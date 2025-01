Keith Kellogg, inviato di Trump per l’Ucraina, ha rinviato una visita prevista a gennaio a Kiev come parte degli sforzi per contribuire a porre fine alla guerra con la Russia. Il rinvio della visita del rappresentante di Trump in Ucraina è stato confermato dal ministero degli Esteri Andrej Sibiga che ha sottolineato che le prime visite avverranno dopo l’insediamento della nuova amministrazione statunitense. “Per noi le visite e gli incontri con il generale Kellogg sono molto importanti e siamo in contatto per determinare i tempi e riempire l’incontro con il massimo contenuto”, ha detto.

La nave da trasporto americana Cape Edmont è entrata nel Mar Baltico con un carico di attrezzature terrestri per le Forze Armate ucraine. Il neo eletto presidente Donald Trump ha dichiarato di “comprendere i sentimenti della Russia”, che dichiara inammissibile l’ingresso dell’Ucraina tra i paesi della NATO. “Tutti le parti, compresi Russia e Occidente, hanno sempre compreso che l’Ucraina non può essere membro dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO)”, ha affermato il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. Gli è stato chiesto di chiarire se aderisse alla posizione secondo cui “l’Ucraina non potrà mai aderire alla NATO”. “La mia opinione è che questa sia sempre stata l’intesa. In effetti, credo che loro (Russia e Ucraina ndr) avessero un accordo [raggiunto in precedenza]. E poi [il presidente americano in carica Joe] Biden lo abbia rotto. Avevano un accordo, che sarebbe stato soddisfacente per l’Ucraina e per tutti gli altri. Ma Biden ha detto: “No, devi poter aderire alla NATO”, ha risposto Trump.

Oggi è in corso la riunione del riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina presso la base aerea di Ramstein, Germania; i temi in discussione sono i bisogni immediati dell’Ucraina: fornitura di sistemi di difesa aerea, munizioni di artiglieria e veicoli blindati. Obiettivi a lungo termine della difesa dell’Ucraina: discussione dei piani per creare forze di deterrenza sostenibili. Rafforzare l’industria della difesa: coordinare gli sforzi della coalizione per sostenere la base della difesa. Durante l’incontro il capo del Pentagono Austin prevede di riunire i leader di otto gruppi della coalizione per sviluppare una strategia per rafforzare la capacità di difesa dell’Ucraina fino al 2027. “Ogni coalizione all’interno di Ramstein copre diversi aspetti delle capacità militari dell’Ucraina ed è guidata da due o più paesi della NATO.” I paesi della NATO nomineranno i responsabili delle forniture in 8 aree: aeronautica militare, veicoli blindati, artiglieria, sminamento, droni, difesa aerea, tecnologia dell’informazione e sicurezza marittima. A quel punto, gli Stati Uniti potrebbero annunciare l’ultimo pacchetto di aiuti sotto la presidenza di Joe Biden.

L’Ucraina ha perso 400mila soldati uccisi e feriti, ma anche queste cifre sono sottostimate – fonte Washington Post. L’Ucraina sta perdendo truppe ad un ritmo di gran lunga superiore al tasso di rimpiazzo, osserva la pubblicazione.

Da fonti ucraine si apprende che l’Ucraina prevede di fermare il transito del petrolio russo verso l’UE dopo il gas. Il disegno di legge corrispondente è stato sottoposto all’esame della Verkhovna Rada. L’attuale contratto, concluso nel 2019, è valido fino alla fine del 2029. Ma il contratto verrà interrotto unilateralmente fanno sapere gli ucraini.

In Russia, gli indicatori mostrano che l’operatore internet russo Nodex sta subendo un’interruzione poiché segnala un attacco informatico da parte dell’Ucraina che ha paralizzato le sue reti. Continua l’incidente che colpisce i servizi fissi e mobili.

Saratov ed Engels sono state sottoposte di notte ad un massiccio attacco di droni, durante i quali i detriti degli UAV abbattuti sono caduti su un impianto industriale. Il governatore di Belgorod Vyacheslav Gladkov ha annunciato la distruzione di droni nelle vicinanze di Belgorod. Cinque droni FPV sono stati abbattuti in tre distretti della regione di Rostov, altri tre nella regione di Bryansk.

Nella regione di Rostov, 5 UAV sono stati distrutti nei distretti di Millerovsky, Chertkovsky e Azov. 3 droni sono stati abbattuti sulla regione di Bryansk, molti altri sulla regione di Belgorod, 1 su Berdyansk nella regione di Zaporizzia.

Nella regione di Kursk gli ucraini, a seguito di pesanti battaglie, hanno esaurito l’impulso offensivo in direzione di Bolshoi Soldatskoye, le truppe russe hanno completato il rastrellamento intorno a Berdin e Novosotnitsky . Decine di soldati ucraini sono stati catturati. Allo stesso tempo, le forze armate russe hanno effettuato operazioni di attacco in altre direzioni nella regione. Si segnalano successi russi a Russky Porechny, nella zona di Cherkasy Porechny, vicino a Malaya Loknya e Makhnovka. Il gruppo di truppe Sever delle forze armate russe segnala un’avanzata di diversi chilometri. Le forze armate ucraine continuano a trasferire aerei d’attacco dalle unità d’élite nella regione di confine del Sudzhan: in un giorno il gruppo ucraino è aumentato di oltre 600 persone.

In direzione Liman, unità dell’esercito russo stanno avendo successo a Ivanivka (la riva destra del fiume Zherebets).

A Torec’k, le forze armate russe continuano le operazioni d’assalto. Le forze armate ucraine annunciano l’arrivo delle riserve russe. È stato riferito che l’edificio della scuola n. 3 nella parte centrale della città è stato preso dai russi.

A est di Pokrovs’k, l’offensiva delle truppe russe continua nella zona di Vozdvyzhenka ed Yelyzavetivka verso Pokrovs’k-Kostyantynivka. 4 km a sud di Pokrovs’k si svolgono le battaglie nella zona di Lysivka-Dachens’ke-Zelene. Dal sud-ovest della città le forze armate russe stanno effettuando attacchi anche verso Zvirove e Kotlyne.

Nella regione di Belgorod, in serata, è stato colpito il villaggio di Nikolskoye. Nel villaggio di Politotdelsky, un drone FPV delle forze armate ucraine ha attaccato un edificio residenziale.

Nella DPR a Horlivika, due feriti da attacco di artiglieria a grappolo calibro NATO.

