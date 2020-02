TURCHIA. Risalgono le azioni della Halkbank, nonostante la minaccia di sanzioni USA

Le azioni della Halkbank, banca turca di proprietà statale, sono aumentate dell’8% il 4 febbraio, dopo che una corte d’appello statunitense ha accettato di sospendere il processo contro di essa con l’accusa di aver eluso le sanzioni contro l’Iran. Le azioni sono aumentate del 6,7 per cento poi dopo essere salite all’8 per cento, ha detto Reuters.

A dicembre, il giudice distrettuale statunitense Richard Berman ha respinto la richiesta della banca di far cadere le accuse. Ma la banca ha fatto ricorso in appello contro quella sentenza e, il 3 febbraio, la questione è stata deferita a una corte d’appello di tre giudici.

Halkbank è stata incriminata per la sua presunta parte in uno schema che ha visto il governo dell’Iran spostare milioni di dollari per eludere le sanzioni statunitensi. Un ex dirigente della banca, Mehmet Hakan Atilla, arrestato nel 2017, è stato condannato per il suo ruolo nel piano nel 2018, ed è stato rilasciato lo scorso ottobre dopo aver scontato una pena di 32 mesi, riporta Ahval.

I procuratori statunitensi sostengono che, dal 2012 al 2016, Halkbank e i suoi dirigenti hanno utilizzato money service e società di copertura in Iran, Turchia ed Emirati Arabi Uniti per eludere le sanzioni statunitensi sull’Iran. Halkbank avrebbe intrapreso transazioni per conto dell’Iran che avrebbero esposto la banca a sanzioni, permettendo tra l’altro che i proventi della vendita di petrolio e gas venissero spesi per l’oro e facilitando falsi acquisti di cibo e medicine.

Gli avvocati di Halkbank affermano che gli Stati Uniti non hanno giurisdizione sulla banca in quanto non hanno filiali o uffici nel Paese e che i “contatti accidentali” della banca con gli Stati Uniti sono insufficienti per stabilire la giurisdizione nella corte federale di New York.

Le accuse sono state mosse contro la banca lo scorso ottobre, dopo che l’amministrazione del presidente americano Donald Trump aveva preparato delle sanzioni contro la Turchia per aver lanciato un’offensiva contro le forze statunitensi guidate dai curdi nel nord della Siria.

Questo fatto ha segnato un raro punto di attrito tra l’amministrazione di Trump e quella del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, con il quale il presidente americano è noto per i suoi ottimi rapporti. Bloomberg e altre tv statunitensi riportarono che Trump e il suo avvocato personale Rudy Giuliani erano intervenuti nel caso Halkbank per cercare di far cadere le accuse.

Il membro del Comitato finanziario del Senato degli Stati Uniti, Ron Wyden, un democratico, ha detto di aver inviato una lettera il 3 febbraio al procuratore generale William Barr per indagare sul presunto coinvolgimento di Trump nel caso. Ha chiesto a Barr di descrivere in dettaglio le sue interazioni con Trump, il Presidente Tayyip Erdogan e il ministro delle Finanze turco Berat Albayrak. Notando che le accuse sono arrivate giorni dopo l’operazione turca nel nord-est della Siria, Wyden ha aggiunto: «Sono preoccupato che, in assenza di queste azioni da parte del governo turco, l’interferenza dell’Amministrazione a favore delle richieste della Halkbank turca avrebbe potuto minare anni di sforzi da parte delle forze dell’ordine statunitensi».

Wyden aveva fatto la stessa accusa in ottobre, quando il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence aveva detto che ai turchi era stato detto che il caso Halkbank era di competenza della magistratura statunitense.

Graziella Giangiulio