RUSSIA. Alla parata navale russa partecipano le navi cinesi

Nel suo primo viaggio all’estero da quando è diventato Capo di Stato Maggiore della Marina cinese, l’ammiraglio Hu Zhongming si è unito alla celebrazione annuale della marina russa ospitata dal presidente Vladimir Putin nel fine settimana.

Secondo il ministero della difesa russo, Hu è arrivato in Russia per unirsi alla parata navale principale per celebrare il Giorno della Marina russa a San Pietroburgo domenica, riporta la Tass.

È seguito all’incontro di Hu con il vice ministro della difesa russo, il generale Alexander Fomin, sabato a San Pietroburgo, dove hanno discusso di questioni “urgenti” di cooperazione navale tra i loro due paesi, ha affermato Tass sabato.

Il viaggio segna la prima visita internazionale di Hu dalla sua promozione ad ammiraglio a dicembre, quando è stato per la prima volta indicato come il più alto comandante della marina cinese. Hu, che ha una vasta esperienza nel comando di sottomarini, è succeduto a Dong Jun, l’ex più alto comandante della marina che in seguito è diventato ministro della difesa cinese.

La visita di Hu in Russia evidenzia il continuo rafforzamento dei legami di sicurezza tra le due nazioni da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022. Questo mese, le marine di Cina e Russia hanno condotto esercitazioni marittime “Joint Sea-2024” lungo la costa meridionale della Cina.

Le due parti hanno anche condotto un pattugliamento marittimo separato che si estendeva dal Pacifico settentrionale al Mar Cinese Meridionale, acque che hanno visto crescenti tensioni, in particolare tra Pechino e Manila per Second Thomas Shoal, riporta Scmp.

La parata navale di domenica ha mostrato un’espressione di amicizia tra le due parti. Il cacciatorpediniere lanciamissili di tipo 052D Jiaozuo della Cina era tra le navi ispezionate da Putin durante la parata, ha pubblicato la Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione sui social media. I marinai cinesi hanno risposto con “lunga vita all’amicizia” ai saluti di Putin, secondo i media russi. La Jiaozuo, insieme alla nave di rifornimento di tipo 903A Honghu, entrambe parte del 46° gruppo di scorta della marina cinese, sono arrivate a San Pietroburgo il 22 luglio per partecipare alle celebrazioni e sono state aperte al pubblico, secondo la cinese Cctv.

È la prima volta in cinque anni che la marina cinese invia navi da guerra per partecipare alle celebrazioni del Russian Navy Day, e la terza in assoluto, dopo la partecipazione nel 2017 e nel 2019, secondo la tv di stato cinese.

Il portavoce del ministero della difesa cinese Zhang Xiaogang ha anche affermato giovedì che la nave da sbarco Longhushan e la nave scuola Zhenghe dell’Esercito Popolare di Liberazione visiteranno Vladivostok per partecipare alle celebrazioni navali russe a fine luglio.

Giovedì, le forze aeree russe e cinesi hanno condotto un pattugliamento aerea strategica congiunta sul mare di Bering, ha affermato Zhang.

La parata navale principale ha visto la partecipazione di 200 navi e imbarcazioni per celebrare il 328° anniversario della marina russa, secondo i media russi.

La Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione si è espansa rapidamente negli ultimi anni. Stando ai dati del Pentagono sulla potenza militare cinese del 2023, la marina di Pechino ora vanta circa 370 navi da guerra, rendendola la più grande marina del mondo.

Anna Lotti

