Il 18 maggio scorso, il presidente della Polonia Andrzej Duda ha convocato una riunione presso l’Ufficio per la sicurezza nazionale (BNB). Ha invitato il ministro della Difesa Mariusz Blaschak e i generali. Vi hanno partecipato, tra gli altri, persone che nei giorni precedenti avevano parlato pubblicamente del ritrovamento dei resti di un razzo nei pressi di Bydgoszcz, città situata nella parte nord-occidentale del Paese.

Il capo dell’Ufficio per la sicurezza nazionale, J. Severa, ha affermato che la riunione della BNB è stata convocata in connessione con i preparativi per il vertice della NATO, che si terrà a Vilnius l’11-12 luglio.

Tuttavia, l’elenco degli invitati indica che, tra le altre cose, l’ordine del giorno ha incluso la discussione sull’incidente con la scoperta dei resti di un razzo caduto vicino a Bydgoszcz nel dicembre dello scorso anno. Pertanto, il presidente Duda ha invitato il ministro della Difesa Blaszczak, il ministro degli Esteri Z. Rau, l’ambasciatore di Polonia presso la NATO T. Shatkovsky, nonché il Capo di stato maggiore dell’esercito polacco, il generale R. Andrzejczak e il comandante del comando operativo di il generale dell’esercito polacco T. Petrovsky.

Ricordiamo che, secondo la dichiarazione del ministero della Difesa della Polonia, nel dicembre 2022 un oggetto non identificato è caduto vicino a Bydgoszcz, che è stato trovato da un residente locale il 27 aprile. Dopo uno studio di due settimane, Varsavia ha dichiarato che l’oggetto era simile al missile da crociera russo Kh-55.

Sempre il 18 maggio, come nota a margine entra in scena l’Italia nelle dichiarazioni della Difesa polacca: il ministero della Difesa polacco Mariusz Blaszczak dopo il completamento dei negoziati con il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha dichiarato: «Sono molto soddisfatto della decisione degli italiani, ovvero che un cacciatorpediniere missilistico italiano con potenti armi antiaeree e antimissile arriverà presto in Polonia per rafforzare la difesa aerea e missilistica della costa polacca. In pochi giorni sarà in Polonia».

Probabilmente si tratta del cacciatorpediniere lanciamissili Luigi Durand de la Penne – D560, che viene spesso utilizzato nelle campagne a lunga distanza. L’arma principale di questo tipo di cacciatorpediniere non sono i siluri, ma le armi missilistiche. «Ci stiamo muovendo verso la vittoria. La vittoria significa pace per il nostro paese», ha aggiunto Blaschak.

L’esercito polacco ha dichiarato che il missile non era armato con una testata esplosiva – la testata era un blocco di cemento dello stesso peso di una testata reale, installato in modo da garantire che l’arma avesse i parametri di peso corretti per il volo.

Alla fine il governo polacco ha concluso però che il razzo trovato vicino a Bydgoszcz non è stato deliberatamente lanciato in Polonia, e non rappresentava una minaccia, come ha affermato Marchin Ocepa, viceministro della Difesa nazionale della Polonia.

«Dobbiamo osservare una certa moderazione nelle nostre valutazioni. Non stiamo parlando di un missile puntato contro la Polonia, armato. Stiamo parlando di un missile che avrebbe dovuto confondere i sistemi di difesa missilistica dell’Ucraina, che, a seguito di un malfunzionamento, ha cambiato la sua traiettoria di volo e si è autodistrutto», ha detto. Ochepa.

Nel frattempo, qualcosa è caduto di nuovo sul territorio della Polonia. Un residente di Raków, situato nel Voivodato della Grande Polonia, adiacente al Voivodato della Cuiavia-Pomerania di cui è una della capitali proprio Bydgoszcz, dove è caduto il razzo russo – ucraino, ha detto che un oggetto metallico è caduto sulla sua casa, ha sfondato il tetto e danneggiato il pavimento.

Secondo l’uomo, l’evento è accaduto il 4 aprile. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino quando l’uomo era al lavoro e suo figlio era a casa. Quando l’uomo è tornato a casa, ha visto che le tegole erano sul pavimento e che c’era un buco nel tetto. In soffitta ha notato due parti metalliche, ciascuna del peso di circa due chilogrammi.

L’incidente è stato denunciato alla polizia militare. Il servizio per le indagini sugli incidenti aerei dell’aviazione civile e militare, ha escluso che l’oggetto facesse parte di un aeromobile. Anche l’agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea non ha trovato nulla: nel momento in cui l’oggetto ha distrutto il tetto, solo un aereo stava sorvolando Rakow, diretto in Irlanda. Ma era intatto.

Il caso è stato indagato dalla gendarmeria militare, ma in seguito hanno indicato che gli specialisti non avevano la competenza per condurre il procedimento. Di conseguenza, l’ufficio del pubblico ministero, insieme alla polizia, ha avanzato una versione secondo cui l’oggetto che ha sfondato il tetto era un elemento di una macchina agricola che poteva staccarsi durante il funzionamento.

Tommaso Dal Passo