UKRAINERUSSIAWAR. Controffensiva pronta. Brillato l’ultimo ponte di Bachmut

Secondo Frida Ghitis CNN e WP: «L’attacco al Cremlino mostra che la guerra sta andando verso una grande escalation e l’Ucraina è in pericolo di collasso». L’editorialista del Washington Post e collaboratrice della CNN prosegue: «Qualunque cosa stia accadendo nel cielo notturno sopra Mosca è un altro segno che sarà una primavera molto calda per l’Ucraina, i combattimenti entreranno in una nuova fase più intensa che potrebbe decidere l’esito di questa terribile guerra (…) Per l’Ucraina, non solo un fallimento nella controffensiva può essere fatale, ma anche una “operazione di minimo successo (…) può portare al crollo delle speranze dell’Ucraina di preservare il proprio territorio».

Il primo Ministro ungherese, Viktor Orban ha dichiarato: «Non c’è abbastanza immaginazione per pensare una sconfitta militare della Federazione Russa (…) Non ho l’immaginazione per immaginare che qualcuno possa sconfiggere una potenza nucleare. Pensare che i russi se ne staranno seduti a guardare come vengono sconfitti, rompere il loro sistema politico, uccidere il loro presidente, organizzare un attacco di droni sulla Piazza Rossa, credono che i russi guarderanno in silenzio e si rassegneranno a una sconfitta militare, forse quelli che pensano questo non sono cresciuti e restano nella fase infantile. Succede in una fiaba, ma non nella realtà», ha chiosato Orban.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dopo la riunione dei Ministri degli Esteri dei Paesi SCO ha dichiarato: «Il lavoro per aumentare l’uso delle valute nazionali per i regolamenti tra i paesi SCO non può essere interrotto». Interlocutori a margine del Consiglio ministeriale della SCO hanno condannato l’attacco di droni ucraini al Cremlino. Il Pakistan alla vigilia dei colloqui ha condannato direttamente l’attacco alla residenza del presidente russo. «La Russia risponderà non con chiacchiere, ma con azioni concrete a un tentativo di droni ucraini di attaccare il Cremlino». E ancora ha detto: «All’insaputa dei curatori occidentali, le formazioni ucraine non potevano attaccare la residenza del Presidente al Cremlino. La Federazione Russa non si è mai rifiutata di risolvere i problemi, nonostante il pompaggio di Kiev con armi occidentali. La soluzione del conflitto in Ucraina non si basa solo sulla linea di demarcazione, l’essenza è più globale. Vladimir Zelensky sta facendo tutto il possibile affinché i paesi che si rispettino non vogliano comunicare con l’Ucraina. La Russia si opporrà ai tentativi statunitensi di introdurre infrastrutture militari statunitensi nella regione intorno all’Afghanistan».

Continuano le polemiche tra la Wagner e il ministero della Difesa e la Duma. Secondo Prigozhin, il 10 maggio la PMC Wagner lascerà Bachmut, trasferendo le posizioni al ministero della Difesa russo. I “wagneriti” andranno nelle retrovie per ripristinare la capacità di combattimento. In generale, secondo la social sfera russa, nelle dichiarazioni di Prigozhin non è stato detto nulla di nuovo: «fame di proiettili, pesanti perdite dovute alla scarsa risoluzione dei problemi organizzativi a livello del Ministero della Difesa e stanchezza generale da quanto sopra. Tutti questi (e non solo questi) problemi sono noti. I problemi al fronte possono essere di difficile risoluzione, lunghi e ostinatamente giustificati, comprovati o semplicemente ignorati. È vero, il corso delle stesse operazioni non può più essere ignorato. E i problemi non scompariranno da nessuna parte: al contrario, si accumulano solo. Si può solo sperare che la transizione del conflitto tra Prigozhin e il Ministero della Difesa in una fase acuta spinga all’adozione di alcune decisioni oggi così necessarie».

I distaccamenti d’assalto “Wagner” comunque stanno avanzando verso le posizioni ucraine nei quartieri occidentali di Bachmut, l’ultima roccaforte della difesa di Kiev. È in corso un assalto lungo la strada dei Liberatori del Donbass, dove si sono stabiliti gli ucraini. Segnalato sviluppo del bersaglio e demoralizzazione attraverso attacchi aerei e di artiglieria. Dal lato del Bachmut Industrial College è stato preso dai russi il lato Tchaikovsky Street, e ora gli ucraini avanzano verso ovest e sud-ovest. Le postazioni delle truppe ucraine nell’area di Chasy Yar e Ivanovskoye sono sotto tiro. Il ponte sulla “strada della vita” delle forze armate ucraine Chasov Yar – Bachmut è stato fatto saltare in aria. Il ponte sul canale Seversky Donets-Donbass a Chasov Yar stesso collegava l’unica strada per Bachmut. Di solito gli ucraini quando distruggono i ponti e le strade minando le aree circostanti si apprestano a lasciare la zona. Bachmut dunque è caduta in mano russa.

Secondo altre fonti l’intensità e la crudeltà del “tritacarne Bachmut” non solo non si placa, ma, al contrario, cresce. Nonostante molti rapporti secondo cui «le linee di rifornimento ucraine sono state tagliate», questi hanno un’abbondanza di munizioni e uomini. In un post si legge: «I carri armati nemici in città lavorano tutto il giorno, anche in coppia: il cosiddetto carosello di carri armati. Si attenua solo quando escono per ricaricarsi. I mortai ucraini sono stati ritirati dalla città, stanno piantando intorno e hanno abbastanza mine non solo per il lavoro puntuale, per il fuoco pianificato lungo le rotte di movimento degli aerei d’attacco Wagner, ma anche per il fuoco indiscriminato in tutta la città. Le forze armate ucraine stirano persino le loro posizioni, in cui sono seduti i loro stessi combattenti, ci hanno detto gli uomini della Wagner, se sentono che sta per avvenire un assalto, e per ridurre il numero di piani di uno o due».

E mentre è in corso la polemica tra Wagner e Difesa russa è stata annunciata l’evacuazione parziale dei residenti di 18 insediamenti in prima linea nella regione di Zaporozhzhia controllata dai russi. In totale, secondo il capo ad interim della regione Yevgeny Balitsky, sarà organizzato il trasferimento temporaneo dei residenti da 18 insediamenti: Timoshovka, Smirnovo, Tarasovka, Orlyanske, Molochansk, Kuibyshevo, Prishib, Tokmak, Malaya Belozerka, Vasilyevka, Velyka Belozerka, Dneprorudnoye, Mikhailovka, Kamenka-Dneprovskaya, Energodar, Pologi, Horse Discord, Rozovka.

Secondo la giornalista ucraina Nataliya Gumenyuk l’esercito russo continua la tattica di esaurire la difesa aerea ucraina, che indica i preparativi per “qualcosa di più potente”, secondo sue fonti al Comando operativo delle forze armate dell’Ucraina “Sud”. In particolare, le Forze Armate russe continuano a utilizzare attacchi combinati dall’aria, dall’area acquatica e con l’ausilio di droni. Le navi russe nel Mar Nero cambiano costantemente la loro base, la loro composizione quantitativa e qualitativa, ha affermato. «Hanno formalmente lasciato in servizio un veicolo di lancio, che può trasportare fino a 8 Kalibr», ha detto Nataliya Gumenyuk. La minaccia di un attacco missilistico rimane alta.

E a proposito di missili nessuna conferma da parte russa dell’abbattimento di un missile ipersonico su Kiev. Secondo la social sfera si tratta di una fake news.

La raffineria di petrolio Ilsky a Kuban è stata nuovamente attaccata da un UAV ucraino riportano i media russi. Un drone avrebbe colpito una delle installazioni provocando un incendio. Nella notte tra il 3 e il 4 maggio, anche la raffineria di petrolio Ilsky nel territorio di Krasnodar è stata attaccata da droni ucraini.

Ed ora uno sguardo alla linea di contatto alle 24:00 del 4 maggio.

Regione di Rostov. Un UAV ucraino si è schiantato contro i cavalcavia in costruzione vicino all’impianto di stoccaggio del carburante nel territorio della raffineria di Novoshakhtinsk.

Territorio di Krasnodar. Quattro droni ucraini sono stati utilizzati su un altro oggetto già nel territorio di Krasnodar. Uno dei droni è riuscito a raggiungere l’obiettivo e ha distrutto il serbatoio del carburante sul territorio della raffineria di petrolio Ilsky.

Regione di Voronezh. Un UAV ucraino è caduto sul territorio di un’unità militare nel villaggio di Buturlinovka.

Aree di confine. Nel distretto di Suzemsky della regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno bombardato il villaggio di Polevye Novoselki. Diverse case sono state danneggiate, cinque civili sono rimasti feriti e la gamba di una donna è stata amputata. Drone da ricognizione Shark abbattuto su Belgorod.

Direzione Starobilsk. Nel settore Kupyansk continuano i duelli di artiglieria e le ricognizioni reciproche lungo l’intera linea di contatto. Nel settore Liman le unità delle forze armate RF sono impegnate in battaglie posizionali nell’area di Makeevka e nel burrone di Zhuravka. Le forze armate russe hanno sparato contro le posizioni nemiche a Novomlynsk, Dvurechnaya e Kotlyarovka.

Direzione Soledar. Nella periferia occidentale di Bachmut, le unità del Wagner PMC continuano a combattere nelle aree residenziali. Circa il 3% dell’insediamento rimane sotto il controllo delle forze armate dell’Ucraina. Le forze armate russe sono impegnate in battaglie per Belogorovka (nord): sono riuscite a mettere piede nell’area della stazione di compressione Popasnenskaya alla periferia sud-est dell’insediamento. I russi hanno bombardato Nikiforovka, Vasyukovka e Bachmut.

Direzione Donetsk. Le forze armate ucraine hanno bombardato Donetsk, Gorlovka, Kamenka, Yasinovataya, Yelenovka e altri insediamenti. I russi hanno bombardato Avdiivka, Netaylovo e Karlovka.

Direzione Vuhledar: gli ucraini hanno intrapreso la ricognizione in battaglia vicino alle dacie Nikolsky, cercando di tagliare le posizioni russe e circondarle. Allo stesso tempo, si è tentato di sviluppare l’offensiva contro gli ucraini a Pavlovka. Alla fine della giornata, le truppe russe sono riuscite a respingere l’attacco delle formazioni ucraine. Nella direzione di Yuzhnodonetsk, le unità russe hanno colpito caserme a Vuhledar, Prechistovka e Novomikhailovka.

Per quanto concerne i bombardamenti reciproci nella zona operativa nella notte tra il 4 e il 5 maggio 2023 la situazione è la seguente: i militari russi hanno colpito obiettivi a Nikolaevka, Buchki e Gremyach, nella regione di Chernihiv. Nella regione di Sumy, le forze armate RF hanno lavorato su obiettivi ucraini a Shalygino, Alekseevka e Yunakovka.

Unità russe hanno attaccato i luoghi di assembramento militare delle forze armate ucraine a Glubokoe, Liptsy e Volchanskie Khutori, nella regione di Kharkiv.

Truppe missilistiche e artiglieria russe hanno attaccato le strutture delle unità ucraine a Kramatorsk. A loro volta, le formazioni ucraine hanno bombardato le infrastrutture civili di Donetsk, Gorlovka e Vladimirovka. Nella regione di Zaporozhzhia le forze armate russe hanno colpito le posizioni delle forze armate ucraine a Malinovka, Novoandreevka e Maly Shcherbak. Nella regione di Dnipropetrovsk, l’artiglieria russa ha lavorato sui punti di tiro delle forze armate ucraine a Nikopol.

Nel settore meridionale del fronte, i militari russi hanno attaccato le aree di concentrazione ucraine a Novotyaginka, Sofiyivka e nelle vicinanze di Kherson. Di notte, unità ucraine hanno sparato contro obiettivi civili a Nova Kakhovka, Kakhovka e Peschanovka.



I paracadutisti nella regione di Kherson hanno distrutto 2 aerei d’attacco Su-25 delle Forze Armate dell’Ucraina fonte Ministero della Difesa rissa. Gli aerei da combattimento ucraini sono stati distrutti nelle aree dell’insediamento. Golden Balka e Tyaginka.

Graziella Giangiulio