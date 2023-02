NATO. Senza munizioni per l’Ucraina, Stoltenberg chiede di produrre di più

Il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha preso la decisione di invitare i membri a firmare contratti di acquisto di armi che potrebbero impegnarli a spendere miliardi di dollari per gli anni a venire e a investire nella produzione di più munizioni, mentre gli alleati occidentali sono sempre più allarmati dall’incombente carenza di munizioni.

«Dobbiamo aumentare la produzione. E investire nella nostra capacità produttiva», ha detto Stoltenberg ai ministri della Difesa della Nato all’inizio di una riunione di due giorni a Bruxelles. «È urgente fornire all’Ucraina più armi», riporta BneIntelliNews.

Il capo della Nato ha già lasciato che i produttori rispondano all’appello di aumentare la produzione per la stagione dei combattimenti prevista quest’estate, poiché ci vuole fino a un anno per costruire una nuova fabbrica, ma è possibile trovare più munizioni da altri partner della Nato in tutto il mondo per colmare il divario.

L’appello di Stoltenberg affinché i membri della Nato facciano finalmente gli investimenti nella produzione di munizioni che hanno evitato fino ad ora suggerisce anche che vuole la Nato pronta per una guerra che potrebbe andare avanti per anni, una guerra lunga che la Nato non può combattere senza investire nell’espansione della sua produzione di munizioni in questo periodo.

Si profila una carenza di munizioni: gli Alleati occidentali stanno esaurendo le loro scorte. Di conseguenza, l’Ucraina rischia di perdere la guerra quest’estate, a meno che non si riescano a rendere rapidamente disponibili altre armi.

I Paesi membri della Nato hanno «ampiamente esaurito le scorte disponibili» per fornire assistenza all’Ucraina e devono affrontare la questione del rifornimento, ha dichiarato l’ex vice segretario generale della Nato Jamie Shea ai giornalisti durante la riunione dei membri dell’alleanza per i colloqui urgenti sulle forniture di armi all’Ucraina il 14 febbraio, riporta la Tass.

L’invito di Stoltenberg agli Stati membri a firmare nuovi contratti di produzione con i produttori privati di armi è un passo radicale, poiché finora i membri hanno rifornito l’Ucraina dalle loro scorte, prima di eccedenze di epoca sovietica ereditate dopo il crollo dell’URSS nel 1991 e, più recentemente, dalle loro scorte di armi con Standard Nato. Le scorte di epoca sovietica sono state esaurite da tempo, ma ora anche l’arsenale moderno comincia a scarseggiare.

L’alleanza sta ora lavorando per convincere gli appaltatori della difesa ad aumentare la loro produzione, ha detto Shea, aggiungendo che «non sarà facile». Le forze armate occidentali si affidano a produttori di armi privati per le loro forniture, ma dopo due decenni di relativa pace la maggior parte dei Paesi occidentali ha ripensato i propri eserciti per combattere contro gruppi terroristici e insurrezioni, ponendo l’accento su armi molto sofisticate e ad alta tecnologia in grado di sconfiggere piccole forze di guerriglia leggermente armate, non il conflitto convenzionale su larga scala da un milione di uomini in cui si sta trasformando l’Ucraina.

Di conseguenza, gli appaltatori privati hanno chiuso le linee di produzione e spostato la produzione per soddisfare la domanda interregna di armi intelligenti. Gli appaltatori privati non sono disposti a investire in nuove linee di produzione senza contratti a lungo termine su larga scala, cosa che i governi occidentali non hanno fatto.

La Russia ha già trasformato la sua economia in una di guerra e le fabbriche della difesa nell’entroterra stanno funzionando a pieno ritmo, lavorando 25 ore al giorno per aumentare la produzione.

I governi occidentali non hanno preso lo stesso impegno e anche con un “aumento” della produzione, la quantità di armi che può essere prodotta è ancora ben al di sotto delle necessità dell’Ucraina; l’Ucraina spara in un giorno lo stesso numero di proiettili che gli Stati Uniti possono produrre in un mese.

Gli Stati Uniti hanno già smesso di fornire all’Ucraina i missili Javelin, avendo esaurito le scorte in eccesso fino a raggiungere i livelli della riserva strategica minima. I funzionari della difesa britannica hanno ammesso la scorsa settimana che le forze armate britanniche sono “in difficoltà” dopo aver inviato gran parte del loro materiale all’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno anche consegnato oltre un milione di proiettili d’artiglieria da 155 mm. Tuttavia, i produttori statunitensi possono produrre solo circa 100.000 nuovi proiettili all’anno e l’Ucraina potrebbe esaurirli entro l’estate. L’esercito ucraino starebbe già razionando i proiettili e si limita a colpire solo obiettivi di alto valore.

L’appello di Stoltenberg a firmare contratti a lungo termine arriva già troppo tardi per fare la differenza per la prossima estate di guerra, anche se i governi ascoltassero il suo appello, i produttori militari impiegheranno fino a un anno per entrare in produzione, poiché devono fare gli investimenti necessari e trovare il personale per lavorare nelle fabbriche, con ritmi serrati, altro grande ostacolo che sarà difficile da superare.

Antonio Albanese