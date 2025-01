URUGUAY. Nuova campagna vaccinale anti Covid 19

Le autorità sanitarie uruguaiane lanceranno una campagna di vaccinazione contro il Covid-19 a partire da lunedì prossimo utilizzando il vaccino Comirnaty JN.1 della Pfizer adattato alla sottovariante Omicron JN.1 del virus SARS-CoV-2, è stato annunciato a Montevideo.

L’iniziativa sarà rivolta a tutti i gruppi a rischio, come gli anziani (oltre i 70 anni), le persone con più di 50 anni con comorbilità, i bambini con immunodepressione da moderata a grave, le donne incinte, le persone con sindrome di Down, gli operatori sanitari e gli assistenti, è stato anche spiegato, riporta MercoPress.

Il Ministero della Salute uruguaiano ha insistito sul fatto che la dose di richiamo dovrebbe essere somministrata almeno quattro mesi dopo l’ultima o dopo l’infezione. Inoltre, ha stabilito una serie di raccomandazioni per le persone che non hanno mai ricevuto alcun vaccino contro il Covid-19 e che ora sono tenute a farlo.

Il calendario delle vaccinazioni contro il Covid 19 si basa sul numero di persone che si prevede ricevano un trattamento, ma gli specialisti sono aperti ad aggiustamenti in casi imprevisti in cui vi sia un’indicazione medica al riguardo.

Il vaccino anti Covid sarà disponibile presso i centri vaccinali della Commissione onoraria per la lotta alla tubercolosi e presso i centri vaccinali privati. I pazienti che soddisfano i criteri specificati non avranno bisogno di una prescrizione, a meno che non siano necessarie più dosi.

Nel frattempo, la Società di dermatologia dell’Uruguay ha avvertito mercoledì che il paese sudamericano ha uno dei più alti tassi di incidenza e mortalità per cancro della pelle nella regione.

Pertanto, è stato consigliato alle potenziali vittime di non saltare nessuna precauzione mentre prendono il sole durante la stagione estiva, dato che almeno 3 uruguaiani muoiono ogni settimana a causa di questa malattia, principalmente per melanoma. Il numero totale di casi diagnosticati è di circa 3.200.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/