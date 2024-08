L’Ucraina ha ammesso di aver perso un caccia F-16, probabilmente a causa di un errore di un pilota ucraino, motivo per cui l’aereo si è schiantato il 26 agosto scorso, riporta il Wall Street Journal.

In precedenza, i media ucraini avevano riferito che l’aeronautica militare ucraina aveva perso un pilota da combattimento che stava seguendo l’addestramento per l’F-16. Secondo un necrologio, il pilota, Oleksiy Mes, è morto il 26 agosto. Altri media riportano invece che è il caccia è andato perso in combattimento contro droni russi.

Durante la guerra, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha sia ringraziato gli Stati Uniti sia chiesto sempre più armi e munizioni, e anche piloti per i nuovi caccia.

Aumentando la pressione questo mese, ha nuovamente affermato che l’Ucraina deve combattere la guerra come ritiene opportuno con tutte le armi a sua disposizione e ha chiesto agli Stati Uniti di abbandonare il divieto di utilizzare missili ATACMS americani a lungo raggio per colpire più in profondità in Russia.

L’amministrazione Biden ha permesso all’Ucraina di usare munizioni a corto raggio fornite dagli Stati Uniti attraverso il confine per autodifesa, ma non ATACMS.

DI parere contrario sono una serie di esperti USA: ”Questa guerra finirà esattamente come i politici occidentali decidono che finirà”, ha affermato Philip Breedlove, già generale statunitense, SACEUR NATO dal 2013 al 2016. ”Se continuiamo a fare quello che stiamo facendo, alla fine l’Ucraina perderà”, ha affermato Breedlove. “Perché in questo momento… non stiamo intenzionalmente dando all’Ucraina ciò di cui ha bisogno per vincere”.

L’eliminazione di tali restrizioni “rafforzerebbe l’autodifesa ucraina, salverebbe vite e ridurrebbe la distruzione in Ucraina”, ha scritto lunedì scorso Josep Borrell su X dopo che la Russia ha lanciato più di 200 missili e droni contro l’Ucraina. Il giorno successivo, la Russia ne ha lanciati altri 91.

Gli esperti USA e UE affermano infatti che oltre 200 obiettivi militari russi “sono nel raggio d’azione degli ATACMS in quelle che sembrano essere aree non troppo sorvegliate nei 1.000 chilometri di confine russo ucraino”, ha affermato George Barros, analista dell’Institute for the Study of War, “Alcuni attacchi selettivi contro alcuni obiettivi russi costringerebbero Putin a spostare personale e risorse per proteggere quegli obiettivi”, ha affermato Barros.

Nel frattempo, la corsa a creare proiettili di artiglieria per Kiev non si è fermata anzi. Negli USA, lo stabilimento di munizioni dell’esercito di Scranton fabbrica proiettili per obici da 155 mm che vengono poi spediti in Iowa per essere riempiti di esplosivi e dotati di spolette e da lì, molti inviati in Ucraina.

Lo stabilimento di Scranton ha recentemente aumentato la produzione da 24.000 proiettili al mese a 36.000 proiettili al mese e sono in fase di sviluppo tre nuove linee di produzione che consentiranno di produrre ancora più munizioni da 155mm.

Tra le rappresaglie diplomatiche, il 29 agosto, la Russia ha vietato l’ingresso a più di 2.000 americani, secondo un nuovo elenco del ministero degli Esteri russo che ha aggiunto 92 altri nomi alla lista di americani a cui è vietato l’ingresso nel paese, tra cui alcuni giornalisti che in precedenza lavoravano in Russia. In una dichiarazione, il Ministero ha affermato che i divieti sono stati imposti “in risposta al corso russofobo perseguito dall’amministrazione Biden con l’obiettivo dichiarato di ‘infliggere una sconfitta strategica a Mosca”.

Mosca è stata scossò il 29 agosto dall’arresto di Pavel Popov, ex viceministro della Difesa fino a giugno 2024: è stato arrestato dal Comitato investigativo della Russia.

L’ex viceministro della Difesa non ammette la colpevolezza per frode e la difesa farà ricorso contro l’arresto. Popov è stato comunque posto in arresto.

La Svizzera da spazio alla NATO. L’ufficio NATO a Ginevra aprirà a settembre e avrà un solo dipendente. Le autorità svizzere hanno riferito che l’Alleanza sta aprendo un ufficio di rappresentanza per interagire con le organizzazioni internazionali con sede a Ginevra.

In questo contesto, la rappresentante del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha osservato che l’apertura dell’ufficio NATO è la prova dell’abbandono da parte della Svizzera del suo status neutrale.

Donal Trump nella sua campagna elettorale ha fatto più volte cenno sul pericolo di andare verso la Terza guerra mondiale. Su questo argomento è intervenuto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, commentando le parole di Trump; ha affermato che la Russia è profondamente preoccupata per il corso di escalation degli Stati Uniti. “Mosca invita Washington ad adottare un approccio più responsabile alla situazione, che è irta di conseguenze imprevedibili”, ha sottolineato il diplomatico russo.

Il quotiano russo Vedomosti il 29 agosto riportava che governo e Banca di Russia stessero preparando un piano congiunto per ulteriori azioni per combattere l’inflazione. La Banca centrale della Federazione Russa ha poi negato l’esistenza di un simile piano congiunto, riporta l’agenzia TASS.

Sempre in tema di economia, alla Duma russa si è discusso dell’annullamento di tutte le infrazioni al codice della strada nella regione di Kursk. Alla regione di Kursk, poi, il governo russo stanzierà 15,5 miliardi di rubli, la maggior parte dei quali sarà utilizzata per acquistare alloggi per le persone che li hanno persi e per coloro che non possono vivere temporaneamente nella propria casa, ha affermato il premier russo Mikhail Mishustin.

Kiev ha minacciato di non far passare il gas russo attraverso il suo territorio verso l’UE, scadendo i tumori e le ire sopratutto die paesi paesi est europei. Peter Szijjártó ministro degli esteri ungherese, ritiene che Kiev minacci la sicurezza energetica di Ungheria e Slovacchia a causa del blocco delle forniture di petrolio dalla russa Lukoil attraverso il suo territorio. Ed a cascata è minacciata la sicurezza energetica dell’UE.

Per quel che riguarda poi il corso degli arruolamenti sia Kiev che Mosca stanno discutendo di nuove misure per ampliare il raggio di azione.

La Duma di Stato russa ha presentato un disegno di legge sul diritto di coloro che sono sotto processo per determinati di stipulare contratti per il servizio militare durante il periodo di mobilitazione, legge marziale e in tempo di guerra. Sono stati esclusi reati di sangue e pedofilia.

A Kiev si parla di “riserva economica” dalla mobilitazione, in cui il criterio sarà l’entità dello stipendio. Questa inziativa potrebbe essere lanciata in Ucraina già da ottobre-novembre, ha affermato il deputato della Rada Zheleznyak.

L’iniziativa è stata discussa a Kiev dalla primavera scorsa. A maggio, è stato riferito che coloro per i quali il datore di lavoro pagherà circa 500 dollari al mese potrebbero essere esentati dalla mobilitazione.

E adesso uno sguardo ai fronti aggiornato alle 16.00 del 29 agosto.

Area di Kursk.

Anche se le Forze armate ucraine stanno collassando nella direzione di Pokrovsk e perdono terreno proseguono i loro attacchi. Nel distretto di Glushkovsky, la situazione rimane invariata: gli ucraini continuano a colpire con artiglieria, ma non lanciano un attacco in questa direzione.

Nel distretto di Korenevsky, gli ucraini hanno nuovamente tentato di sfondare nel centro del distretto, ma le Forze armate russe hanno nuovamente respinto l’attacco. Inoltre, le Forze armate ucraine hanno nuovamente tentato invano di sfondare la difesa dell’esercito russo nell’area dell’insediamento di Kremyanoye. Anche vicino al villaggio di Komarovka, le Forze armate ucraine hanno tentato di sfondare, ma sono state bloccate.

Nel distretto di Sudzhansky, gli ucraini hanno attaccato gli insediamenti di Borki, Martynovka, Spalnoye e Cherkasskoye Porechnoye.

I droni FPV del gruppo Aida delle forze speciali russe Akhmat hanno teso imboscate sulle strade dell’area.

Rispetto l’ingresso a Kurchatov: i residenti della città con registrazione locale potranno entrare liberamente, gli altri dovranno ottenere dei pass.

Nelle ultime 24 ore, attacchi respinti in direzione degli insediamenti di Korenevo e Cherkasskoye Porechnoye, Borki, Kremyanoye, Spalnoye, Martynovka e Cherkasskaya Konopelka. Colpiti ammassamenti ucraini nei villaggi di Apanasovka, Borki, Byakhovo, Vishnevka, Zaoleshinka, Kubatkin, Kolmakov, Krasnooktyabrsky, Lyubimovka, Mikhaylovka, Novaya Sorochina, Obukhovka, Plekhovo, Rubanshchina, Russkoye Porechnoye, Snagost e Cherkasskaya Konopelka, Belopolye, Basovka, Vodolaghi, Glukhov, Iskriskovshchina, Mikhailovskoye, Pervomayskoye, Pustogorod, Sumy, Shalygino ed Esman.

Secondo i dati della Difesa russa, non confermati dagli ucrani al momento in cui scriviamo, nelle ultime 24 ore, le forze armate ucraine hanno perso più di 400 militari e 29 veicoli corazzati.

Sugli altri fronti la situazione si presentava così: durante la notte, missili e più di 40 Geran sono stati utilizzati contro le retrovie ucraine. Sono state udite esplosioni a Kharkiv, Krivoy Rog, Pavlograd, distretto di Kropyvnytskyi della regione di Kirovograd, distretti di Kremenchug, Boryspil e Obukhov della regione di Kiev, Kiev, Brovary, Vyshgorod, Cherkassy.

Tre UAV ucraini sono stati distrutti sempre di notte sulla regione di Bryansk. A Sebastopoli, l’esercito russo ha respinto un attacco delle Forze armate ucraine, la difesa aerea era in funzione: 2 UAV sono stati abbattuti sul mare.

In direzione Pokrovsk, le forze armate russe hanno preso il villaggio di Memrik vicino a Selidovo, e stanno combattendo nel microdistretto Zapadny di Mirnograd. Gli aerei d’attacco hanno colpito la maggior parte di Grodovka e stabilito il controllo sulla discarica di Korotchenko.

In direzione Kherson, gli UAV russi stanno colpendo un’area profonda diversi chilometri dove sono gli ucraini che sta lasciando entrare solo personale militare, su veicoli civili con lasciapassare speciali. Segnalati attacchi sistematici alle stazioni di servizio e ad altre infrastrutture a duplice uso. Segnalato un controllo stabile delle forze armate russe sulla maggior parte della zona insulare.

Nella regione di Belgorod, evacuati i villaggi di Poroz e Dronovka nel distretto di Grayvoronsky, il villaggio di Stary Khutor e il khutor di Pavlovka nel distretto urbano di Valuysky. L’ingresso al villaggio di Vyazovoye nel distretto di Krasnoyarsk è chiuso. Nella zona di 20 chilometri nei comuni di confine della regione, tutte le scuole lavoreranno da remoto.

Graziella Giangiulio