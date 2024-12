ISRAELHAMASWAR. Israele continua a presidiare i suoi confini: Libano e Siria

Israele mantiene la piena operatività ai suoi confini. Da un lato la 769a Brigata che “continua le attività operative per neutralizzare le minacce nel Libano meridionale”. Si legge in un comunicato.

Secondo le IDF il compito principale della 769a Brigata “neutralizzare le minacce provenienti dai siti di Hezbollah vicino al confine con Israele nel Libano meridionale”. Nelle scorse giornate, i soldati israeliani hanno scoperto un grande nascondiglio di armi, tra cui lanciamissili Kornet nascosti, fucili AK-47, caricatori, altre attrezzature militari e missili nascosti in terreni densi e montuosi. Le truppe israeliane hanno anche localizzato e confiscato un sito di lancio di missili anticarro utilizzato da Hezbollah per sparare alle comunità nell’Alta Galilea nell’ultimo anno. In un’ulteriore operazione, le truppe hanno localizzato un nascondiglio di armi contenente missili RPG e proiettili di mortaio. Tutti i reperti sono stati confiscati”.

La 769a Brigata rimane dunque schierata nel Libano meridionale e lungo il confine, conducendo attività operative per eliminare le minacce ai cittadini israeliani, agendo nel rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Israele e Libano.

Stessa dialettica altro confine, sempre le IDF in un comunicato affermano: “le truppe della 474a Brigata continuano le operazioni di difesa in posizioni chiave in Siria e lungo il confine”.

“Il 474th Brigade Combat Team, tra cui forze di ingegneria, corazzate, paracadutisti e unità Egoz, sta conducendo missioni difensive nell’Area di separazione in territorio siriano e lungo il confine. Le truppe sono state schierate in posizioni strategiche nell’Area di separazione per rafforzare la difesa nell’area. Durante le scansioni, i paracadutisti dell’IDF hanno individuato una varietà di armi, tra cui missili anticarro, giubbotti militari, munizioni e ulteriore equipaggiamento militare”.

“Allo stesso tempo, la 474a Brigata sta rafforzando la barriera ingegneristica al confine siriano e continua le sue missioni difensive per garantire la sicurezza dei cittadini israeliani, in particolare dei residenti delle alture del Golan”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

