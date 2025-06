PAKISTAN. Senza sosta l’espulsione degli afgani iniziata nel 2023 

Avviata nell’ottobre 2023, la repressione pakistana nei confronti degli stranieri che il Pakistan afferma vivano illegalmente nel Paese ha già portato alla partenza di quasi 1 milione di afghani. Il Pakistan afferma che ne restano ancora milioni e vuole che se ne vadano.

La prima tappa di questo rientro è il campo di Torkham. Nel campo, gestito dal governo talebano afghano, ogni famiglia riceve una scheda SIM e 10.000 afghani, pari a 145 dollari, di aiuti. Possono trascorrere lì fino a tre giorni prima di dover lasciare il campo, riporta AP.

Il direttore del campo, Molvi Hashim Maiwandwal, ha affermato che circa 150 famiglie arrivano ogni giorno dal Pakistan, un numero molto inferiore alle circa 1.200 famiglie arrivate circa due mesi fa. Ha tuttavia affermato che è prevista un’ulteriore impennata dopo l’Eid Al-Adha.

Le organizzazioni umanitarie all’interno del campo forniscono assistenza per i bisogni primari, tra cui l’assistenza sanitaria. L’organizzazione benefica locale Aseel fornisce kit igienici e cibo. Ha anche istituito un sistema di consegna di pacchi alimentari per le famiglie una volta giunte a destinazione in Afghanistan.

Aseel prevede un aumento significativo degli arrivi dopo l’Eid. “Non possiamo gestirli tutti, perché il numero è enorme”, ha affermato, aggiungendo che l’organizzazione sta cercando di aumentare la raccolta fondi per poter sostenere più persone.

Il Pakistan accusa gli afghani di organizzare attacchi terroristici all’interno del Paese, affermando che gli attacchi sono pianificati da oltre confine, accusa che il governo talebano di Kabul nega.

Islamabad nega di aver preso di mira gli afghani e sostiene che chiunque lasci il Paese venga trattato con umanità e dignità. Ma per molti, c’è poco di umano nell’essere costretti a fare i bagagli e andarsene in pochi minuti o ore.

Anche l’Iran ha espulso gli afghani, con l’UNHCR, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, che il 5 giugno ha dichiarato che 500.000 afghani sono stati costretti a lasciare l’Iran e il Pakistan nei due mesi successivi al 1° aprile. Le organizzazioni per i diritti umani e le agenzie umanitarie affermano che le autorità stanno facendo pressione sugli afghani affinché partano prima.

Ad aprile, Human Rights Watch ha dichiarato che la polizia ha fatto irruzione nelle case, picchiato e detenuto arbitrariamente persone e confiscato i documenti dei rifugiati, compresi i permessi di soggiorno. Gli agenti hanno chiesto tangenti per permettere agli afghani di rimanere in Pakistan, ha aggiunto l’organizzazione.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/