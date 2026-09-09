ANTARTIDE. Gli eserciti di Argentina e Cile rafforzano cooperazione, capacità di soccorso ed esplorazione

A testimonianza di un nuovo passo avanti nella cooperazione militare tra i due Paesi, gli eserciti argentino e cileno stanno conducendo le esercitazioni ” Argentine-Chilean Combined Antarctic Search and Rescue Patrol (PARACACH) 2026″ e ” Argentine-Chilean Combined Antarctic Exploration Patrol (PEACACH) 2026″, progettate per rafforzare le loro capacità nello svolgimento di missioni di ricerca e soccorso in Antartide.

Secondo fonti ufficiali, queste attività rappresentano un’importante opportunità per aumentare il livello di interoperabilità tra il personale specializzato di entrambe le istituzioni, operando in conformità con gli accordi bilaterali esistenti, riporta ZM.

Entrambe le esercitazioni sono iniziate dopo una fase preliminare incentrata sull’allineamento delle procedure, delle risorse impiegate e delle sequenze operative, garantendo che entrambe le forze acquisissero una conoscenza dettagliata delle reciproche capacità. Nello specifico, l’Esercito cileno ha comunicato che all’esercitazione parteciperanno personale della Base Antartica dell’Esercito (BAE) “Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme”, mentre l’Argentina contribuirà con specialisti della Base Antartica Congiunta “Esperanza”.

Analizzando nel dettaglio ciascuna esercitazione, è importante sottolineare che PARACACH 2026 si concentrerà sull’integrazione del personale argentino e cileno in una missione di ricerca, soccorso ed evacuazione in un ambiente antartico estremamente ostile.

Secondo il piano originale dell’esercitazione, ciò comporterà la navigazione terrestre sul ghiaccio, la creazione di una rete di comunicazioni con le basi, lo svolgimento di operazioni di primo soccorso e di salvataggio in crepaccio, l’utilizzo di attrezzature specializzate e la raccolta di un’importante quantità di dati meteorologici.

L’esercitazione PEACACH 2026 si concentrerà sulla verifica delle condizioni di diverse rotte utilizzate in Antartide, in particolare gli attraversamenti glaciali. Individuerà inoltre potenziali ostacoli da rimuovere o che potrebbero richiedere modifiche ai percorsi esistenti. Verrà inoltre condotta un’indagine per identificare nuove aree da esplorare e aggiornare le informazioni su quelle esistenti, in previsione di potenziali missioni di ricerca e soccorso in tali aree.

Luigi Medici

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