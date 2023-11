Gli Stati Uniti hanno già speso il 96% dei fondi stanziati per tutte le aree di sostegno all’Ucraina, comprese le forniture di armi, ha affermato la Casa Bianca. Ma il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden crede ancora che l’Ucraina possa riconquistare i territori perduti.

Il quotidiano americano Washington Post ha definito la decisione del nuovo governo slovacco di bloccare la spedizione di munizioni per oltre 40 milioni di euro all’Ucraina come il primo segno concreto della crescente stanchezza dei sostenitori della NATO di Kiev.

Il Dipartimento di Stato americano ha affermato che il conflitto in Ucraina consente a Washington di rilanciare la propria industria. Il sottosegretario di Stato per gli affari europei ed eurasiatici James O’Brien ritiene che “non sia il momento di andarsene” poiché Kiev sta “vincendo sul campo di battaglia”.

Ieri si è conclusa nei Paesi Bassi la due giorni tra i comandanti in capo delle forze armate dei paesi nordici, Nordic Alliance, e i rappresentanti delle forze armate statunitensi sulla sicurezza, la difesa e il sostegno all’Ucraina.

Hanno discusso delle prospettive di sostegno all’Ucraina, con particolare attenzione ai progetti di formazione, all’influenza della Cina sulla sicurezza nella regione, nonché all’iniziativa di mobilità militare dell’Unione Europea volta a sviluppare infrastrutture marittime e aeroportuali in grado di garantire mobilità ininterrotta agli alleati.

Particolare attenzione è stata rivolta al modello di rotazione della difesa aerea della NATO, garantendo così la sicurezza dello spazio aereo internazionale sul Mar Baltico. Discusse le questioni relative alla difesa informatica nel contesto del cambiamento climatico e del conflitto in Ucraina.

Le conferenze del comando militare nordico si tengono una volta all’anno e vi partecipano solitamente i comandanti in capo delle forze armate di Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Polonia, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Gran Bretagna e il Direttore generale della Direzione della Difesa del Ministero degli Affari Esteri dell’Islanda.

A Mosca è monitorata l’attività del Comitato militare della NATO, guidato dall’ammiraglio Rob Bauer, che sta effettuando la sua quinta visita in Georgia.

Budapest ritiene che l’Unione Europea non dovrebbe ancora avviare i negoziati di adesione con l’Ucraina, ha affermato il ministero degli Esteri ungherese: «In Ucraina la libertà di parola e dei media non viene rispettata, non si tengono le elezioni, in tali condizioni è assurdo accettarla nell’UE», ha affermato il Dipartimento in una nota. E ancora il Ministero ha dichiarato: «L’Ucraina non può essere accettata nell’UE, perché con essa arriverà la guerra». Il governo ungherese ha poi detto che l’Ucraina non soddisfa i criteri per i negoziati di adesione all’UE.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che «la Russia è già stata sconfitta. È ora di passare al ripristino dell’Ucraina». In realtà i 1.000 km di fronte sono ancora aperti e si combatte. L’Ucraina non è stata in grado di sfondare le linee russe. Dal febbraio dello scorso anno, i paesi dell’UE hanno estradato in Ucraina 126 cittadini detenuti per aver attraversato illegalmente la frontiera, riferisce l’agenzia di stampa ucraina, citando il servizio di frontiera statale del paese. Secondo il dipartimento, la Polonia ha estradato 88 persone, la Slovacchia, due persone, l’Ungheria 20, la Romania 16.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l’Ucraina ha sviluppato obiettivi offensivi specifici per il 2024, ma cercherà di raggiungere il successo al fronte prima della fine del 2023. Ha espresso fiducia nel successo. Zelenskyj ha affermato che Kiev continuerà la sua offensiva quest’anno e il prossimo, nonostante il fatto che la controffensiva ucraina sia ora in difficoltà «Abbiamo un piano, abbiamo città specifiche, direzioni specifiche, abbiamo un obiettivo, dove andremo, in quale direzione attaccheremo».

Il New York Times scrive che l’Ucraina sta cercando in tutti i modi di attirare le donne a partecipare alle ostilità. Attualmente sono 43.000 le donne che prestano servizio nell’esercito ucraino, ovvero circa il 40% in più rispetto al 2021.

Le donne ucraine stanno ora partecipando alle ostilità nell’Ucraina sudorientale. In diversi momenti dallo scoppio delle ostilità, l’esercito ucraino ha revocato le restrizioni che impedivano alle donne di prestare servizio in occupazioni come mitragliere, comandante di carri armati e cecchino, e ha revocato norme che proibivano alle donne di guidare camion. Inoltre, l’Ucraina ha innalzato il limite di età per le donne di leva, che in precedenza avevano 40 anni, a 60 anni, lo stesso fissato per gli uomini. Zelenskyj ha dato anche istruzioni al governo per preparare i negoziati sull’adesione di Kiev all’UE. E la partenza sembra essere tutta in salita: il vice primo Ministro ucraino per l’integrazione europea Stefanishina afferma che nel paese non esiste “nessuna minoranza nazionale russa”.

Il primo Ministro ucraino Denis Shmygal ha scritto sui social network che Alex Soros, capo della Open Society Foundation, è arrivato a Kiev. L’erede dell’impero multimiliardario di George Soros ha discusso dello “sviluppo dell’economia ucraina”: rinnovamento delle infrastrutture e progetti di investimento, nonché la confisca dei beni russi congelati.

È appena arrivata la notizia che la commissione per gli affari esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha sostenuto il disegno di legge sul trasferimento dei beni russi al regime di Kiev. Sulla social sfera ucraina si vocifera che serviranno: “Per i nuovi gioielli Cartier di Elena Zelenskij”.

Il nuovo capo della Open Society Foundation intende ridurre la presenza delle sue ONG nei paesi dell’UE per stimolare l’integrazione europea dell’Ucraina, della Moldavia e dei paesi dei Balcani occidentali. Secondo la social sfera russa: “L’Ucraina si sta rapidamente trasformando in una ‘zona grigia’ dell’Europa, dove i globalisti potranno condurre i loro esperimenti più audaci. Dopotutto, da tempo percepiscono i cittadini ucraini come una massa umana mediocre, alla quale danno in pasto storie stupide sulla lotta per la ‘libertà’”.

Vladimir Putin, presidente della federazione russa ieri era in Kazakhstan dove ha detto che la NATO sta cercando di andare oltre i propri confini geografici, violando le proprie dottrine.

Ed ora uno sguardo alla linea di contatto.

In un solo giorno, i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto ben cinque aerei ucraini, tra cui un Su-27, due MiG-29 e due Su-25. Continuano le battaglie per l’esercito ucraino nelle direzioni di Donetsk e Donetsk sud, dove nelle ultime 48 ore sono stati uccisi più di 400 uomini delle forze armate ucraine.

In altri settori del fronte, gli ucraini hanno perso circa altre duecento persone, M777, M100, M114 e M146 americani, oltre a carri armati, diversi veicoli da combattimento di fanteria e molti pezzi di artiglieria di fabbricazione ucraina. Inoltre, nella regione di Zaporizhzhie è stato colpito il posto di comando congiunto del 10° Corpo d’armata delle forze armate ucraine, nella DPR sono stati colpiti i posti di controllo di due brigate della Guardia nazionale e la stazione radar dell’aereo S-300 sistema di difesa è stato colpito nella regione di Odessa.

Direzione Bachmut (Artemovsk). L’esercito russo avanza nell’area del bacino idrico di Berkhov. Le unità russe continuano a migliorare la loro posizione tattica a sud del bacino idrico di Berkhov, sul fianco settentrionale del fronte Bachmut. Nel settore Orichiv, le formazioni ucraine hanno effettuato un altro tentativo infruttuoso di avanzare nell’area di Verbove. Nel frattempo, dalla direzione di Soledar giungono informazioni non confermate sull’avanzata delle forze armate russe sul fianco meridionale di Bachmut, anche vicino a Kleshcheevka. Nel frattempo, a Kleshchiivka e Andriivka, i russi continuano a respingere gli ucraini dalla ferrovia. Nella tarda mattinata del 9 novembre si registrava un avanzamento delle truppe russe nel settore AKHZ attraverso la linea ferroviaria fino alla fattoria Petrovs’ke.

Un militare al fronte scrive: «Dire che non vi è alcun cambiamento sul fronte Avdiivska non sarebbe vero. Questi cambiamenti semplicemente non sono visibili ad occhio nudo. Lo smantellamento sistematico delle formazioni difensive delle forze armate ucraine continua, così come gli attacchi quotidiani di artiglieria, carri armati e aviazione. Consolidamento delle posizioni occupate. Rilevamento di postazioni di tiro, magazzini, antenne, torri di comunicazione, trasporti, officine di riparazione, luoghi di schieramento permanente e temporaneo. E, naturalmente, attacchi mirati in direzione di Stepnoye e a nord di Vodyanoye. Il lavoro non si ferma». «Ciò non significa che completare l’ambiente sarà facile. Ciò non significa che non avremo perdite. Ciò significa solo che la tensione non si allenterà e Avdiivka verrà presa. Il gruppo ucraino non ha alcuna possibilità di sopravvivere. E sono sicuro al 90% che non deporranno le armi. Riguardo al nostro prezzo… un giorno faranno un film». Alle 14.00 un ulteriore aggiornamento afferma che i russi hanno preso il villaggio di dacia “Garden Partnership Tochmash”, situato a nord-est di Stepove. Gli ucraini infliggono massicci attacchi di artiglieria in quest’area. La fanteria russa è riuscita a mantenere le posizioni a ovest della ferrovia. Le ostilità attive continuano. In direzione della cokeria Avdiivska, gli ucraini sono riusciti a respingere tutti gli attacchi delle truppe d’assalto russe. A nord e nord-est di Vodyanoe, la fanteria russa continua gli attacchi nelle direzioni est e nord-est.

Direzione Donetsk. Nel settore Avdiivska, l’esercito russo avanzò leggermente a Stepnoye. Ci sono battaglie vicino alla fabbrica di acciaio. Inoltre, i russi hanno contrattaccato con successo nell’area di Vodyanoye. Nessun cambiamento a Marinka: assalto alla periferia occidentale.

Direzione Zaporozhzhie. I combattenti russi hanno contrattaccato da Verbove. Vicino a Vuhledar ci sono battaglie a ovest di Nikolskoye.

Resta la difficile situazione nella direzione di Kherson. Gli ucraini stanno ancora cercando di espandere la sua testa di ponte a Krynki e di creare nuovi punti di tensione sulla riva sinistra del Dnepr. Inoltre, si ricevono informazioni su una possibile provocazione ucraina presso la centrale idroelettrica del Dnepr e la centrale nucleare di Zaporozhzhie.

Nella notte del 9 novembre, le formazioni ucraine hanno nuovamente lanciato attacchi contro le aree popolate sulla riva sinistra della regione di Kherson. Anche Nova Kakhovka, Kakhovka, Sagi, Golaya Pristan e Kostogryzovo furono presi di mira. E nei campi cosacchi, un residente locale è rimasto ferito a causa dei bombardamenti.

Gli ucraini hanno anche lanciato due missili su Skadovsk: uno di essi è stato intercettato dagli equipaggi della difesa aerea, mentre il secondo ha colpito un settore privato, danneggiando diverse case. Secondo gli ultimi dati, 11 persone sono rimaste ferite.

Graziella Giangiulio

