MEDIO ORIENTE. Il Roosevelt in mare: sette mesi in acque mediorientali con droni imbarcati 

Dopo soli due mesi in porto, il USS Theodore Roosevelt (CVN-71) è salpato da San Diego per un deployment di sette mesi in Medio Oriente. Non è un avvicendamento di routine. Arriva nel momento più caldo: tensione massima USA-Iran e Mar Rosso / Bab el-Mandeb sotto pressione Houthi.

Da marzo, il Roosevelt è la prima portaerei USA con Centro di Guerra Aerea Senza equipaggio (UAWC) pienamente operativo. Non è una prova, riporta ZM.

Il sistema è fatto per comandare l’MQ-25A Stingray di Boeing, il primo drone operativo imbarcato della US Navy. Due componenti chiave: Sistema di Controllo Missione Imbarcato + Stazione MD-5E. Fino ad oggi il rifornimento in volo lo facevano gli F/A-18 Super Hornet, togliendo ore-velivolo all’attacco. L’MQ-25 nasce per liberarli da qeusto “incomodo” .

Il programma di sviluppo prevede un contratto iniziale 2018: 805 milioni di dollari per 4 velivoli, programma stimato 72 unità per 13 miliardi. Il primo volo di test è avvenuto il 25 aprile 2026, 2 ore su Mascoutah, Illinois, con un anno di ritardo per software di comando. A luglio 2026 c’è il primo imbarco su USS Nimitz come anticipazione; ad agosto: prime prove su USS George H.W. Bus. A marzo 2026, il Roosevelt raggiunge la capacità operativa dispiegabile per MQ-25; ad agosto 2026 è atteso anche lo USS Ronald Reagan. Nel maggio 2026 era stato raggiunto il Milestone C: via libera a produzione e impiego, annunciato dal Segretario ad interim della Marina Hung Cao.

Il Roosevelt ha appena guidato il contingente USA a RIMPAC 2026 — 30ª edizione, chiusa con SINKEX di due unità radiate.

Il deployment avviene con la US Navy già in presenza sostenuta in CENTCOM. I due choke point di Hormuz al 20% e Bab el-Mandeb con Small Strait 5,4 km / Big Strait 16-18 km, sono esattamente dove gli Houthi, allineati all’Iran, stanno aumentando la pressione.

Mettere in mare ora un carrier con UAWC significa una cosa sola: Washington si prepara a operazioni prolungate senza dipendere da basi a terra in Iraq, chiuse proprio il 30 settembre, e con meno esposizione degli equipaggi.

Sette mesi di Roosevelt coprono l’inverno del Mar Rosso, il periodo peggiore per i droni Houthi e il più critico per le assicurazioni War Risk.

Luigi Medici

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