SRI LANKA. Primo incontro dei Paesi creditori: Pechino resta in finestra

Le nazioni creditrici dello Sri Lanka hanno tenuto il 9 maggio il loro primo incontro per discutere la ristrutturazione del debito del Paese. Ma il più grande creditore, la Cina, è rimasto in disparte come osservatore, sollevando dubbi sul successo del processo.

Ventisei nazioni hanno preso parte all’incontro virtuale, dove i partecipanti hanno concordato di ridurre il debito dello Sri Lanka in tempi brevi. Giappone, Francia e India hanno co-presieduto l’incontro, riporta Nikkei.

Masato Kanda, vice ministro delle Finanze giapponese per gli affari internazionali, dopo l’incontro che continuerà a chiedere alla Cina di partecipare come membro a pieno titolo ai futuri incontri: «Anche nel caso in cui la partecipazione ufficiale della Cina non sia imminente, il processo con le nazioni creditrici dovrebbe andare avanti», ha dichiarato Kanda. «Continueremo a negoziare senza perdere lo slancio».

L’incontro sarebbe compromesso se la Cina e lo Sri Lanka si impegnassero da soli in negoziati sul debito che producano condizioni più favorevoli per la Cina che per gli altri Paesi creditori. Il Giappone ha chiesto allo Sri Lanka di non tenere colloqui al di fuori della riunione dei Paesi creditori.

L’economia dello Sri Lanka dipende fortemente dal turismo, che si è quasi fermato durante la pandemia. Nel maggio dello scorso anno, lo Sri Lanka è diventato il primo Paese a medio reddito a cadere in default dopo non aver rimborsato i fondi per le infrastrutture concessi dalla Cina e da altri Paesi.

Le pressioni inflazionistiche hanno messo in grave difficoltà i Paesi a basso e medio reddito. Gli aumenti dei tassi di interesse nelle economie più ricche hanno aggiunto ulteriori oneri per il servizio del debito alle nazioni debitrici, creando il rischio che i problemi si propaghino dalle nazioni a basso reddito ad altre nazioni a medio reddito.

Secondo uno studio dell’Università di Boston, 61 economie emergenti e in via di sviluppo sono in difficoltà per il debito o sono ad alto rischio di difficoltà per il debito.

La riunione delle nazioni creditrici è significativa perché si rivolge a una nazione a medio reddito. I capi delle finanze e delle banche centrali del G7 sono in Giappone a partire dal 10 maggio, per discutere dei problemi del debito che affliggono i Paesi a basso e medio reddito.

Il Club di Parigi, composto da funzionari finanziari dei Paesi ad alto reddito, ha affrontato i problemi del debito nei Paesi in via di sviluppo, ma l’epoca sta cambiando costantemente. Ora nazioni emergenti come l’India e la Cina stanno assumendo un ruolo maggiore nel fornire sostegno.

Il debito estero dello Sri Lanka ammontava a 35,1 miliardi di dollari alla fine di settembre dello scorso anno, secondo il ministero delle Finanze giapponese. La Cina è il maggior creditore bilaterale, seguita da Giappone e India.

Lo Sri Lanka occupa una posizione strategica in una rotta marittima che collega l’Asia orientale con il Medio Oriente e l’Africa. Nell’aprile dello scorso anno, l’India ha esercitato pressioni sul Fondo Monetario Internazionale affinché fornisse assistenza allo Sri Lanka.

A marzo, il Fmi ha approvato un prestito di 3 miliardi di dollari per quattro anni. Dopo aver inizialmente espresso riluttanza, la Cina si è detta disposta a collaborare con lo Sri Lanka per la ristrutturazione del debito, come richiesto dal Fondo.

Tommaso Dal Passo