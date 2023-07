PAKISTAN. Khan avverte i militari: state lontani dalle elezioni

Imran Khan si prepara a una stagione politica molto turbolenta per lui e per il Pakistan. Khan, che è stato estromesso da primo Ministro nell’aprile 2022 da un voto di sfiducia in parlamento che sostiene essere stato orchestrato dagli Stati Uniti, ha detto che cercherà un altro mandato come primo Ministro nelle elezioni previste per questo novembre.

Ma deve affrontare la decisa opposizione dell’esercito pakistano, che ha avuto un ruolo chiave nella sua caduta, e sta cercando di bloccare il suo ritorno.

Nessun politico nei 75 anni di storia del Pakistan ha mai sfidato l’esercito e vi è riuscito. Ma Khan è fiducioso che la sua popolarità avrà la meglio e sembra accogliere con favore il confronto incombente: «Mi oppongo categoricamente al coinvolgimento dell’esercito in politica, e in futuro devono stare alla larga dalla politica in Pakistan», ha detto Khan in una intevista a Nikkei.

«Ora c’è una legge marziale non dichiarata in Pakistan», ha detto Khan.

Tale categorica opposizione ai militari è una novità per Khan. In precedenti osservazioni pubbliche, si è allontanato dallo scontro diretto, preferendo suggerire indirettamente che l’esercito dovrebbe sostenere il suo ritorno al potere, come ha fatto quando è diventato primo ministro nel 2018, in gran parte grazie al sostegno militare.

L’opposizione di Khan sembra basata sul presupposto che l’esercito non possa permettersi di bloccarlo, che qualsiasi elezione che non lo includa come candidato sarebbe considerata illegittima.

«Se il governo non consente ai candidati del nostro partito di ottenere il permesso di rappresentare il partito in un’elezione o di fare una campagna elettorale adeguata, allora le elezioni non avranno senso», ha detto Khan. «Il nostro sostegno politico si basa sull’ideologia, che ha sconvolto l’ordine politico esistente in Pakistan. Non c’è modo che nessun partito politico possa opporsi ai nostri elettori ideologici in condizioni di parità», ha affermato.

Secondo un sondaggio Gallup di febbraio, Khan è il leader politico più popolare del Pakistan, con un indice di gradimento del 61%, quasi il doppio del punteggio della successiva figura più popolare, l’ex primo ministro Nawaz Sharif.

Se questo basterà o meno a Khan per tornare al potere è una questione che definirà la politica pakistana per gli anni a venire. Il Pakistan deve affrontare una serie di crisi incombenti, afflitto dai debiti dell’era della pandemia e, lo scorso anno, dalle inondazioni indotte dai cambiamenti climatici.

Affronta anche un’insurrezione dei talebani pakistani, ed è tra l’incudine e il martello di Stati Uniti e Cina.

I militari hanno orchestrato la vita politica del Pakistan dalla metà degli anni ’50, a volte governando direttamente ma soprattutto manovrando da dietro le quinte. La campagna di Khan contro questo monopolio del potere ha analogie con Zulfikar Ali Bhutto, l’ex presidente e primo Ministro che ha governato il Pakistan dal 1971 al 1977. Bhutto ha sostenuto un governo civile ed epurato i ranghi più alti dell’esercito, ma fu rovesciato con un colpo di stato, processato e giustiziato nel 1979 dal generale Muhammad Zia ul-Haq.

Nonostante la popolarità di Khan, la maggior parte degli analisti dubita delle sue possibilità, con i militari che sicuramente bloccheranno la sua candidatura.

Anche se dovesse fallire, è probabile che rimanga una figura potente nella politica pakistana per gli anni a venire.

La migrazione dalle campagne alle città ha creato una crescente classe media urbana con opinioni conservatrici e tradizionali e la carriera politica di Khan ha seguito l’ascesa di questo nuovo elettorato in Pakistan: la classe media recentemente urbanizzata, in aree come Punjab e Khyber Pakhtunkhwa, che si è alienata dal sistema bipartitico del Partito popolare pakistano di centro-sinistra (PPP) e la Lega musulmana pakistana di centrodestra Nawaz (PML-N), che da decenni domina la politica del Paese.

La guerra nel vicino Afghanistan ha anche dato a Khan una questione preconfezionata che l’establishment pakistano era riluttante a sfidare con forza. Khan ha preso posizione contro gli attacchi dei droni statunitensi nelle aree tribali, che hanno ucciso circa 300-500 civili tra il 2004 e il 2018.

Khan si è presentato come un musulmano devoto con ideali conservatori, cosa che gli è valsa un’ondata di sostegno, culminata in una massiccia manifestazione politica a Lahore nell’ottobre 2011.

Nel 2013, Khan ha annunciato che ai talebani pakistani dovrebbe essere consentito di avere un ufficio in città di Peshawar. Ha anche sostenuto l’educazione religiosa islamica, guadagnandosi il soprannome di “Taliban Khan” dagli oppositori politici per le sue opinioni conservatrici.

Nel 2018, il suo partito il PTI ha finalmente rotto il monopolio del PPP e del PML-N, con 116 seggi su 272 nell’Assemblea nazionale, e Khan è diventato primo ministro ad agosto 2018.

Al governo, Khan è stato elogiato per innovazioni. Dopo una serie di passi falsi politici, Khan è stato accusato di malgoverno, persecuzione degli oppositori e cattiva gestione dell’economia e della politica estera. Il suo sostegno è crollato, ponendo fine al governo con un voto di sfiducia.

Dopo aver lasciato l’incarico, Khan ha costruito la narrativa secondo cui la sua estromissione era il risultato di una cospirazione statunitense, basata su un cablogramma diplomatico pakistano trapelato che descriveva una conversazione con un funzionario statunitense. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha negato queste affermazioni.

Luigi Medici