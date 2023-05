SUDAFRICA. Che ci fanno i militari sudafricani a Mosca?

L’opposizione sudafricana chiede di sapere perché una delegazione militare si trovi a Mosca per discutere di una maggiore cooperazione e di una maggiore prontezza al combattimento.

La richiesta arriva pochi giorni dopo che l’ambasciatore statunitense ha accusato il Sudafrica di vendere armi alla Russia in violazione delle sue dichiarazioni di non allineamento alla guerra di Mosca contro l’Ucraina, riporta VoA.

Il portavoce dell’Alleanza Democratica per la difesa e parlamentare Kobus Marais, afferma che la visita guidata dal capo dell’esercito sudafricano, il generale Lawrence Mbatha, non era stata annunciata: «Questo dimostra ancora una volta l’insensibilità del governo dell’Anc nei confronti del nostro dilemma diplomatico e commerciale», ha dichiarato Marais. «La visita è l’ultima di una serie in cui il governo sudafricano dimostra chiaramente e spudoratamente il suo sostegno alla Russia».

Marais, che è il ministro ombra per la Difesa e i veterani militari, afferma che l’Alleanza Democratica ha informazioni del presunto carico di armi inviato alla Russia. Afferma che qualcosa di degno di essere sorvegliato da uomini in uniforme è stato caricato su una nave cargo russa, la Lady R, quando è stata attraccata alla base navale di Simon’s Town a dicembre 2022.

«Sappiamo anche che gli Stati Uniti sono probabilmente i più avanzati in termini di tecnologia di osservazione, in particolare per quanto riguarda i satelliti», ha detto Marais. «Sappiamo che possono zoomare su qualsiasi porto o aeroporto o persino campo di battaglia e dirvi esattamente di che colore sono la camicia e i pantaloni che indossate, quindi presumo che abbiano la loro intelligence che può essere usata per vedere dall’alto».

Marais afferma che le voci non confermate secondo cui le munizioni sarebbero state imbarcate sulla Lady R sembrano plausibili perché l’esercito russo è in difficoltà in Ucraina: «Sappiamo, come è stato riferito, che sono in grave difficoltà in termini di munizioni», ha detto Marais. «Ma è per questo che dobbiamo stabilire e sapere cosa hanno caricato. Sappiamo che non si tratta di beni di consumo come mele e pere».

L’ambasciatore ucraino in Sudafrica Liubov Abravitova ha scritto che è “inquietante” come la Russia sia desiderosa di far apparire il Sudafrica dalla sua parte e ancora più inquietante che il Sudafrica non stia rinviando impegni come il viaggio della delegazione a Mosca.

Riferendosi a una dichiarazione dell’esercito sudafricano secondo cui la visita a Mosca era stata pianificata con largo anticipo, Abravitova ha detto che gli accordi precedentemente presi tra Russia e Sudafrica «non possono giustificare l’intensificazione dei contatti militari con il Paese che viola tutte le possibili regole del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite».

I funzionari sudafricani stanno cercando di decidere se ospitare il presidente russo Vladimir Putin al vertice dei Brics che si terrà per i leader dei Paesi partner del blocco ad agosto 2023: Brasile, Russia, India e Cina.

La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per Putin con l’accusa di crimini di guerra per il presunto rapimento di bambini dall’Ucraina. Il Sudafrica è paese membro della CPI.

Luigi Medici