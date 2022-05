STAMPA. Il mondo è sempre meno libero

È uscito da poco il nuovo report sulla libertà di stampa nel mondo di Rsf, Reporters Sans Frontières. L’Indice di quest’anno, che valuta annualmente la situazione della libertà di stampa in 180 paesi e territori, mostra che il giornalismo è totalmente bloccato o seriamente impedito in 73 paesi e limitato in altri 59, che insieme rappresentano il 73% dei paesi valutati.

Questi paesi sono classificati come aventi ambienti “molto cattivi”, “cattivi” o “problematici” per la libertà di stampa, e sono identificati di conseguenza in nero, rosso o arancione sulla mappa della Libertà della Stampa Mondiale.

I dati dell’Indice riflettono un drammatico deterioramento dell’accesso della gente alle informazioni e un aumento degli ostacoli alla copertura delle notizie. La pandemia è stata usata come motivo per bloccare l’accesso dei giornalisti alle fonti d’informazione e al reporting sul campo. Questo accesso sarà ripristinato quando la pandemia sarà finita? I dati mostrano che i giornalisti trovano sempre più difficile indagare e riportare storie delicate, soprattutto in Asia, Medio Oriente ed Europa.

Il barometro della fiducia di Edelman del 2021 rivela un livello inquietante di sfiducia pubblica nei confronti dei giornalisti, con il 59% degli intervistati in 28 paesi che dicono che i giornalisti cercano deliberatamente di ingannare il pubblico riportando informazioni che sanno essere false. In realtà, il pluralismo giornalistico e l’informazione rigorosa servono a combattere la disinformazione e l'”infodemia”, comprese le informazioni false e fuorvianti.

«In risposta alla viralità della disinformazione attraverso le frontiere, sulle piattaforme digitali e attraverso i social media, il giornalismo fornisce il mezzo più efficace per garantire che il dibattito pubblico si basi su una gamma diversificata di fatti accertati», dice Rsf.

La Norvegia è al primo posto nell’Indice per il quinto anno consecutivo, anche se i suoi media si sono lamentati della mancanza di accesso alle informazioni statali sulla pandemia. La Finlandia ha mantenuto la sua posizione al secondo posto, mentre la Svezia (+1 al 3°) ha recuperato il suo terzo posto, che aveva ceduto alla Danimarca (-1 al 4°) lo scorso anno. L’indice 2021 dimostra il successo dell’approccio di queste nazioni nordiche alla difesa della libertà di stampa.

La mappa della World Press Freedom non aveva così pochi paesi colorati di bianco – che indicano una situazione nazionale almeno buona se non ottimale – dal 2013, quando è stato adottato il metodo di valutazione attuale. Quest’anno, solo 12 dei 180 paesi dell’Indice (7%) possono affermare di offrire un ambiente favorevole al giornalismo, contro i 13 paesi (8%) dello scorso anno. Il paese che è stato privato della sua classificazione “buona” è la Germania (-2 al 13° posto). Decine di suoi giornalisti sono stati attaccati da sostenitori di estremisti e credenti della teoria della cospirazione durante le proteste contro le restrizioni della pandemia.

La situazione della libertà di stampa in Germania è tuttavia ancora classificata come “abbastanza buona”, come nel caso degli Stati Uniti (giù 1 al 44° posto), nonostante il fatto che l’ultimo anno di Donald Trump alla Casa Bianca sia stato segnato da un numero record di aggressioni contro i giornalisti (circa 400) e arresti di membri dei media (130), secondo l’US Press Freedom Tracker. Scendendo di quattro posti, il Brasile si è unito ai paesi colorati di rosso, indicando che la situazione della libertà di stampa lì è classificata come “cattiva”. Il Brasile condivide la classificazione “cattiva” con l’India (142°), il Messico (143°) e la Russia (-1° posto al 150°), che ha dispiegato il suo apparato repressivo per limitare la copertura mediatica delle proteste a sostegno di Alexei Navalny.

La Cina (177°), che continua a portare la censura di Internet, la sorveglianza e la propaganda a livelli senza precedenti, è ancora saldamente ancorata tra i peggiori paesi dell’Indice, che sono indicati in nero sulla mappa della libertà di stampa mondiale. Proprio sotto la Cina c’è lo stesso trio di paesi totalitari che hanno storicamente occupato gli ultimi tre posti. Due sono asiatici: Turkmenistan (+1 al 178° posto) e Corea del Nord (+1 al 179° posto). Il terzo è africano: Eritrea (giù di 2 al 180esimo posto). Indipendentemente dal loro continente, questi paesi mantengono un controllo assoluto su tutte le notizie e l’informazione, permettendo ai primi due di affermare che non hanno avuto casi di Covid-19 e il terzo di mantenere il completo silenzio sulla sorte di 11 giornalisti che sono stati arrestati 20 anni fa, alcuni dei quali sono stati presumibilmente tenuti in contenitori di metallo in mezzo al deserto.

