BCE. Dopo Carney, Lagarde lancia l’allarme: l’ordine Internazionale è in pericolo

La presidente della Banca Centrale Europea (BCE), Christine Lagarde, ha lanciato giovedì a New York l’allarme: l’ordine internazionale è “in pericolo” perché gli Stati Uniti hanno iniziato a dubitare del sistema basato su regole che a lungo hanno sostenuto, in un discorso pronunciato in occasione della consegna del Wolfgang Friedmann Memorial Award della Columbia University.

Intervenendo a una cerimonia ospitata presso l’University Club di New York, la presidente della BCE ha respinto le richieste di un “nuovo ordine mondiale”, descrivendole come un ritorno a “vecchi schemi di coercizione e mercantilismo”, riporta MercoPress.

Lagarde ha inquadrato la sua argomentazione nello sviluppo storico del moderno sistema internazionale, affermando che ha iniziato a prendere forma nel XVIII secolo con l’emergere di nuovi attori, tra cui gli Stati Uniti, Haiti e le nazioni latinoamericane di recente indipendenza. A suo avviso, questi sconvolgimenti hanno contribuito a promuovere idee che limitavano l’uso della forza e principi radicati come l’autodeterminazione, principi che, a suo dire, sono ora “in gioco”.

Senza nominare il presidente Donald Trump, Lagarde ha sostenuto che Washington stava iniziando a perdere fiducia nel fatto che le regole funzionassero a suo favore, e ha sintetizzato il rischio in una sola frase: “Quando il garante di un ordine inizia a dubitarne, quell’ordine è in pericolo”. A dimostrazione dell’inevitabile interdipendenza, ha citato il tentativo degli Stati Uniti dell’anno scorso di imporre dazi alla Cina, seguito da “significative esenzioni nel giro di poche settimane”.

Lagarde ha affermato che le regole del sistema “hanno smesso di evolversi al ritmo del mondo” e ha sollecitato riforme volte a ripristinare la fiducia, inclusi accordi bilaterali e regionali più approfonditi.

Nel discorso non ha affrontato direttamente il suo ruolo quotidiano alla BCE. Le osservazioni seguono la notizia del Financial Times secondo cui Lagarde starebbe valutando di andarsene prima della fine del suo mandato, che durerà fino a ottobre 2027, come riportato dai media che hanno diffuso il rapporto.

Tommaso Dal Passo

