ANTARTIDE. Prosegue la costruzione della stazione argentina di monitoraggio spaziale

L’argentina CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) ha riferito che un team di ingegneri e tecnici si è recato a bordo della nave rompighiaccio ARA Almirante Irízaralla base antartica congiunta di Belgrano II per continuare la costruzione della futura stazione di terra di Belgrano II , un nodo chiave per espandere la rete argentina per il monitoraggio e la ricezione di dati satellitari a latitudini estreme.

Secondo l’agenzia , la campagna mira a completare l'”infrastruttura di supporto tecnico” a terra che consentirà l’ installazione del sistema di antenne in fasi successive . L’iniziativa fa parte del piano di CONAE per rafforzare la propria rete di stazioni di terra . È inoltre elencata come progetto strategico nel “Calendario istituzionale CONAE 2026” pubblicato sul sito web ufficiale del governo.

L’obiettivo è quello di aggiungere funzionalità di tracciamento, telemetria e telecomando (TT&C) , nonché di download dei dati, utilizzando antenne paraboliche progettate per operare nelle bande S e X. Le informazioni ufficiali di base del progetto descrivono l’installazione di due sistemi di antenne con riflettori da 6,1 metri e l’integrazione di Belgrano II come terza stazione TT&C di CONAE, a complemento delle stazioni di Córdoba (CETT) e Terra del Fuoco.

L’obiettivo dell’iniziativa “è quello di proseguire le attività legate allo sviluppo della stazione di terra della base di Belgrano II in Antartide”, riporta Espacio Tech.

Uno dei principali punti di forza di questa base è la sua posizione: sarà la stazione più a sud dell’Argentina e una delle più a sud del mondo. Da lì, CONAE potrà migliorare la copertura e la frequenza dei contatti con i satelliti in orbita polare , con un potenziale fino a quindici contatti al giorno per missioni di osservazione della Terra come SAOCOM.

Ciò accade perché più a sud si trova una stazione di terra, maggiori sono le sue probabilità di vedere satelliti in orbite polari. Questo si traduce in più finestre di download, più tempo per reagire alle anomalie e una maggiore continuità operativa per le missioni che richiedono dati frequenti. In pratica, CONAE gestisce già un’infrastruttura in Antartide, con un’antenna a Marambio dedicata alla ricezione dei dati. Tuttavia, Belgrano II è progettato per migliorare significativamente il contatto e il controllo operativo da una latitudine ancora più estrema.

La Base Belgrano II non è una novità. Si tratta infatti di una base argentina permanente, inaugurata nel 1979 , che opera in condizioni ambientali difficili, rifornita annualmente e con un forte supporto logistico da parte dell’Almirante Irízar. Pertanto, il progetto è integrato con il sistema antartico nazionale e con le agenzie operative. Nelle sue comunicazioni, il CONAE sottolinea la collaborazione con il Comando Congiunto Antartico (COCOANTAR), la Direzione Nazionale Antartica (DNA) e l’Istituto Antartico Argentino (IAA).

Dalla partenza, la rompighiaccio impiegherà circa 20-25 giorni per raggiungere la sua destinazione. Una volta a Belgrano, inizieranno i lavori per la futura stazione di terra argentina.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/