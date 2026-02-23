VENEZUELA. L’amnistia è operativa. Molti casi non sono coperti dalla misura

Le autorità venezuelane hanno approvato venerdì un protocollo per accelerare l’attuazione della legge di amnistia approvata il giorno precedente dall’Assemblea Nazionale, mentre i parenti dei detenuti politici tenevano veglie fuori da diversi centri di detenzione, chiedendo ulteriori rilasci.

Il protocollo, il cui contenuto non è stato pubblicato, è stato concordato in una riunione a cui hanno partecipato il presidente della Corte Suprema Caryslia Rodríguez, il Procuratore Generale Tarek William Saab e una commissione parlamentare speciale incaricata di supervisionare la legge di amnistia, presieduta dal parlamentare del partito al governo Jorge Arreaza, secondo quanto riporta EFE.

In un post su X, riporta MercoPress, Saab ha affermato che il protocollo garantirebbe che le istituzioni giudiziarie applichino i benefici della legge “in modo rapido ed efficace” alle persone collegate agli eventi coperti dalla legge.

Sebbene la legge sia strutturata per coprire il periodo dal 1999 al 2026, il suo ambito pratico è legato a 13 specifiche congiunture politiche in 13 anni diversi, escludendo gli arresti da gran parte del periodo indicato ed escludendo i casi connessi a operazioni militari, secondo i parametri del provvedimento resi pubblici.

Mentre i funzionari si muovevano per rendere operativa la legge, le famiglie hanno tenuto veglie fuori da strutture come il carcere di Rodeo I nello stato di Miranda, El Helicoide – il quartier generale dei servizi segreti venezuelani (Sebin) a Caracas – e un comando della Polizia Nazionale Bolivariana (PNB) noto come Zona 7. Il Comitato per la Libertà dei Prigionieri Politici ha condiviso le foto degli incontri e ha affermato che avrebbe continuato a insistere per “la libertà di tutti” i detenuti.

Foro Penal, la ONG che documenta le detenzioni per motivi politici, stima il numero di prigionieri politici a 644, dopo oltre 400 rilasci dall’8 gennaio, quando il governo in carica ha avviato un processo di espropriazione.

Foro Penal ha anche avvertito che circa 400 detenuti rimarranno esclusi dalla legge. Il suo presidente, Alfredo Romero, ha affermato che il gruppo è in gran parte legato a operazioni militari – sebbene includa anche civili – e ha sostenuto che alcune persone sono escluse perché arrestate in periodi non coperti dalla legge, inclusi casi in cui individui sono stati accusati di crimini che “non hanno commesso”, secondo le sue dichiarazioni.

La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha firmato il disegno di legge dopo la sua approvazione e ha esortato la commissione di vigilanza a lavorare “rapidamente” per esaminare i casi “non contemplati” dalla legge, secondo i resoconti ufficiali del processo di promulgazione.

Foro Penal ha affermato che l’organizzazione presenterà un elenco di 232 casi che descrive come “gravi violazioni dei diritti umani”, inclusi detenuti con disabilità, persone di età superiore ai 70 anni e altri detenuti per anni senza essere stati portati davanti a un giudice, secondo la documentazione del gruppo. Ha aggiunto che, anche nei 13 anni considerati, la misura è limitata agli eventi verificatisi in 20 dei 156 mesi del periodo complessivo, e Foro Penal ha verificato 448 rilasci fino al 18 febbraio.

All’Assemblea Nazionale, i deputati dell’opposizione del blocco Libertad hanno affermato di aspettarsi che molti casi non ancora scoperti vengano affrontati attraverso il lavoro della commissione.

Maddalena Ingroia

