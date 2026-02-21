VENEZUELA. Il Congresso approva l’amnistia peri detenuti politici

Giovedì, l’Assemblea Nazionale del Venezuela ha approvato all’unanimità una legge di amnistia volta a coprire le persone perseguite o condannate in episodi di crisi politica tra il 2002 e il 2025, una misura che, secondo i legislatori, è volta ad accelerare i rilasci e la chiusura dei relativi casi giudiziari. Il disegno di legge è stato inviato al palazzo presidenziale di Miraflores per l’approvazione ed entrerà in vigore una volta formalmente pubblicato.

Il testo stabilisce esclusioni esplicite. Coloro che hanno sostenuto, facilitato, finanziato o preso parte ad “azioni armate” o atti coercitivi contro i cittadini, la sovranità o l’integrità territoriale, comprese le azioni sostenute da stati o società straniere, non sono ammissibili. La legge esclude inoltre i beneficiari collegati a reati gravi come gravi violazioni dei diritti umani, crimini contro l’umanità o crimini di guerra, omicidio volontario, traffico di droga e reati contro il patrimonio pubblico, secondo gli articoli approvati, riporta MercoPRess.

L’attuazione è legata a 13 specifici momenti critici di disordini politici e sociali – tra cui il colpo di stato del 2002, lo sciopero petrolifero del 2002-2003, i cicli di protesta del 2014, 2017 e 2019, le primarie dell’opposizione del 2023, i disordini per le elezioni presidenziali del 2024 e il contesto delle elezioni regionali e legislative del 2025 – sebbene i legislatori abbiano anche autorizzato una commissione per esaminare i casi che non rientrano in tale elenco.

Per quanto riguarda l’applicazione della legge, la legge istituisce una commissione parlamentare di follow-up con l’autorità di assumere esperti e monitorarne l’attuazione. Introduce inoltre una scadenza: i tribunali devono esaminare e concedere misure di amnistia entro 15 giorni. Per i cittadini all’estero, il testo consente la presentazione di richieste tramite rappresentanza legale.

Durante il dibattito, i legislatori del partito al governo e dell’opposizione hanno inquadrato il voto unanime come un segnale politico, pur non concordando sulla portata e sulla procedura. Nella stessa sessione, il Presidente dell’Assemblea, Jorge Rodríguez, ha affermato che una “Legge contro l’odio” separata potrebbe essere modificata dopo quelli che ha descritto come casi di “errata applicazione”, una questione sollevata da famiglie e gruppi della società civile.

Il voto fa seguito a settimane di rilasci e a una costante pressione pubblica da parte dei familiari. Il gruppo per i diritti umani Foro Penal ha affermato che, nonostante i recenti rilasci, centinaia di persone rimangono incarcerate per motivi politici in Venezuela.

Lucia Giannini

