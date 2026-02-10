PETROLIO. Il dialogo Iran USA stabilizza il prezzo del greggio

I prezzi del petrolio sono rimasti stabili lunedì, dopo che Stati Uniti e Iran si sono impegnati a proseguire i colloqui indiretti, attenuando i timori sull’approvvigionamento di petrolio, ma l’abbandono da parte dell’India degli acquisti di petrolio russo sta riducendo i prezzi.

Riprendendo le perdite precedenti, i future sul greggio Brent sono saliti di 17 centesimi, ovvero dello 0,3%, a 68,22 dollari al barile alle 10:44 GMT, mentre il greggio statunitense West Texas Intermediate è salito di 18 centesimi, ovvero dello 0,3%, a 63,73 dollari, ripota Reuters.

Iran e Stati Uniti si sono impegnati a proseguire i colloqui dopo quelle che entrambe le parti hanno descritto come discussioni positive. Ciò ha attenuato il timore che il mancato raggiungimento di un accordo potesse spingere il Medio Oriente verso una guerra, poiché gli Stati Uniti hanno dispiegato maggiori forze militari nella zona.

Circa un quinto del consumo mondiale di petrolio passa attraverso lo Stretto di Hormuz, tra Oman e Iran.

Brent e WTI sono scesi rispettivamente di oltre il 3% e il 2% la scorsa settimana, il primo calo in sette settimane, con l’allentamento delle tensioni e un più ampio sell-off del mercato guidato dalle azioni.

Tuttavia, il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che il paese colpirà le basi statunitensi in Medio Oriente se verrà attaccato dalle forze statunitensi.

Gli investitori sono anche alle prese con gli sforzi occidentali per limitare le entrate della Russia dalle esportazioni di petrolio che sostengono la sua guerra in Ucraina. Venerdì la Commissione Europea ha proposto un divieto assoluto su qualsiasi servizio che supporti le esportazioni di petrolio greggio via mare della Russia.

Le raffinerie in India, un tempo il maggiore acquirente di greggio russo trasportato via mare, stanno evitando acquisti con consegna ad aprile e si prevede che si terranno lontane da tali scambi più a lungo, secondo fonti del settore della raffinazione e del commercio, il che potrebbe aiutare Nuova Delhi a siglare un patto commerciale con Washington.

Lucia Giannini

