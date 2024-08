Nulla di fatto per l’utilizzo ucraino delle armi a lungo raggio contro il territorio russo. I ministri della Difesa dell’UE ieri non sono riusciti a trovare un accordo sulla revoca delle restrizioni agli attacchi contro la Russia. I paesi dell’UE hanno lasciato la decisione sulle restrizioni alla discrezione dei paesi dell’Unione. L’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, ha però confermato che i paesi dell’UE hanno esaurito le loro riserve militari a causa delle forniture all’Ucraina.

Secondo il Financial Times, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy è sotto pressione dai suoi per gli scarsi risultati dell’incursione su Kursk iniziata il 4 agosto.

“Il presidente Zelenskiy è stato oggetto di una raffica di critiche da parte di soldati, legislatori e analisti militari negli ultimi giorni per i rapidi progressi compiuti dall’esercito russo nell’Ucraina orientale da quando Kiev ha lanciato la sua audace incursione nella regione russa di Kursk”, scrive il Financial Times il 30 agosto.

Zelenskiy sta lottando con le critiche in rapida crescita da parte del suo personale militare, i legislatori.

“Nelle ultime tre settimane, le truppe russe hanno rapidamente catturato più di due dozzine di città e villaggi con una resistenza minima, inclusa la città di New York, da lungo tempo detenuta”, prosegue FT

FT, inoltre, afferma che il fronte corre a soli 8 chilometri dalla città di Pokrovsk, nella parte del Donbass controllata dall’Ucraina, analisti ucraini e ufficiali delle forze armate ucraine riferiscono di “caos” e “un completo fallimento della difesa (…) Tutto sta cadendo a pezzi così rapidamente. Pokrovsk cadrà molto più velocemente di Bakhmut”.

Il quotidiano statunitense afferma che se dietro l’offensiva a Kursk ci fosse la volontà di alleggerire il fronte nel Donbass, si tratterebbe di un fallimento: mi russi hanno portato nuove truppe fresche su Kursk senza spostare un uomo dal Donbass.

Mentre gli ucraini hanno “inviato riserve a Kursk, lasciando meno opzioni per colmare le lacune altrove. Alcune delle brigate più esperte sono state sostituite da nuove unità meno esperte”.

Il presidente russo Vladimir Putin visiterà la Mongolia la prossima settimana, nonostante il paese sia membro della Corte penale internazionale che ha emesso un mandato di arresto nei confronti del leader russo.

Il Cremlino ha affermato che la visita ufficiale avrà luogo il 3 settembre. Putin, ha affermato, avrebbe dovuto “partecipare a eventi cerimoniali dedicati all’85° anniversario della vittoria congiunta delle forze sovietiche e mongole sui militaristi giapponesi sul fiume Khalkhin Gol”.

Il Cremlino ha aggiunto che la visita avrà luogo su invito del presidente della Mongolia Ukhnaa Khurelsukh. Putin non ha visitato uno stato membro della CPI da quando è stato emesso il mandato. Il Cremlino, che sottolinea di non riconoscere la giurisdizione della CPI, non ha commentato le prospettive di arresto di Putin in Mongolia.

E sempre il Presidente russo ha conferito a Alexander Lukashenko, che ha compiuto 70 anni il 30 agosto, la più alta onorificenza russa, l’Ordine di Sant’Andrea il Primo Chiamato. Un ovo segnale della vicinanza politica tra Minsk e Mosca.

All’interno dell’Ue, l’Ungheria è rimasta isolata e furente per la decisione dell’Unione di spostare le riunioni della sua presidenza di turno dall’Ungheria a Bruxelles come punizione per i recenti viaggi del primo Ministro Viktor Orban a Mosca e Pechino.

Il diplomatico ungherese Peter Szijjarto ha criticato l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell per aver organizzato una riunione informale dei ministri degli esteri dell’Ue a Bruxelles, anziché nel paese che detiene la presidenza dell’Ue. E sempre Szijjarto ha affermato di aver incontrato il capo di Gazprom per garantire le forniture di gas all’Ungheria. “Budapest è soddisfatta della cooperazione energetica con Mosca, che è una delle garanzie della sicurezza energetica ungherese”, ha affermato il Ministro ungherese.

Restando in tema energetico, il gestore del sistema di trasmissione elettrica ucraino Ukrenergo ha affermato che una “catastrofe” nei prossimi mesi è improbabile, ma ha avvertito la popolazione di prepararsi a un inverno molto difficile dopo che la Russia ha distrutto metà della capacità di riscaldamento e produzione di energia del paese, riporta Ukrainska Pravda il 30 agosto.

La vicenda della perdita del primo F16 ucraino, e della conseguente morte del pilota, resta confusa. Kiev ha negato che sia stato abbattuto dalle difese aeree russe; inizialmente si era detto che il caccia si fosse schiantato, secondo il ministero della Difesa ucraino.

“Un caccia F-16 ucraino è stato distrutto in un incidente aereo lunedì, ha detto un funzionario statunitense, poche settimane dopo l’arrivo in Ucraina del primo aereo di fabbricazione statunitense, riportava il Wall Street Journal.

Tuttavia, la parlamentare ucraina Maryana Bezuglaya ha affermato che il jet era stato abbattuto dal fuoco amico; le difese aeree ucraine avevano erroneamente sparato un missile Patriot fornito dalla NATO contro l’aereo. Smentendola i primi rapporti sulla vicenda affermano che l’aereo non è stato abbattuto.

Bezuglaya ha criticato l’aeronautica militare ucraina per aver descritto falsamente l’incidente come “un incidente”, sostenendo di aver abbattuto l’aereo per errore durante le operazioni contro il massiccio sbarramento missilistico russo del 26 agosto: ”Secondo le mie informazioni, l’F-16 del pilota ucraino Alexey ‘Moonfish’ Mes è stato abbattuto dal sistema missilistico antiaereo Patriot a causa di una mancanza di coordinamento tra le unità”, ha scritto Bezuglaya su Telegram. Il mistero non è ancora stato svelato, anche perché è nota la mancanza di piloti in grado stare ai comandi dei jet occidentali forniti a Kiev.

E adesso uno sguardo ai fronti russo ucraini aggiornati alle 16.30 del 30 agosto.

I russi, durante la notte, hanno effettuato attacchi con Geranium, nelle regioni di KrivoyRog, Sumy, Poltava e Vinnitsa

Il governatore della regione di Bryansk ha segnalato la distruzione di 11 UAV ucraini nella regione. Inoltre, quattro droni sono stati distrutti dalla difesa aerea alla periferia di Kaluga.

Nella direzione di Kupyansk, gli ucraini ammettono l’avanzata russa fino a una profondità di 700 metri nella parte centrale di Sinkovka, dove le forze russe hanno piantato bandiera. I combattimenti per l’insediamento sono in corso da diversi mesi.

Ci sono anche segnalazioni di avanzamenti nell’area di Peschanoye e Tabayevka. La presa das parte russa di Stelmakhovka è stata confermata da Kiev.

Nell’agglomerato di Toretsk – Dzerzhinsk, il villaggio di Druzhba è stato quasi preso e si combatte alla periferia di Toretsk. A est di Panteleymonovka, le truppe russe sono avanzate lungo le foreste fino a una profondità di 500 metri.

Nella direzione di Pokrovsk, le forze russe stanno consolidandosi. Si segnala il crollo della difesa ucraina a Karlovka e Grodovka. Anche nell’area di Ukrainsk si è sviluppata l’offensiva russa. Le unità avanzate russe sarebbero vicino a Mirnograd. A Karlovka e al bacino idrico omonimo, gli ucraini hanno fermato l’offensiva russa, tirando fuori le riserve. Ma il crollo del fronte a nord ha costretto le forze di Kiev a ritirarsi a Galitsinovka.

Nella regione di Belgorod, sotto gli attacchi c’erano i distretti di Belgorod, Borisovsky, Krasnoyaruzhsky, Volokonovsky.

Nella DPR, bombardamenti ucraini su Gorlovka.

Nella regione di Kursk, le formazioni ucraine stanno aumentando le loro riserve e continuano gli attacchi in diverse aree. Allo stesso tempo, la concentrazione delle forze di Kiev rimane elevata anche tenendo conto della presenza dell’aviazione delle forze aerospaziali russe.

Sono segnalati combattimenti nel nord del distretto di Sudzhansky. Gli ucraini hanno attaccato le posizioni russe vicino agli insediamenti di Kamyshevka e Kireyevka. Nel sud del distretto di Sudzhansky, l’aviazione di Mosca ha colpito le posizioni ucraine vicino ai villaggi di Cherkasskaya Konopelka, Plekhovo e Borki. In direzione di Korenevo, l’esercito di Kiev si sta riorganizzando. Diversi gruppi d’assalto nemici sono stati distrutti vicino a Borki e Martynovka. Segnalati pesanti combattimenti.

La situazione nel distretto di Glushkovsky rimane difficile. Le formazioni ucraine conducono ricognizioni e attaccano le forze armate russe ai valichi.

Nel distretto di Korenevski continuano i combattimenti nelle vicinanze del centro amministrativo, gli ucraini non smetterò di tentare di avanzare sia con la fanteria che con gruppi corazzati; A sud ci sono battaglie nel triangolo Korenevo-Krasnooktyabrskoye-Snagost.

Continuano gli scontri anche nel distretto di Sudzhansky. Nella sezione Kamyshevka-Kireevka, le truppe russe hanno respinto l’attacco di un gruppo corazzato delle forze armate ucraine. Un altro piccolo gruppo di fanteria è stato disperso dal fuoco dell’artiglieria mentre avanzava da Nechaevo, dove gli ucraini avevano stabilito un punto d’appoggio nella foresta a sud-ovest del villaggio. Il villaggio stesso era stato precedentemente rioccupato dalle forze armate russe.

A sud, nelle zone degli insediamenti di Borki, Plekhovo e Cherkasskaya Konopelka, le forze armate russe sono in modalità “Search and Destroy”.

