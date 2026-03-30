TURCHIA. Siglata con Londra la fase 2 dell’accordo sui Typhoon 

Il Regno Unito e la Turchia hanno firmato un contratto multimiliardario per l’addestramento e l’assistenza, che segna la prossima fase dello storico accordo sui caccia Typhoon siglato nell’ottobre 2025. I caccia di fabbricazione britannica destinati alla Turchia saranno supportati nell’ambito di un nuovo importante contratto di addestramento e assistenza firmato questa settimana.

Il contratto segna la prossima fase dello storico accordo sui Typhoon siglato nell’ottobre 2025.

L’accordo di supporto, firmato a Londra tra il Ministro della Difesa John Healey e il Ministro della Difesa turco Yaşar Güler, prevede l’addestramento nel Regno Unito di 10 piloti turchi e quasi 100 tecnici di terra, specializzati in meccanica, avionica, armamenti e sistemi di missione, riporta MercoPress.

L’accordo garantisce anche la produzione di componenti e pezzi di ricambio per gli aerei, a supporto della manutenzione da parte della Turchia, con il sostegno dell’industria britannica, tra cui BAE Systems, Leonardo UK, MBDA, Rolls Royce e Martin Baker, a sostegno dell’occupazione nel settore della difesa in tutto il Paese. Tale attività comprende la fornitura di pezzi di ricambio e attrezzature di supporto, la formazione di ingegneri e piloti, simulatori di addestramento all’avanguardia e capacità di guerra elettronica.

Oltre un terzo di ogni Typhoon viene costruito in Gran Bretagna, con linee di produzione in Scozia, Lancashire e Bristol, e 330 aziende britanniche nella catena di fornitura. L’accordo complessivo garantisce 20.000 posti di lavoro qualificati nel Regno Unito per gli anni a venire, dimostrando che la difesa è un motore di crescita e un potente sostenitore dell’industria britannica.

L’acquisizione dei Typhoon da parte della Turchia rafforzerà la capacità aerea da combattimento della NATO sul suo fianco orientale. Il programma di addestramento rappresenta un significativo passo avanti nella realizzazione dell’accordo più ampio, che è il più grande ordine di esportazione di aerei da combattimento del Regno Unito in quasi 20 anni.

I caccia Typhoon continuano a dimostrare la loro importanza 24 ore su 24, svolgendo regolarmente missioni difensive in Medio Oriente per contribuire a proteggere il personale britannico, gli alleati e i partner nella regione.

Il Ministro della Difesa John Healey ha dichiarato: “Questa partnership non si limita a esportare aerei britannici all’avanguardia, ma rafforza le alleanze, fa crescere la nostra economia e rende la NATO più forte.

La decisione della Turchia di acquisire i Typhoon è un voto di fiducia nell’industria e nei posti di lavoro britannici, e questo accordo dà vita alla partnership tra Regno Unito e Turchia.

Mentre i piloti britannici dei Typhoon continuano a svolgere missioni difensive sul Medio Oriente, sono orgoglioso che piloti e ingegneri turchi si addestreranno al fianco del nostro personale della RAF per rafforzare la nostra sicurezza collettiva: questa è la difesa al servizio della Gran Bretagna.

L’accordo di condivisione della produzione dei Typhoon prevede che oltre un terzo (37%) di ogni velivolo venga prodotto nel Regno Unito; il resto viene prodotto dalle nazioni partner di Eurofighter.

Tommaso Dal Passo

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