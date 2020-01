USA. Esercitazioni contro la Peste suina

I governi di tutto il mondo si stanno affrettando a mettere in piedi le proprie difese contro l’arrivo della peste suina, mentre la malattia si diffonde oltre i confini della Cina. Questi sforzi sottolineano la grave minaccia per l’agricoltura globale. La peste suina africana si è diffusa nel sud-est asiatico e nell’Europa orientale, con casi riscontrati in Vietnam, Cambogia, Laos, Corea, Myanmar, Filippine, Polonia, Belgio e Bulgaria.

In tutto il mondo, riporta Reuters, i Paesi che finora hanno evitato l’epidemia, insieme ad altri che finora hanno eluso l’epidemia, stanno controllando pesantemente i viaggiatori, aumentando i controlli dei carichi e vietando l’importazione di carne. I Paesi produttori di carne di maiale rischiano di perdere miliardi di dollari se la malattia infetta le loro industrie perché le epidemie devastano le aziende agricole e chiudono i mercati di esportazione. La peste suina africana non minaccia l’uomo, ma non esiste un vaccino o una cura per i maiali infetti.

Se la malattia entrasse negli Stati Uniti, la principale nazione esportatrice di maiali con 77,3 milioni di maiali, il governo farebbe fatica a proteggere l’industria. Recentemente, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, Usda, ha simulato un’epidemia in Mississippi che si è diffusa nei principali stati produttori di maiali della nazione, tra cui North Carolina, Iowa e Minnesota. Veterinari, agricoltori e funzionari governativi si sono riuniti nei centri di comando dove hanno testato la loro capacità di individuare, controllare e ripulire l’ambiente rapidamente dopo un’epidemia.

In Cina, il principale consumatore globale di carne suina, la malattia è stata devastante. Non si conosce il numero esatto degli abbattimenti di maiali. La Rabobank ha stimato che l’anno scorso il paese ha perso fino al 55% del suo allevamento di maiali. Ma il governo cinese ha riportato perdite minori nel settore del maiale da 1.000 miliardi di dollari dal primo caso nell’agosto 2018. Il governo degli Stati Uniti sta mettendo in campo cani negli aeroporti e nei porti marittimi, conducendo esercitazioni di risposta alle epidemie e aggiungendo capacità per testare la malattia nei maiali. Francia e Germania stanno uccidendo centinaia di migliaia di cinghiali che potrebbero essere portatori della malattia. La Francia ha anche eretto 132 chilometri di recinzioni per tenere fuori i cinghiali e sta pianificando norme sanitarie più severe per l’allevamento dei suini, compresi i requisiti per disinfettare i camion che li trasportano.

La Thailandia ha abbattuto tutti i maiali in una provincia vicino al Myanmar, dove è stata trovata la malattia. La Corea del Sud ha ordinato ai soldati al confine con la Corea del Nord di catturare i cinghiali, mentre il Vietnam ha usato le truppe per garantire l’abbattimento dei maiali infetti.

L’Australia ha espulso viaggiatori provenienti dal Vietnam per contrabbando di carne suina e ha vietato l’importazione di prodotti a base di carne suina. L’Australia ha anche dispiegato consiglieri nelle isole del Pacifico nel tentativo di proteggere i suoi vicini più vicini dalla peste suina africana. Se tali sforzi fallissero, potrebbero costare al Paese più di 2 miliardi di dollari australiani in cinque anni.

La Cina ha vietato il trasporto di suini vivi dalle province infette e dalle regioni limitrofe nel tentativo infruttuoso di contenere i focolai. Ha anche abbattuto i maiali e ha vietato l’uso di rifiuti di cucina per l’alimentazione dei suini. La malattia è stata rilevata nei prodotti alimentari sequestrati negli aeroporti della Corea del Sud, del Giappone, dell’Australia, delle Filippine e dell’Irlanda del Nord.

Maddalena Ingrao