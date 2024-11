STATI UNITI. Sondaggio: ampia è la frustrazione prima del voto

La maggior parte degli americani sta provando molte emozioni in vista delle elezioni presidenziali: tra di esse però manca l’eccitazione.

Un nuovo sondaggio dell’AP-NORC Center for Public Affairs Research, ripreso da AP, ha scoperto che circa 7 americani su 10 hanno dichiarato di sentirsi ansiosi o frustrati per la campagna presidenziale del 2024 e una percentuale simile afferma di essere interessata. Solo circa un terzo afferma di sentirsi eccitato. Il sondaggio su 1.233 adulti è stato condotto dal 24 al 29 ottobre 2024, utilizzando un campione estratto dal pannello AmeriSpeak basato sulla probabilità del NORC, progettato per essere rappresentativo della popolazione statunitense. Il margine di errore di campionamento è di più o meno 3,6 punti percentuali.

C’è stato un ampio senso di incertezza che incombe sulla competizione presidenziale del 2024 durante l’ultima settimana della campagna. La corsa è competitiva a livello nazionale e negli stati chiave in bilico, secondo recenti sondaggi, con né la democratica Kamala Harris né il repubblicano Donald Trump che dimostravano un vantaggio misurabile. Allo stesso tempo, i candidati hanno offerto argomentazioni conclusive in netto contrasto tra loro, con Harris che sostiene che Trump è ossessionato dalla vendetta e dai suoi bisogni personali, mentre Trump si è riferito a Harris durante un comizio domenica sera come “un disastro ferroviario che ha distrutto tutto sul suo cammino”.

Alcuni gruppi sono ancora più ansiosi di quattro anni fa, nonostante le elezioni all’epoca si siano svolte nel mezzo della Pandemia. Nel 2020, un sondaggio AP-NORC rilevò che circa due terzi degli americani fossero ansiosi per le elezioni, il che non è statisticamente significativo in base al nuovo risultato.

Ma per i più “partigiani”, l’ansia è leggermente più alta. Circa 8 democratici su 10 affermano che l’ansia descrive come si sentono ora, in leggero aumento rispetto a circa tre quarti delle ultime elezioni. Circa due terzi dei repubblicani sono ansiosi, un moderato aumento rispetto a circa 6 su 10 nel 2020.

Gli indipendenti, al contrario, non hanno cambiato significativamente e si sentono anche meno preoccupati rispetto ai democratici o ai repubblicani. Circa la metà afferma di essere ansiosa, simile al risultato del 2020.

Altre emozioni sono diventate più intense rispetto ai cicli elettorali passati, inclusa l’eccitazione. Circa un terzo degli americani dichiara di sentirsi entusiasta della campagna del 2024, in aumento rispetto a circa un quarto nel 2016. Ma la maggior parte degli americani afferma di non essere entusiasta della corsa di quest’anno.

Una cosa è rimasta abbastanza costante, però: il livello di frustrazione degli americani per la campagna. Circa 7 americani su 10 affermano che frustrazione descrive il loro stato emotivo, simile al 2020.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/