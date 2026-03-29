HORMUZ. La grande beffa dello blocco dello Stretto

La grande ironia della crisi di Hormuz sta in ciò che l’Iran non ha fatto. Sorprendentemente, non c’è stato alcun blocco navale, né mine sottomarine, almeno non inizialmente. Non c’è stata alcuna flotta di navi da guerra a bloccare fisicamente il passaggio.

L’Iran ha ottenuto una chiusura di fatto dello Stretto utilizzando tecniche di guerra asimmetrica e una delle armi più economiche del suo arsenale: i droni.

Sono bastati pochi attacchi con droni a basso costo o a medio raggio contro le navi che transitavano nello stretto. Nel giro di pochi giorni, le compagnie assicurative ritirarono le loro coperture. Le compagnie di navigazione si rifiutarono di inviare equipaggi in quella che, a tutti gli effetti, era ormai una zona di guerra, riporta AT.

All’Iran è stato sufficiente condurre alcuni attacchi nelle vicinanze perché assicuratori e compagnie di navigazione decidessero che era semplicemente troppo pericoloso navigare nella stretta curva a S del canale. Le navi che hanno tentato di forzare il blocco sono state intercettate da motoscafi e squadre d’abbordaggio iraniane, che spesso le hanno dirottate verso porti iraniani. Attualmente, 3.200 navi sono intrappolate nel Golfo Persico.

L’Iran ha poi irrigidito la sua posizione, annunciando che lo Stretto sarebbe rimasto chiuso alle navi provenienti da Stati Uniti, Israele e dai loro alleati occidentali, tra cui sembrano figurare i paesi arabi del Golfo. Ma la realtà è più complessa e cinica.

Mentre le petroliere del resto del mondo sono ferme, l’Iran ha continuato a spedire petrolio greggio in Cina. Almeno 11,7 milioni di barili sono transitati attraverso lo stretto dall’inizio della guerra, tutti diretti verso porti cinesi, molti a bordo di navi con i sistemi di tracciamento disattivati.

Proseguendo nella surreale ironia di questa crisi, gli Stati Uniti hanno temporaneamente revocato le sanzioni petrolifere contro l’Iran per contribuire a stabilizzare i mercati petroliferi, pur continuando a bombardare il Paese. Teheran ha persino riaperto il suo terminale di Jask sul Golfo dell’Oman come rotta di esportazione alternativa. Il messaggio è chiaro: lo Stretto è chiuso a tutti tranne che ai clienti iraniani.

Lo shock immediato sui prezzi è stato drammatico. Ma il problema più profondo è strutturale. I mercati petroliferi sono globali e un’interruzione di questa portata è impossibile da contenere. Con lo Stretto di fatto chiuso, le riserve locali si sono rapidamente riempite e Paesi come l’Iraq e il Kuwait non hanno avuto altra scelta che ridurre la produzione. Chiudere un pozzo petrolifero non è come chiudere un rubinetto.

Si rischia di danneggiare il pozzo stesso ed è costoso da ripristinare. Ogni settimana che la chiusura persiste, i tempi per il ripristino della piena produzione si allungano ulteriormente. Ciò significa che, anche se lo Stretto riaprisse domani, il mercato ne risentirebbe per mesi, forse anni.

Poi c’è la questione della capacità di raffinazione. La capacità delle raffinerie di aumentare rapidamente la produzione una volta terminato il conflitto è, nella migliore delle ipotesi, mediocre. Questo significa che i prezzi dei prodotti petroliferi raffinati come carburante per aerei, benzina, plastica e molto altro aumenteranno per un periodo di tempo indefinito.

Oltre 3 milioni di barili al giorno di capacità di raffinazione nella regione del Golfo sono già KO, in parte a causa di attacchi diretti agli impianti, in parte perché non c’è dove inviare il prodotto. Un singolo attacco iraniano alla sola infrastruttura GNL del Qatar, ha creato danni riparabili in tre cinque anni, secondo QatarEnergy.

La domanda globale di GNL è aumentata vertiginosamente dall’invasione russa dell’Ucraina, rappresentando un’alternativa più sicura e affidabile, soprattutto in Europa. L’offerta di GNL si è ridotta di circa il 20%, costringendo gli acquirenti asiatici ed europei a una guerra di offerte per i carichi rimanenti.

Il rischio di una crisi energetica globale è elevato. In Corea del Sud, il presidente Lee Jae Myung ha imposto un tetto massimo al prezzo del carburante per la prima volta in quasi 30 anni, dopo che il prezzo della benzina a Seul ha superato i 1.900 won al litro.

In India, la crisi ha scatenato un’ondata di acquisti compulsivi di bombole di gas da cucina, con il governo che ha invocato la legge sui beni essenziali per reprimere l’accaparramento, effettuando oltre 12.000 raid e sequestrando più di 15.000 bombole.

Le vendite di piani cottura a induzione su Amazon India sono aumentate di 30 volte, mentre in Australia si sta profilando un’imminente crisi del carburante, a causa delle riserve limitate e della scarsa capacità di raffinazione interna.

Gli Stati Uniti, la potenza trainante di questo conflitto e il suo vero artefice, non sono immuni a questa crisi petrolifera. I prezzi del petrolio greggio statunitense sono aumentati di oltre il 30% dall’inizio della guerra e i prezzi al dettaglio della benzina sono saliti di oltre 50 centesimi, raggiungendo una media nazionale di circa 3,57 dollari al gallone.

Luigi Medici

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