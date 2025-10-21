TURCHIA. Erdogan è il vero vincitore nella vicenda di Gaza

La firma di Erdogan sul documento di Gaza ha dato una spinta decisiva al ruolo centrale della Turchia in Medio Oriente, uno status che Erdogan ha cercato sempre più di rivendicare, spesso invocando i legami e la leadership dell’era ottomana.

Stando a Reuters che cita il think tank di Istanbul EDAM, il successo di Ankara nel garantire l’accettazione da parte di Hamas dell’accordo di Trump su Gaza le ha conferito una nuova leva diplomatica in patria e all’estero.

La Turchia probabilmente userà la sua rinnovata benevolenza a Washington per spingere verso progressi nelle vendite di caccia F-35, oggi bloccate, un allentamento delle sanzioni statunitensi e l’aiuto degli Stati Uniti per promuovere gli obiettivi di sicurezza della Turchia in Siria.

La ricalibrazione diplomatica tra Ankara e Washington, hanno affermato i funzionari, è iniziata durante la visita di Erdogan alla Casa Bianca di settembre, la prima in sei anni.

L’incontro ha affrontato punti critici irrisolti, tra cui la spinta della Turchia a revocare le sanzioni statunitensi imposte nel 2020 per l’acquisto dei sistemi missilistici russi S-400, una mossa che ha fatto infuriare Washington e ha anche portato alla sua uscita dal programma F-35.

La Siria è stato un altro argomento chiave. La Turchia vuole fare pressione sulle Forze Democratiche Siriane (SDF), sostenute dagli Stati Uniti, affinché si uniscano all’esercito siriano. Ankara considera le SDF una minaccia a causa dei loro legami con il PKK, che la Turchia definisce un gruppo terroristico. Questa spinta sembra guadagnare terreno. Il comandante delle SDF, Mazloum Abdi, ha confermato un meccanismo per fondersi con l’esercito siriano, un risultato che la Turchia considera una vittoria strategica.

L’accordo di Gaza segue altri aumenti di prestigio turco. Trump ha elogiato Erdogan per aver ospitato i colloqui Russia-Ucraina all’inizio di quest’anno, e l’influenza di Ankara è cresciuta dopo la caduta di Bashar al-Assad in Siria nel 2024, dove la Turchia ha sostenuto le forze di opposizione.

L’ambizione della Turchia di rivendicare un ruolo dominante in Medio Oriente ricorda l’eredità dell’Impero Ottomano, che un tempo governava gran parte della regione. Il suo crollo, un secolo fa, ha lasciato la Turchia moderna chiusa in se stessa, costruendo una repubblica laica e in qualche modo emarginata dalla diplomazia regionale. Per anni, Ankara non ha preso parte agli sforzi per risolvere la controversia israelo-palestinese. Il sostegno della Turchia ai movimenti islamisti, incluso Hamas, ha reso complicati i legami con Israele e diversi stati arabi, e la sua percepita deriva dalle norme NATO sotto Erdogan l’ha ulteriormente allontanata dal processo di pace.

Ma per sbloccare la situazione nei colloqui per il cessate il fuoco a Gaza, Trump si è rivolto a Erdogan, scommettendo sull’influenza del leader turco su Hamas. Funzionari turchi, guidati dal capo del servizio turco d’intelligence,MIT, Ibrahim Kalin, hanno assicurato ad Hamas che il cessate il fuoco godeva del sostegno regionale e statunitense, inclusa la garanzia personale di Trump.

Arruolando Erdogan, Trump ha consegnato ad Ankara il ruolo che desiderava come potenza sunnita regionale dominante. La mossa ha destabilizzato Israele e gli stati arabi rivali, da tempo diffidenti nei confronti delle ambizioni islamiste di Erdogan.

Sebbene gli stati arabi condividessero l’interesse della Turchia a porre fine alla guerra, il ruolo più ampio assegnato ad Ankara li preoccupava, ricordando la storia del dominio imperiale ottomano su molti paesi della regione.

L’ingresso della Turchia nei colloqui è stato inizialmente bloccato da Israele, ma Trump è intervenuto, facendo pressione su Israele affinché consentisse il coinvolgimento di Ankara.

Luigi Medici

