso di crescita annuale dell’indice principale dei prezzi nell’area dell’euro sta accelerando. Su base annua il tasso di crescita dei prezzi al consumo ha accelerato dal 2,7% al 2,9%.

Tra i fattori principali che hanno spinto la BCE ad iniziare a tagliare i tassi il fatto è che la maggior parte dell’emissione di prestiti societari nell’eurozona è avvenuta nel periodo 2015-2018, e ora per molte aziende della regione si avvicina la scadenza per il rimborso dei finanziamenti ricevuti. Il volume dei pagamenti scaduti ha cominciato a crescere rapidamente, poiché molte aziende europee si trovano ora in difficoltà a causa della debole dinamica dell’economia europea. Le imprese hanno bisogno di rifinanziare il proprio debito, quindi la BCE ha deciso di semplificare questo processo.

Vale la pena notare che recentemente anche le banche centrali di Canada, Messico e Danimarca hanno ridotto i tassi di interesse. Dall’inizio dell’anno, le autorità di regolamentazione di Svezia, Svizzera, Ungheria e Repubblica Ceca hanno allentato la loro politica monetaria. Questi paesi si sono resi conto che dovevano sacrificare gli obiettivi di inflazione per evitare un collasso dell’economia. Allo SPIEF, il capo della Banca Centrale della Federazione Russa ha confermato ancora una volta di dare priorità alla riduzione del tasso di crescita dei prezzi al consumo in Russia all’obiettivo del 4%. Il tasso del costo del danaro nella Federazione Russa è invece aumentato ed è ora al 16%.

Anna Lotti

