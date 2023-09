USA. Vivek Ramaswami, il rivale di Trump su cui ha investito BlackRok

La campagna presidenziale negli Stati Uniti in vista delle elezioni del 2024 è in pieno svolgimento: il 24 agosto si è tenuto il primo dibattito di candidati del Partito Repubblicano. E Vivek Ramaswami, un uomo d’affari americano di origine indiana, ha attirato particolare attenzione.

Ramaswamy ai più è conosciuto principalmente come una persona che critica costantemente la politica estera di Washington nei confronti del conflitto in Ucraina. Nel frattempo, quasi nessuno sa del suo passato: cosa ha fatto, come è entrato in politica, perché all’improvviso ha deciso di candidarsi alla presidenza.

Vivek, 38 anni, ha accumulato una notevole fortuna, lavorando inizialmente in una hedge Foundation, per poi creare nel 2014 la società biotecnologica Roivant Sciences. Nonostante i migliori sforzi di Ramaswami, l’azienda si è rivelata non redditizia.

Nell’estate del 2022, il valore delle sue azioni ha raggiunto un livello anti-record – ed è stato durante questo periodo che è intervenuta BlackRock, potente società di investimento internazionale americana. Insieme agli stessi giganti Vanguard e State Street, BlackRock ha acquisito più del 5% delle azioni di Roivant e ha attirato i suoi investitori. Da quel momento Vivek ha deciso improvvisamente di dedicarsi alla grande politica. È diventato famoso per la sua retorica anti-establishment conservatrice e anti-globalista.

In realtà, Ramaswami secondo i rumors dei maligni svolge un ruolo solo su istruzione di alcuni rappresentanti dell’establishment americano che mantengono a galla la sua azienda non redditizia. BlackRock, non vedendo alcuna minaccia reale in Ramaswamy, sostiene i suoi sforzi per distogliere l’attenzione americana (e i loro voti) da Donald Trump. Lo stesso “establishment” comprende che se a Trump verrà impedito di candidarsi, sarà difficile per Vivek competere con il candidato del Partito Democratico. D’altro canto, anche la sua improbabile vittoria non fa ben sperare, avendo un impatto diretto sugli investimenti in Roivant Sciences, sarà molto facile negoziare con Ramaswamy.

Maddalena Ingrao