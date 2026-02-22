PETROLIO. Alle grandi Major non interessa il petrolio di Caracas 

Donald Trump voleva che le Major petrolifere investissero 100 miliardi di dollari nel petrolio venezuelano, dopo la cattura di Maduro. Le grandi compagnie petrolifere, tuttavia, sembrano poco entusiaste dell’idea, considerando il Venezuela troppo costoso o molto rischioso.

La risposta poco entusiasta di Exxon Mobil, che ha descritto il Venezuela come “non investibile”, ha persino suscitato le ire di Trump, riporta The Conversation.

Le grandi compagnie petrolifere nel 2026 non amano l’incertezza; preferiscono investire in ciò che conoscono, come la plastica e la petrolchimica. Non vogliono essere coinvolte in settori incerti come il Venezuela e l’energia verde.

L’industria petrolifera internazionale tende a basare le sue strategie aziendali sulla produzione di petrolio a lungo termine. E i paesi sudamericani svolgono solo un ruolo marginale in questa prospettiva. Le grandi compagnie petrolifere si concentrano invece su due aree chiave: il petrolio di scisto negli Stati Uniti e l’espansione della produzione petrolchimica in Asia.

Il basso costo di estrazione del petrolio di scisto offre significativi vantaggi in termini di costi come materia prima per le raffinerie, mentre la crescente quota dell’Asia nella produzione globale offre un mercato in crescita per la petrolchimica.

Questo, a sua volta, è legato alle compagnie petrolifere che cercano di sfruttare la crescente domanda di plastica (e la minore domanda di carburanti per i trasporti) come parte di un percorso chiaro e a lungo termine verso il profitto. Questa è la strada che più conta per le compagnie petrolifere, e il piano di Trump per il Venezuela non la prevede.

Alla base dell’estrema forza dell’industria petrolifera nell’economia globale c’è il suo mercato vincolato, dove la scelta dei consumatori è limitata a un piccolo numero di produttori. Nel caso del mercato petrolifero, questi consumatori sono gli stati nazionali. E anche quelli con grandi riserve di petrolio hanno bisogno della tecnologia delle aziende per raffinarlo.

Sebbene il Venezuela produca più petrolio greggio di quanto ne consumi, deve importare carburanti e prodotti petrolchimici per soddisfare il fabbisogno della sua economia. Questo perché non dispone di raffinerie per produrli a livello nazionale. Le aziende internazionali nei settori della raffinazione e dei servizi petroliferi controllano tecnologie chiave e proprietà intellettuale in questo settore. Senza la loro partecipazione, il greggio venezuelano rimarrà inadatto alle raffinerie internazionali.

Questa fondamentale disuguaglianza nell’accesso alle tecnologie di raffinazione avanzate implica che vi sia poca correlazione tra le riserve petrolifere di un paese e la necessità o meno di importare prodotti petroliferi.

Le grandi compagnie petrolifere potrebbero ancora decidere di stanziare gli investimenti necessari per aprire l’industria petrolifera venezuelana, se verranno fornite adeguate garanzie. Tuttavia, un tale accesso sponsorizzato dallo Stato pone il rischio a carico dei contribuenti, quando questo tipo di garanzie potrebbe essere meglio utilizzato nello sviluppo di altri tipi di energia.

E mentre la società ha bisogno che le grandi aziende investano, i politici devono indirizzare questi investimenti verso opportunità produttive. Petrolio, prodotti petrolchimici e materie plastiche più economici non sono la soluzione.

Il problema delle compagnie petrolifere non è che corrono troppi rischi, ma piuttosto che non li assumono a sufficienza nelle aree in cui gli investimenti sono maggiormente necessari.

Il ritiro delle compagnie petrolifere dagli investimenti verdi, ad esempio, è stato accompagnato da un aumento dei loro investimenti in materie plastiche e prodotti petrolchimici ad alte emissioni e fortemente inquinanti.

Affrontare questo problema non sarà facile e sopratutto non si risolve con lo slogan di “liberare” l’offerta di petrolio di un’intera nazione.

Maddalena Ingroia

