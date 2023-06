ISRAELE. Presidente Knesset: Israele riconoscerà la sovranità marocchina sul Sahara occidentale

Il presidente della Knesset Amir Ohana continua la sua visita ufficiale in Marocco e ha incontrato oggi il suo omologo marocchino, Rachid Talbi El Alami.

Secondo il sito israeliano LPH info Amir Ohana, ha assicurato al suo omologo marocchino che le discussioni sul riconoscimento da parte di Israele della sovranità marocchina sul Sahara occidentale sono ben avviate e che ritiene che Israele presto annuncerà la sua decisione in questa direzione.

Questa è la prima visita di un presidente della Knesset al parlamento marocchino: «Questo è un momento storico per me come presidente della Knesset e come figlio di marocchini. Sta sorgendo una nuova era nelle relazioni tra i nostri due Stati. La cooperazione politica, di sicurezza, civile e parlamentare è al suo apice. Questa storica visita e la firma di un memorandum d’intesa tra i parlamenti apre la strada all’approfondimento dei rapporti tra i due Paesi e alla conversione delle nostre rappresentanze in ambasciate».

