AUSTRALIA. Sciopero dei lavoratori degli impianti australiani di gas naturale

Nulla di fatto. Si è conclusa con i lavoratori in sciopero la vertenza australiana del settore GNL. I lavoratori degli impianti australiani di gas naturale liquefatto della Chevron – Gorgon LNG, Wheatstone Downstream e Wheatstone Platform – hanno rifiutato l’offerta di una società statunitense di regolare i salari e altre condizioni di lavoro nel corso di un imminente sciopero in tutti e tre i siti, ha detto l’alleanza sindacale Offshore.

Ricordiamo che la possibilità di scioperi negli impianti GNL di Chevron e Woodside Energy è stata minacciata dal 10% delle esportazioni globali di GNL, di cui i progetti Chevron rappresentano circa il 5%. Ma Woodside ha già raggiunto accordi con i sindacati.

Tuttavia, si prevede che lo sciopero a Gorgon LNG e Wheatstone LNG inizierà con azioni minori, come l’interruzione degli straordinari, e non avrà un impatto immediato sulle forniture di gas.

Il 24 agosto 2023, i dipendenti della Chevron hanno votato per delegare il diritto di sciopero ai propri sindacati. Il 28 agosto i sindacati comunicarono alla Chevron che il 7 settembre sarebbero iniziati gli scioperi industriali se l’azienda non avesse raggiunto un accordo con i lavoratori. In risposta, Chevron ha affermato che la società sta continuando il processo di negoziazione e adotterà misure per mantenere le operazioni sicure e affidabili in caso di interruzione.

Al 1° settembre meno dell’1% dei dipendenti di queste imprese ha votato “a favore” (accordo sulle proposte dell’azienda); se prendiamo in considerazione i risultati delle votazioni per la proposta sulla piattaforma offshore di Wheatstone, solo 4 su 518 dipendenti della Chevron hanno votato “sì”; l’offerta della Chevron è stata presentata ai lavoratori scavalcando i sindacati, non sono specificati i dettagli della proposta; lo sciopero in tutte e tre le imprese inizierà, come annunciato, alle 6:00 ora locale del 7 settembre.

I mercati hanno già reagito in modo piuttosto brusco ai rischi di scioperi in Australia. Il prezzo medio del GNL per la consegna di ottobre nel nord-est asiatico è salito al livello più alto da metà marzo, superando i 500 dollari/1.000 m3. Il mercato europeo del gas non dipende direttamente dalle forniture di GNL provenienti dall’Australia, ma la prospettiva di una maggiore concorrenza per il GNL proveniente dall’Asia ha fatto salire i prezzi del gas da 300 a 450 dollari/1.000 m3 dall’inizio di agosto.

Lucia Giannini