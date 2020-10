LIBANO. Hariri torna al potere, dopo un anno

Il presidente del Libano Michel Aoun ha chiesto all’ex premier Saad Hariri di formare un nuovo gabinetto per far uscire il paese dalla crisi dopo che la maggior parte dei blocchi parlamentari ha appoggiato la sua nomina. Hariri, che in precedenza ha guidato tre governi in Libano, si è dimesso quasi un anno fa sotto la pressione di proteste contro la classe politica.

Politico musulmano sunnita di spicco, Hariri si è assicurato un sostegno sufficiente nei colloqui parlamentari del 22 ottobre da essere nominato primo ministro e cercare di formare un governo per affrontare la peggiore crisi dai tempi della guerra civile del 1975-1990, riporta The Telegraph.

Stando a Reuters, Hariri ha ottenuto l’appoggio di 47 parlamentari, più del numero di parlamentari che non hanno ancora dichiarato formalmente la loro posizione. Hariri si troverebbe ancora di fronte a grandi sfide per orientarsi nella politica di condivisione del potere in Libano e concordare un gabinetto, che deve poi affrontare una crisi bancaria, il crollo della moneta, l’aumento della povertà e la paralisi del debito pubblico.

Un nuovo governo dovrà anche affrontare l’ondata di Covid-19 e le conseguenze dell’enorme esplosione di agosto al porto di Beirut, che ha ucciso quasi 200 persone e causato miliardi di dollari di danni.

L’ultimo governo di coalizione di Hariri è stato rovesciato quasi esattamente un anno fa, quando le proteste hanno bloccato il Libano.

Hariri è stato sostenuto dai suoi futuri parlamentari, dal partito sciita Amal, dal partito druso di Walid Jumblatt e da altri piccoli gruppi. Lo sciita Hezbollah ha detto di non nominare nessuno, ma ha aggiunto che avrebbe cercato di facilitare il processo. Anche il secondo principale partito cristiano Fpm, si è rifiutato di nominare Hariri, dicendo che un politico di lungo corso non dovrebbe guidare un gabinetto di specialisti.

L’ex potenza coloniale la Francia ha cercato di radunare i leader del Libano per far uscire la nazione dalla crisi, ma è stata frustrata dall’apparente mancanza di progresso.

Maddalena Ingrao