ISRAELHAMASWAR. Escalation in Cisgiordania e bombardamenti di artiglieria a Gaza sud. Il Libano insorge per l’attacco IAF contro la scuola militare. IDF: era una base di addestramento di Hezbollah

La Corte Internazionale di Giustizia stabilisce che Israele deve consentire l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza. La Corte Internazionale di Giustizia ha annunciato una decisione unanime sul divieto di usare la fame come arma di guerra, riferendosi al divieto imposto da Israele all’UNRWA, il principale fornitore di aiuti a Gaza, di operare lì. Foreign Journalists Organization afferma che: “Il governo israeliano continua a tergiversare per impedire ai giornalisti di entrare nella Striscia di Gaza”.

Oltre 450 intellettuali e personalità ebraiche provenienti da tutto il mondo inviano un messaggio alle Nazioni Unite e ai leader mondiali chiedendo che vengano imposte sanzioni a Israele e che venga ritenuto responsabile di quelli che hanno descritto come crimini e atti di genocidio a Gaza e in Cisgiordania.

Sara Netanyahu chiede ai ministri di firmare una lettera di raccomandazione al presidente per concedere la grazia al marito.

Tre aerei cargo militari americani sono atterrati all’aeroporto Ben Gurion, consegnando bombe e armi a Israele nella giornata del 21 ottobre. Witkoff ha spiegato che: vi sono “Piani per utilizzare il Centro di Cooperazione Civile-Militare anche in conflitti futuri”.

Kushner ha confermato che gli Stati Uniti e i suoi partner non finanzieranno la ricostruzione in nessuna area di Gaza che rimane sotto il controllo di Hamas, e che gli aiuti saranno destinati solo alle aree che Washington considera “sicure e sotto la diretta supervisione israeliana”.

Il primo Ministro italiano Giorgia Meloni: “Siamo pronti a fornire assistenza in futuro nell’addestramento della polizia e dei leader politici palestinesi, nonché a partecipare alla ricostruzione della Striscia di Gaza.”

Il Vicepresidente USA ha dichiarato in merito all’annessione della Cisgiordania: “Il Presidente Trump si oppone all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele. Possiamo ricostruire le aree libere da Hamas, ma è ancora presto. Speriamo di ricostruire Rafah entro due o tre anni. La decisione della Knesset di annettere la Cisgiordania è stata uno stupido trucco politico e l’annessione non avverrà.”.

Secondo i media israeliani Witkoff e Kushner hanno viaggiato da Israele a Riyadh sull’aereo privato di Witkoff. Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dell’Arabia Saudita ha condannato l’approvazione preliminare di due progetti di legge da parte della Knesset israeliana, che mirano a imporre la sovranità israeliana sulla Cisgiordania.

Secondo Israel Hayom, “le comunicazioni tra Israele e Arabia Saudita verso la normalizzazione non si sono mai interrotte, ma il processo è graduale. Dal punto di vista della sicurezza, Mohammed bin Salman è interessato a un accordo di alleanza difensiva con gli Stati Uniti, e attraverso di esso con Israele, per proteggere il suo paese dall’Iran e dagli Houthi. L’aspetto della sicurezza è stato evidente nella direzione opposta, con il sostegno saudita a Israele durante la guerra con l’Iran a giugno. Elicotteri militari sauditi hanno intercettato droni iraniani diretti in Israele. A incrinare i lavori diplomatici le dichiarazioni del Ministro per le Finanze: “Se l’Arabia Saudita chiederà uno stato palestinese in cambio della normalizzazione, lo ringrazieremo e gli diremo di continuare a cavalcare cammelli nel deserto”.

Secondo un funzionario dell’intelligence israeliana, Hezbollah ha accelerato il processo di ricostruzione delle sue forze a nord del fiume Litani e il governo libanese è esitante ad agire contro Hezbollah.

Un soldato delle IDF ha pubblicato un video sulla sua pagina mesi fa mentre rapiva un’intera famiglia, inclusi bambini e anziani, nella città di Jabalia. Il destino di quella famiglia rimane sconosciuto.

Sulla questione nucleare e le relazioni USA – Israele – Iran, il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi: “Non torneremo al tavolo delle trattative a meno che gli americani non abbandonino le loro politiche espansionistiche e le loro richieste irragionevoli”. “Gli Stati Uniti devono abbandonare le loro richieste illogiche”

L’esercito israeliano annuncia che la Croce Rossa ha recuperato altri quattro corpi di presunti israeliani si è in attesa del riscontro del DNA. Restituiti i corpi di 54 morti non identificati a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale da parte delle IDF.

Le organizzazioni umanitarie lamentano che: ”Si tratta di una piccola frazione dei 600 che Israele ha accettato – il cessate il fuoco non sta producendo aiuti” Israele ha limitato i camion di aiuti umanitari in entrata a Gaza, sostenendo che Hamas è troppo lenta nel restituire i resti dei prigionieri israeliani Mentre il mondo guarda migliaia di civili rimanere intrappolati, in attesa di rifornimenti essenziali. Cessate il fuoco e accordi servono a poco quando gli aiuti vengono usati come leva”

Critiche anche agli Stati Uniti: “L’organizzazione umanitaria che ha ucciso migliaia di palestinesi sta per assumere un nuovo ruolo: supervisionare gli sforzi di stabilizzazione postbellica a Gaza. Le proposte in fase di valutazione includono la gestione da parte del GHF di centri di distribuzione alimentare in aree ancora sotto il controllo militare sionista, la gestione di centri logistici per la ricostruzione di Gaza o la fornitura di aiuti ad altre organizzazioni. Secondo quanto riferito, appaltatori militari privati ​​legati al GHF stanno cercando di collaborare e continuare le operazioni di sicurezza a Gaza”, riportano fonti arabe. “Il nostro ruolo potrebbe evolversi, ed è probabile che si evolva, in base alle esigenze sul campo”afferma GHF.

Il portavoce militare di Saraya al-Quds, Abu Hamza ha risposto a Khusner: ”La resistenza rimarrà finché persisterà l’occupazione”

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:00 del 23 ottobre. Le forze israeliane bombardano la zona nord-occidentale del villaggio di Koya, nella campagna occidentale di Daraa, Siria, con proiettili, in concomitanza con raffiche di armi da fuoco. Video mostrano israeliani in Siria area di Daraa.

Attacco aereo israeliano colpisce una motocicletta ad Ain Qana, nel Libano meridionale, uccidendo una persona. Con l’obiettivo di uccidere Issa Karbalaei. Issa si stava recando a visitare la tomba del figlio, ucciso l’anno scorso.

Voli intensivi e mirati di droni israeliani nei cieli del Libano meridionale. Serie di raid israeliani nella Bekaa, a est del Libano. Le IDF affermano di aver lanciato un attacco contro diversi obiettivi appartenenti all’organizzazione Hezbollah nella regione della Bekaa, in Libano. L’obiettivo era un campo utilizzato per l’addestramento dei membri di Hezbollah. Sono stati effettuati più di 20 raid.

Per 72 ore si è assistito a una intensa attività di ricognizione da parte dell’aeronautica israeliana, poiché sono state osservate anche sortite degli aerei Nachshon Shavit, insieme alle manovre di Israele, che raccolgono un gruppo di obiettivi e si concentrano sul sud, sul centro e sul Libano.

I bombardamenti sono continuati nel sud del Libano fino alle 14:00. Gli attacchi sono avvenuti un’ora dopo l’incontro del Presidente Aoun con il generale americano a capo del comitato per il cessate il fuoco in Libano. Due persone sono state uccise durante gli attacchi israeliani alla periferia di Shmistar, nel Libano orientale. Anche alcuni scolari sono rimasti feriti a causa dei vetri rotti accanto a loro.

Il Ministro dell’Istruzione del Libano: “Condanniamo gli attacchi israeliani avvenuti nei pressi delle scuole superiori ufficiali Shamstar e Tarya a Baalbek, e facciamo appello ai principali e influenti paesi del mondo affinché facciano pressione per fermare l’aggressione in corso che prende di mira scuole e civili, morti e feriti, e terrorizza le famiglie”.

Veicoli appartenenti alle milizie di Yasser Abu Shabab sono stati sequestrati dalla resistenza. Secondo il rappresentante dell’UNDP a Gaza: “Le macerie di Gaza equivalgono a 13 piramidi di Giza – iniziano i primi sforzi di recupero”. La Difesa turca: “Istituzione del Centro di Coordinamento Civile-Militare CMCC per la Task Force di Gaza. I compiti della forza includono pattugliamenti di sicurezza, protezione delle infrastrutture, fornitura di aiuti, sicurezza delle frontiere e addestramento delle forze di sicurezza locali”.

Recenti immagini satellitari mostrano lavori di livellamento e pavimentazione sulla strada principale che conduce al cancello principale del valico egiziano. Mostrano anche Israele che stabilisce un nuovo punto al centro della strada principale, che potrebbe essere un punto di monitoraggio per la missione europea che supervisionerà il valico palestinese.

Il 23 ottobre fonti palestinesi parlano di violazioni del cessate il fuoco da parte israeliana. I giornalisti palestinesi Khaled Shaath e Ramzi Douhan sfuggono al fuoco israeliano a est di Khan Younis mentre coprono la zona di Sheikh Nasser, nella Striscia di Gaza meridionale.

Registrati continui bombardamenti di artiglieria israeliana contro la orientale della città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale.

In Cisgiordania si registra attraverso la social sfera dedicata una escalation di violenza. Bar deturpati dai coloni. Ulivi tagliati dai coloni, persone picchiate per strade.

