REGNO UNITO. Aumentano i costi delle fregate Type 31 

Il programma delle fregate Type 31 della Royal Navy ha subito un aumento di costo di 140 milioni di sterline, dopo che l’appaltatore Babcock International ha riscontrato rilavorazioni e problemi di produttività superiori alle previsioni durante la costruzione delle navi, come riportato dal Center for National Interest, un think tank statunitense specializzato in politiche pubbliche.

L’aggiornamento giunge mentre il programma per la consegna di cinque fregate multiruolo di nuova generazione alla Royal Navy prosegue in diversi cantieri navali del Regno Unito, con le prime unità che stanno entrando nelle fasi avanzate di costruzione e allestimento, riporta MercoPress.

Secondo Babcock, l’aumento dei costi è dovuto principalmente ai lavori sulle prime navi del programma, dove le fasi di allestimento e messa in servizio hanno richiesto più rilavorazioni del previsto. A ciò si sono aggiunte le modifiche progettuali introdotte durante la costruzione, che hanno ulteriormente complicato il progetto.

Inoltre, le attività di costruzione “fuori sequenza” effettuate in precedenza hanno ridotto l’efficienza complessiva, mentre la produttività è stata influenzata dal progredire dei lavori nelle fasi di costruzione successive.

L’azienda ha affermato che tutti questi fattori, nel loro insieme, hanno reso i lavori di completamento nelle fasi finali più costosi e tecnicamente più complessi di quanto inizialmente previsto. Come ha osservato Babcock, l’impatto finanziario si concentra sulle prime due fregate in costruzione per la Royal Navy: Nave 1: quasi completata a livello strutturale, ora in fase di allestimento e collaudo;

Nave 2: soggetta a rilavorazioni a catena legate alle modifiche progettuali apportate alla Nave 1;

Navi 3-5: meno esposte, in quanto ancora in fasi di costruzione precedenti.

“Mentre completiamo la struttura della Nave 1, la maggior parte del lavoro rimanente riguarda l’allestimento e il collaudo. Durante la fase di allestimento abbiamo riscontrato un numero di rilavorazioni superiore alle aspettative a causa delle modifiche progettuali e degli impatti a lungo termine di attività di costruzione non sequenziali nelle fasi precedenti del programma. Sebbene il numero di tali rilavorazioni non sia del tutto inaspettato, il lavoro viene eseguito nelle fasi finali di completamento ed è quindi più complesso e costoso”, ha affermato Babcock.

Di conseguenza, Babcock ha dichiarato di aver effettuato una revisione della maturità ingegneristica e di aver aggiornato le proprie stime finanziarie per il completamento del programma, tenendo conto dell’aumento dei carichi di lavoro dovuto alle modifiche ingegneristiche e all’incremento della produttività.

L’azienda ha aggiunto che queste nuove stime non coprono solo i costi di produzione per materiali e personale, ma includono anche una maggiore riserva per i rischi del programma. Il programma Type 31 rappresenta un elemento centrale della futura strategia del Regno Unito per la flotta di superficie, sostenendo migliaia di posti di lavoro qualificati e rafforzando la capacità nazionale di progettare e costruire navi da guerra complesse. La maggior parte del lavoro è concentrata in Scozia e supportata da una rete di fornitori nel Regno Unito e a livello internazionale.

Le fregate si basano sul progetto Arrowhead 140, che ha già ottenuto clienti internazionali, tra cui il programma polacco Miecznik e diverse unità in Indonesia. I funzionari hanno affermato che il successo all’estero del progetto riflette la crescente domanda globale di unità da combattimento di superficie adattabili con potenziale di aggiornamento modulare.

Una volta operative, le cinque fregate di classe Inspiration dovrebbero svolgere missioni che includono sicurezza marittima, operazioni di intelligence, impegno difensivo e supporto umanitario. Le navi sono progettate con la flessibilità necessaria per futuri aggiornamenti durante tutto il loro ciclo di vita.

Il varo della HMS Active fa seguito ai progressi compiuti in precedenza nell’ambito del programma, tra cui la messa in servizio della nave capoclasse HMS Venturer nel 2025 e la posa della chiglia della HMS Formidable lo scorso anno.

Luigi Medici

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