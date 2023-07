AMERICA LATINA. Crescita oltre le stime del FMI

Il Fondo Monetario Internazionale ha ammesso che l’America Latina e i Caraibi cresceranno dell’1,9% quest’anno, 0,3 punti percentuali al di sopra delle proiezioni di aprile a causa dello slancio delle economie in Brasile e Messico.

Il Brasile crescerà del 2,1% (+1,2 punti percentuali meglio della previsione di aprile) e il Messico del 2,6% (+0,8 punti percentuali), riporta MercoPress.

Il Paese più grande del Sud America crescerà più di quanto previsto tre mesi fa, grazie «all’aumento della produzione agricola nel primo trimestre del 2023», che ha un impatto positivo anche sul settore dei servizi, mentre il Messico è stato influenzato dal consolidamento della ripresa nel settore dei servizi e “gli effetti derivati dalla resilienza della domanda negli Stati Uniti”, suo principale partner commerciale, secondo le previsioni del FMI.

La crescita prevista nella regione nel 2023 è significativamente inferiore al 3,9% nel 2022 a causa della “recente moderazione” dell’espansione post-pandemia e del “calo dei prezzi delle materie prime”.

Nel 2024 l’economia della regione crescerà del 2,2%, invariata rispetto alle previsioni precedenti. A livello globale, il FMI ha insistito sul fatto che, sebbene migliori del previsto, le proiezioni rimangono “deboli da una prospettiva storica” poiché l’aumento dei tassi di interesse per combattere l’inflazione “continua a pesare sull’attività economica”.

Il FMI prevede che l’inflazione globale scenderà dall’8,7% nel 2022 al 6,8% nel 2023 e al 5,2% nel 2024, ma l’inflazione core (che esclude i prezzi di cibo ed energia) diminuirà “più gradualmente”.

Il direttore della ricerca del FMI Pierre-Olivier Gourinchas ha affermato che la domanda interna nella regione rimane “relativamente forte”, anche se quest’anno dovrebbe indebolirsi rispetto al 2022. Ha ricordato che questa regione è stata la prima ad attuare una politica monetaria restrittiva per combattere l’inflazione, le sue banche centrali hanno reagito molto prima della Federal Reserve statunitense o della Banca centrale europea, e ciò le ha fatto sentire prima gli effetti degli aumenti dei tassi sulla loro economia. Pertanto, sebbene l’inflazione nella regione sia scesa, il rallentamento è il risultato di un anno e mezzo di politica monetaria restrittiva.

Secondo Gourinchas, il Brasile ha ottenuto un “rimbalzo significativo” nel suo settore agricolo e ha infettato altri settori come i servizi. “L’economia del paese sta andando abbastanza bene” ed è per questo che stanno migliorando le loro previsioni per quest’anno, ha detto.

L’esperto ha anche ricordato che la previsione di crescita di quest’anno per gli Stati Uniti è migliorata all’1,8% e che il Messico ne pagherà le conseguenze.

Maddalena Ingrao