ISRAELHAMASWAR. Cisgiordania: continua l’annessione da parte dei coloni, invasa anche la città cristiana di Taybeh. Israele resterà in Siria

Secondo il New York Times: “I funzionari dell’amministrazione Trump temono che Netanyahu possa far fallire il cessate il fuoco a Gaza e riaccendere una guerra su vasta scala. Diverse fonti hanno affermato che all’interno dell’amministrazione vi è preoccupazione che ciò possa accadere e che il vicepresidente Pence e gli inviati Witkoff e Kushner stanno lavorando per impedirlo. Si dice anche che il presidente Trump creda che l’incidente nella Striscia di Gaza meridionale, in cui sono morti due soldati dell’IDF, sia stato commesso da milizie fedeli a Israele e che i leader di Hamas siano interessati a continuare a implementare l’accordo”.

Il vicepresidente statunitense Vance ieri è atterrato all’aeroporto Ben Gurion e ha incontrato Kushner e Witkoff all’aeroporto, dopodiché visiterà il Centro di Comando per il Cessate il Fuoco degli Stati Uniti, noto come CMCC.

Sempre secondo il New York Times: “I paesi che hanno accettato di inviare truppe alla missione di mantenimento della pace a Gaza, secondo il piano di Trump, stanno esprimendo riserve sull’invio di soldati in questo momento, temendo di dover combattere Hamas “per il bene di Israele”, poiché l’organizzazione non è ancora stata disarmata e rimane pesantemente armata in vaste aree. Diplomatici e fonti informate affermano che i progressi nella creazione della forza sono stati minimi a causa dell’incertezza sui compiti che svolgerà, e quindi non sono ancora pronti a inviare truppe. I rappresentanti di alcuni dei paesi coinvolti hanno affermato di non essere disposti a schierare i propri soldati nei centri urbani di Gaza a causa dei pericoli rappresentati dai tunnel sotterranei di Hamas”.

L’ex agente del Mossad Avner Avraham afferma che Israele organizzerà attacchi sotto falsa bandiera per interrompere il cessate il fuoco a Gaza e che l’obiettivo finale è la pulizia etnica, indipendentemente da qualsiasi accordo. Avner Avraham ha anche prestato servizio nella Brigata “Nahal” delle Forze di Difesa Israeliane.

Il primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha ribadito: “Hamas verrà distrutta”. E ancora Netanyahu: “Rimarremo nelle aree in cui siamo entrati dopo la caduta di Assad in Siria e cercheremo di stabilire relazioni e accordi con il nuovo regime siriano con l’obiettivo di smilitarizzare la Siria sudoccidentale”.

Secondo un ex alto funzionario dell’intelligence israeliana: “Si profila un nuovo e ben più letale conflitto tra Israele e Iran, mentre Teheran impara dagli scontri passati e migliora rapidamente le sue capacità missilistiche”. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell’Iran afferma di essere pienamente pronto ad approfondire la cooperazione strategica con le forze armate yemenite nella lotta contro l’arroganza globale e il sionismo internazionale.

Ali Larijani, Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell’Iran, ha incontrato l’inviato del Presidente russo in merito alla questione siriana.

Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Iraniane, Generale Mousavi: “Siamo a conoscenza delle regole del cessate il fuoco e al momento non abbiamo intenzione di intervenire; tuttavia, la prossima volta le nostre azioni saranno completamente diverse dal passato”.

Secondo i media israeliani: “l’Iran sta lavorando al ripristino del centro per i test nucleari che Israele ha attaccato a Parchin e sta spostando il complesso sottoterra”. Lo dimostrano immagini satellitari.

I camion di aiuti al valico di Nitzana, sono passati il 21 di ottobre diretti a Gaza. Israele ha ridotto il numero di camion in entrata nella Striscia di Gaza. Nel frattempo le Forze di Difesa Israeliane hanno avviato i lavori di costruzione nella Striscia di Gaza – La linea gialla. Blocchi di cemento eretti a Gaza da Israele per delimitare la “Linea Gialla”.

Le forze israeliane si sono ritirate su questa linea in base all’accordo di cessate il fuoco. Un israeliano dichiara che i civili sono una “minaccia” e apre il fuoco quando oltrepassano questa linea. Ufficio stampa del governo di Gaza: “Dall’inizio del cessate il fuoco, solo 986 camion di aiuti umanitari sono entrati a Gaza, rispetto ai 6.600 promessi entro lunedì 20 ottobre 2025, in base all’accordo”. Solo il 15% degli aiuti previsti è arrivato. Fonti palestinesi: “Le forze israeliane arrestano 3 pescatori dopo aver sparato contro di loro dal mare della città di Gaza”.

Le truppe statunitensi si sono unite alle forze israeliane per un tour lungo il confine di Gaza.

A Gaza Nord i veicoli delle IDF sparano a est di Gaza City: “Un palestinese è stato colpito dalle IDF nella città di Bani Suhaila, a est di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale. Ucciso il comandante delle Brigate Al-Qassam, Yahya Al-Mabhouh “Abu Al-Abed”, comandante della compagnia d’élite nel campo di Jabalia orientale, nell’attacco di ieri in un bar nella zona di Zawayda, nella Striscia di Gaza centrale, da parte di un gruppo di militari israeliani.

Il media investigativo indipendente Drop Site News riporta che le autorità statunitensi hanno scoperto le vere cause dell’esplosione avvenuta a Rafah, costata la vita a due soldati israeliani. Netanyahu aveva usato questo incidente per giustificare l’interruzione di tutti gli aiuti a Gaza e la ripresa dei raid aerei.

Secondo Drop Site News, l’esplosione è stata in realtà causata da un bulldozer delle IDF che ha investito le munizioni lasciate dai soldati israelaini, e non da un attacco di Hamas, come inizialmente affermato dall’entità occupante. I bombardamenti hanno causato almeno 44 vittime civili palestinesi. A seguito di questa scoperta il primo ministro israeliano ha sospeso glia attacchi e riaperto i valichi.

Nella giornata del 21 ottobre un soldato israeliano è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente operativo all’interno della Striscia di Gaza. Un ordigno esplosivo è esploso nell’area di Khan Yunis, situata nel territorio controllato da Israele dietro la linea gialla. L’esercito sta verificando se l’ordigno sia stato piazzato di recente e sta indagando sulle circostanze dell’incidente.

Peggiora la situazione in Cisgiordania. “Le forze israeliane hanno fatto irruzione nell’area di Al-Sharfa a Dura, a sud di Hebron” fonti locali. Fonti giornalistiche hanno riferito che i coloni hanno sequestrato 70.000 metri quadrati di terre palestinesi a Nablus. Il rapporto afferma che gli i coloni continuano a violare e ad annettere la Cisgiordania. Un gruppo di coloni che si fanno chiamare “Hill Girls” sta rubando il raccolto di olive ai palestinesi a Nahalin, a ovest di Betlemme.

Video sono stati pubblicati sui loro account TikTok. I coloni israeliani attaccano il villaggio cristiano di Taybeh, nella Cisgiordania occupata, bloccandone gli ingressi e impedendo ai residenti di entrare o uscire dalla città. Raid dei coloni israeliani a Nablus, in Cisgiordania. Un raid dei soldati israeliani nel quartiere di Qadima, nel centro di Nablus, in Cisgiordania.

Le forze speciali israeliane si sono infiltrate nella Città Vecchia di Nablus – fotografate mentre in borghese compiono “!un’operazione sotto copertura questa mattina, 21 ottobre.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/