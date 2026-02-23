CINA. Pechino studia le sue mosse per rispondere alla nullità dei dazi e a quelli nuovi imposti dea Trump 

La Cina sta effettuando una “valutazione completa” della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sui dazi e ha esortato Washington a revocare le “misure tariffarie unilaterali” sui suoi partner commerciali, avvertendo che i combattimenti tra i due Paesi sono “dannosi”.

Le dichiarazioni del Ministero del Commercio cinese di lunedì sono arrivate pochi giorni dopo che la corte suprema degli Stati Uniti ha inflitto al presidente Donald Trump una cocente sconfitta, annullando molti dei dazi da lui utilizzati nella guerra commerciale globale, inclusi alcuni contro la rivale Cina, riporta Reuters.

A poche ore dalla sentenza, Trump ha dichiarato che avrebbe imposto un nuovo dazio del 10% sulle importazioni statunitensi da tutti i Paesi a partire da martedì, per poi aumentarlo al 15% in una mossa che sembra aver sorpreso alcuni dei suoi stessi funzionari. “I dazi unilaterali degli Stati Uniti… violano le regole del commercio internazionale e il diritto interno degli Stati Uniti e non sono nell’interesse di nessuna delle parti”, ha affermato il Ministero cinese. “La cooperazione tra Cina e Stati Uniti è vantaggiosa per entrambe le parti, ma combattere è dannoso”, ha aggiunto.

Si prevede che il commercio e i dazi domineranno l’agenda sia per la Cina che per gli Stati Uniti in vista dell’attesissima visita di Trump in Cina tra fine marzo e inizio aprile, quando incontrerà il suo omologo cinese, Xi Jinping.

Le nuove imposte previste da Trump si basano sulla Sezione 122 del Trade Act del 1974, che consente dazi fino al 15% ma richiede l’approvazione del Congresso per estenderli dopo 150 giorni. Nessun presidente ha mai invocato la Sezione 122 e il suo utilizzo potrebbe portare a ulteriori controversie legali.

“La Cina continuerà a prestare molta attenzione a questo aspetto e a salvaguardare fermamente i propri interessi”, ha affermato il Ministero del Commercio. Gao Lingyun, ricercatore presso l’Accademia Cinese delle Scienze Sociali, è stato citato dal quotidiano statale Global Times, secondo cui le decisioni tariffarie degli Stati Uniti sono “altamente arbitrarie” e vengono usate come “arma politica”. “La politica tariffaria dovrebbe basarsi su una valutazione rigorosa, non su preferenze politiche”, ha affermato.

La sentenza della corte statunitense ha invalidato una serie di dazi che l’amministrazione Trump aveva imposto ai colossi dell’export asiatico, dalla Cina e dalla Corea del Sud al Giappone e a Taiwan, il più grande produttore di chip al mondo e un attore chiave nelle catene di fornitura tecnologiche.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/