SANZIONI. Quanto metallo russo c’è nei magazzini europei?

Il London Metal Exchange, Lme, ha pubblicato il suo primo rapporto che suddivide le scorte per paese di origine, mostrando un forte aumento della percentuale di metallo russo presente nei magazzini della borsa. La borsa ha dichiarato che l’aumento è in linea con le sue aspettative.

Alla fine dello scorso anno, l’Lme ha deciso di continuare a consentire la consegna del metallo russo nei suoi magazzini, poiché una parte significativa del mercato aveva ancora intenzione di acquistarlo l’anno prossimo.

L’Lme stava valutando la possibilità di vietare la consegna di metallo russo nei propri magazzini, di limitare i flussi russi o di non intraprendere alcuna azione. Al contrario, la borsa ha dichiarato che da gennaio 2023 pubblicherà regolarmente dei rapporti che illustrano la percentuale di metallo russo stoccato sotto garanzia nei magazzini dell’Lme, per garantire una maggiore trasparenza.

Si teme che i magazzini dell’Lme possano essere utilizzati come terreno di scarico per i metalli russi indesiderati, causando uno scollamento tra i prezzi dell’Lme e quelli effettivamente scambiati.

La Russia è un importante produttore di metalli, tra cui nichel, alluminio e rame. La percentuale di metallo russo nei magazzini dell’Lme è aumentata in modo significativo, senza sorprese. Anche se i metalli sono stati per lo più risparmiati dalla serie di sanzioni imposte alla Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina nel febbraio dello scorso anno, alcuni consumatori di metallo si sono autosanzionati e hanno evitato il metallo russo.

Al 31 gennaio, il rame russo rappresentava il 94,2% delle scorte totali di rame Lme. Si tratta di un aumento rispetto al 63% dell’inizio di ottobre 2022 e di poco inferiore al massimo storico del 95% registrato nel settembre 2021. Tuttavia, l’Lme ha notato che gli operatori di mercato continuano a ritirare il rame russo dai propri magazzini, il che indica una continua domanda di questo materiale.

Per quanto riguarda il nichel, il materiale russo ha rappresentato il 15,8% delle scorte totali, in aumento rispetto all’1,4% di inizio ottobre, ma ancora ben al di sotto dei massimi del 64,8% registrati nel gennaio 2013.

Infine, l’alluminio russo rappresenta il 40,6% delle scorte totali di alluminio Lme, in aumento rispetto al 14,9% di inizio ottobre, ma ancora lontano dai massimi del 73,7% registrati nel novembre 2014.

Tuttavia, dato l’aumento delle scorte di alluminio di questa settimana, è probabile che la percentuale di materiale russo sia attualmente più alta di quanto suggerito dal rapporto.

Il 7 febbraio le scorte di alluminio dell’Lme sono aumentate di oltre 100.000 tonnellate, il più grande incremento in quasi un anno, con il metallo che è entrato nel porto sudcoreano di Gwangyang. Ciò ha fatto seguito all’afflusso di 40.200 tonnellate del 25 gennaio.

Si ipotizza che i recenti aumenti delle scorte di alluminio dell’Lme siano dovuti al metallo russo. I magazzini di scambio sudcoreani sono considerati un polo di stoccaggio interessante per il metallo russo grazie alla loro vicinanza a Vladivostok, che è il principale polo regionale di esportazione dell’alluminio russo.

L’Lme ha dichiarato che la borsa si aspettava un aumento delle scorte di alluminio russo nei magazzini asiatici, dato che durante il periodo di consultazione gli intervistati asiatici tendevano a non sostenere un divieto di garanzia del metallo russo, perché i marchi russi sono ampiamente accettati da molti consumatori asiatici.

Nel frattempo, gli Stati Uniti si starebbero preparando a imporre una tariffa del 200% sull’alluminio prodotto in Russia.

Gli Stati Uniti non sono un acquirente significativo dell’alluminio russo, che di solito rappresenta circa il 10% delle importazioni totali degli Stati Uniti, anche se di recente questa quota è stata ancora più ridotta. L’anno scorso gli acquisti statunitensi di prodotti di alluminio dalla Russia sono scesi a circa 200.000 tonnellate, appena il 3% delle importazioni totali degli Stati Uniti – una piccola frazione del mercato globale di circa 90 milioni di tonnellate. Nel 2022 la Russia è stata il sesto importatore di alluminio negli Stati Uniti, dopo il Canada, che detiene la quota maggiore, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein, la Cina e l’Australia.

Luigi Medici