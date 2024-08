ISRAELHAMASWAR. 180 attacchi israeliani in Siria. Mossad: Hezbollah rifornito da Iran tramite Damasco. Brigate al Quds: C’è un unico campo di battaglia da Gaza a Damasco

Una guerra regionale più ampia in Medio Oriente, dove il conflitto è già in corso tra Hamas e Israele, rimane un “rischio significativo”, ha avvertito, il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le operazioni di pace Jean-Pierre Lacroix: ”C’è ancora un rischio molto significativo di escalation a livello regionale”, ha detto, aggiungendo: “Siamo ancora molto in una situazione molto, molto pericolosa”., ha detto Lacroix a margine della riunione dei ministri della difesa dell’UE.

“Uno dei rischi, in particolare nel Libano meridionale, è che entrambe le parti non capiscano esattamente dove si trovi l’altra in termini di calcolo”, ha affermato il rappresentante Onu.

Geng Shuang, vice rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, ha esortato Israele a fornire garanzie di sicurezza e agevolazioni per la vaccinazione contro il virus della poliomielite a Gaza, nel suo discorso al briefing del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Medio Oriente, inclusa la questione palestinese.

Sottolineando che la Cina sostiene l’appello del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, l’ambasciatore ha esortato Israele a fornire garanzie di sicurezza e agevolazioni per il lavoro di vaccinazione “in modo responsabile nei confronti dei propri bambini e di quelli della regione”.

Sullo sfondo dell’offensiva israeliana nella parte centrale della Striscia di Gaza, la situazione umanitaria è peggiorata in modo significativo: lì, circa una settimana fa, le unità dell’IDF hanno iniziato a muoversi verso la periferia meridionale di Deir al-Balah, stabilendo il controllo lungo l’autostrada Salah ad-Din.

Ogni giorno sui media palestinesi ci sono sempre più notizie sulla carenza di medicinali e di acqua potabile: a causa dei continui attacchi israeliani, dei 18 pozzi dell’insediamento, solo tre sono attualmente funzionanti.

A peggiorare i problemi c’è anche il flusso costante di profughi dal sud dell’enclave, dal momento che le truppe israeliane hanno ripetutamente ridotto la zona umanitaria.

Questa settimana Israele ha anche premuto per un’operazione militare in Cisgiordania, nonostante le preoccupazioni delle Nazioni Unite che stia “alimentando una situazione già esplosiva”. Israele ha descritto i suoi raid su città e campi profughi nella Cisgiordania settentrionale come operazioni “antiterrorismo”.

Il governo israeliano il 30 agosto ha votato per mantenere una presenza militare nel corridoio Filadelfia a Gaza, una questione che si è rivelata un punto di attrito chiave nei colloqui di cessate il fuoco con Hamas. Il gabinetto di sicurezza del primo ministro Benjamin Netanyahu ha quasi del tutto approvato la politica. Hamas ha insistito affinché le forze israeliane lascino l’area, che corre lungo il confine tra Egitto e Gaza a sud del territorio palestinese, una volta iniziata la tregua. Netanyahu ha affermato che i suoi soldati sono necessari lì per impedire ad Hamas di contrabbandare armi a Gaza dall’Egitto. I membri del gabinetto israeliano hanno affermato che il loro voto avvicinerà un cessate il fuoco perché renderà chiaro ad Hamas che deve scendere a compromessi, secondo il resoconto. Netanyahu ha affermato che l’attacco del 7 ottobre da parte di Hamas, che ha innescato la guerra a Gaza, “è stato possibile perché l’asse di Filadelfia non era nelle mani di Israele”, si legge nel resoconto.

Due ministri non hanno votato a favore: il ministro della Difesa Yoav Gallant, contrario alla misura, e Itamar Ben Gvir, ministro della Sicurezza nazionale, che si è astenuto. Ben Gvir ha scelto di non votare perché Netanyahu ha proposto una riduzione delle truppe e il ministro della sicurezza nazionale non vuole alcuna riduzione.

Gallant si è opposto alla proposta perché ha sostenuto che avrebbe ritardato una tregua, anziché costringere Hamas ad accettarne una più rapidamente, e potenzialmente sarebbe costata la vita ad altri ostaggi. Inoltre, Netanyahu afferma che Israele manterrà le forze lungo il secondo corridoio Netzarim, che taglia in due Gaza, per impedire ai combattenti di Hamas di tornare nelle parti settentrionali del territorio. Hamas è contraria a tale richiesta.

Israele ha di fatto ampliato la sua campagna aerea contro obiettivi nemici andando a colpirli in Siria dall’inizio della guerra a Gaza, intensificando gli attacchi che hanno ucciso diversi militanti e fatto saltare in aria rifornimenti di carburante e armi. Gli attacchi ammonterebbero a 180.

Secondo l’intelligence israeliana, Hezbollah verrebbe rifornito dall’Iran attraverso la Siria e quindi colpendo questo flusso si bloccherebbe i rifornimenti.

Il 30 agosto, le Forze di difesa israeliane hanno dichiarato che il capo di Hamas a Jenin è stato ucciso durante un attacco aereo antiterrorismo in Cisgiordania.

Wassem Hazam è stato “eliminato durante l’operazione antiterrorismo nell’area settentrionale della Samaria”, ha scritto l’IDF su X. “È stato identificato insieme a una cellula terroristica in un veicolo nella zona. Hazem era coinvolto nell’esecuzione e nella direzione di attacchi con armi da fuoco e bombardamenti e ha continuato a promuovere attività terroristiche nell’area della Giudea e della Samaria”, ha affermato l’IDF.

IDF ha aggiunto che Maysara Masharqa e Arafat Amer, che secondo l’IDF operavano sotto il comando di Hazem e “prendevano parte ad attacchi con armi da fuoco contro le comunità israeliane”, sono stati uccisi anche dagli aerei dell’IDF mentre tentavano di fuggire da un veicolo in cui si trovavano insieme ad Hazem.

Da martedì sera, poi, le forze di IDF, ISA e Israel Border Police stanno operando contro le cellule terroristiche delle organizzazioni terroristiche di Hamas e del Jihad islamico in Cisgiordania. “Finora, le forze hanno eliminato 20 terroristi in scambi di fuoco e attacchi aerei e hanno arrestato 17 sospetti legati ad attività terroristiche. Inoltre, hanno distrutto decine di dispositivi esplosivi e confiscato grandi quantità di armi”, afferma un comunicato IDF.

Contemporaneamente, insieme all’operazione nella Samaria settentrionale, le IDF e l’ISA hanno completato un’operazione nell’area di Far’a nella Brigata della Valle del Giordano.

Ecco un breve sunto dell’escalation nella zona di conflitto israelo-palestinese aggiornata alle 18.30 del 31 agosto .

Nel nord della Striscia di Gaza, le truppe israeliane hanno lanciato un’altra serie di attacchi alla capitale dell’enclave palestinese e alle città satellite. C’è stata anche una sparatoria nella periferia meridionale del distretto di Az-Zeitoun.

Nella parte centrale dell’Enclave. è stato registrato il primo caso di poliomielite. In precedenza, erano stati consegnati alla regione oltre un milione di vaccini, che sono stati distribuiti alle strutture mediche che hanno continuato a funzionare.

Nel sud dell’Enclave, i militanti dell’IDF hanno occupato l’ospedale Dar al-Salam alla periferia di Khan Yunis e sono avanzati ulteriormente lungo l’autostrada Salah ad-Din, dove hanno quasi raggiunto la parte centrale di Bani Suheil.

In Cisgiordania, le forze di sicurezza israeliane hanno condotto uno dei più grandi raid delle ultime settimane, a seguito del quale sono stati arrestati più di 40 residenti locali e sono stati uccisi diversi comandanti palestinesi.

Lungo il confine con il Libano, la situazione rimane tesa. Entrambe le parti continuano a scambiarsi attacchi e a riferire sulla distruzione di obiettivi, ma per ora la situazione rimane relativamente stabile.

Hezbollah nelle prime ore del pomeriggio del 31 agosto afferma: “Abbiamo bombardato i soldati nemici sul monte Nader con armi missilistiche e ottenuto colpi diretti”; la Resistenza islamica: “Abbiamo preso di mira un dispiegamento di soldati di occupazione sul monte Nader con armi missilistiche e ottenuto un colpo diretto”.

Sempre la Resistenza islamica rivendica di aver colpito “una posizione di soldati di occupazione nel sito di Metulla con un attacco d’assalto e abbiamo inflitto loro vittime confermate”.

La Radio dell’esercito israeliano segnala un accoltellamento al confine tra Egitto e Israele di 6 persone al valico di Taba

Alle 17.15 l’Esercito israeliano afferma: “Le nostre forze sono operative da 72 ore consecutive in 3 focolai terroristici in Cisgiordania”

Il Comandante delle Brigate Al-Quds in Cisgiordania afferma che: “Il nemico vedrà nei prossimi giorni cosa faremo ai suoi soldati e veicoli nella Cisgiordania settentrionale (…) La nostra operazione con Al-Qassam a Tel Aviv è un messaggio importante che tutti devono ricevere e non sarà l’ultimo (…) Diciamo a Netanyahu e ai leader nemici che è troppo tardi per eliminare il progetto di resistenza in Cisgiordania, le cellule estese in tutte le città e nei campi sono ora operative (…) Il sangue dei combattenti delle Brigate Al-Quds in Cisgiordania, Gaza, Damasco e Libano si mescola per confermare che il campo è uno (…) Il martirio del comandante Abu Shuja e dei suoi fratelli infiammerà i campi di battaglia per vendicarsi del nemico e più un martire sale a Dio, più alti sono i tassi di adesione alla resistenza (…) Stiamo lavorando con tutte le forze della resistenza nella battaglia contro il terrore dei campi, come nel caso del lavoro sul campo a Gaza”.

Per la versione inglese dell’articolo, cliccare qui – To read the english version, click here

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio