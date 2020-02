BIELORUSSIA. Minsk ha fatto operazioni d’intelligence con la CIA di Mike Pompeo

La Russia è profondamente preoccupata per la recente visita del segretario di Stato americano Mike Pompeo in Bielorussia, ha dichiarato il 4 febbraio il presidente Alyaksandr Lukashenko durante la visita ad un impianto industriale nella città di Dobrush.

Il 1° febbraio, Mike Pompeo ha incontrato Alyaksandr Lukashenko a Minsk. L’evento è considerato la visita del funzionario statunitense di più alto livello degli ultimi 26 anni: nel 1994, l’allora presidente americano Bill Clinton arrivò a Minsk. Parlando con Pompeo, Lukashenko ha sottolineato che, sebbene non si fossero mai incontrati prima, conosceva il massimo funzionario americano «da molto tempo». Ha detto che la Bielorussia ha svolto una serie di operazioni insieme ai servizi speciali statunitensi quando Mike Pompeo era direttore della Central Intelligence Agency degli Stati Uniti.

«Se declassifichiamo tutto il materiale, il mondo ci applaudirà. Pompeo, quando era direttore della Cia, e io qui abbiamo condotto alcune importanti operazioni. Ci hanno contattato, ci hanno dato informazioni. Abbiamo trattenuto qui delle persone con materiali nucleari al confine. Abbiamo trattenuto queste persone anche senza il loro coinvolgimento. Questo numero è il numero uno per loro», afferma Lukashenko, ripreso dall’agenzia di stampa statale bielorussa BelTA.

Secondo lui, alcune persone stanno facendo un polverone in Russia per l’arrivo del primo ufficiale americano: «Sì, è venuto. E non l’ho nascosto, vi ho dato un indizio che avevamo un rapporto di lunga data con Pompeo senza esserci mai visti», ha detto il leader bielorusso.

Secondo Lukashenko, la Russia sta cercando disperatamente di avere accordi con gli Stati Uniti: «Guarda, vorrebbero scambiarsi baci appassionati con gli Stati Uniti, ma invano. Siamo preoccupati per questo? No, saremo contenti di vederli abbracciarsi e baciarsi», ha poi aggiunto.

Il 7 febbraio, il Presidente russo Vladimir Putin incontrerà Alexander Lukashenko per dei colloqui, ha detto il Cremlino: la Russia ha quasi completamente interrotto le forniture di petrolio alla Bielorussia quest’anno dopo che Minsk e Mosca non sono riuscite a trovare un accordo su un nuovo contratto di fornitura, riporta Reuters.

Lukashenko, riporta Radio Free Europe, ha accusato Mosca di aver fatto pressioni sul suo Paese per la fusione con la Russia, cosa che il leader bielorusso ha giurato di non permettere. Durante i colloqui del 1° febbraio, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha detto che Washington sta cercando di stringere legami più stretti con Minsk, anche se la Bielorussia non ha bisogno di scegliere tra le due superpotenze. Quando ha incontrato il ministro degli Esteri bielorusso Uladzimer Makey, Pompeo ha detto che «i produttori di energia degli Starti Uniti sono pronti a consegnare il 100 per cento del petrolio necessario a prezzi competitivi».

«Vogliamo legami giusti, chiari e trasparenti con la Russia. Se non li vogliono, allora dovrebbero dircelo. Dirò direttamente a Putin che è arrivato una sorta di momento della verità… Se ha promesso di portare i prezzi del petrolio al livello di quelli interni come in Russia, allora lo faccia. Perché ci stai ingannando?» ha detto Lukashenko a Dobrush.

Anna Lotti