USA. Washington, i network spengono le telecamere. Rottura storica tra Trump e il Pool 

Per la prima volta nella storia recente, i cinque network che compongono il pool televisivo della Casa Bianca — Fox News Media, ABC News, CBS News, CNN e NBC News— hanno sospeso la copertura in pool degli eventi del presidente Donald Trump.

La decisione non viene dai liberal. La mail che ferma tutto la firma Bryan Boughton, capo dell’ufficio di Washington di Fox News e presidente del television pool, riporta AP. Motivo: la Casa Bianca ha impedito a CNN di svolgere il suo turno di pool programmato, dopo aver messo al bando tre testate — CNN, MS NOW e Politico— accusate di pubblicare “fake news”.

Il 18 settembre Trump annuncia su Truth Social lametta al bando: “La Casa Bianca non sta conducendo un assalto alla Free Press, che custodisco gelosamente. Sta conducendo un assalto alle FAKE NEWS, cresciute come un cancro”.

Il bando entra in vigore nel weekend. Lunedì, CNN avrebbe dovuto essere la rete di turno per fornire il feed televisivo condiviso a tutte le altre. Le viene negato l’ingresso.

Risposta immediata: non ci sarà pool sostitutivo. “Non ci sarà replacement pool”, scrive Boughton. Conseguenza tecnica: durante il taglio del nastro per il nuovo eliporto della Casa Bianca, il livestream ufficiale della Casa Bianca resta muto — mancavano i boom mic del pool. E nessun cameraman di network ha viaggiatocon Trump a New York per l’Assemblea Generale ONU.

Non solo TV. I fotografi del pool — Reuters, Getty Images, New York Times e Washington Post— hanno concordato di non pubblicare né distribuire foto scattate il 21 settembre fino alla mezzanotte del giorno successivo. Parallelamente, CNN, MS NOW e Politico hanno fatto causa congiunta in sede federale: violazione del Primo Emendamento e del 14° sul due process.

La Casa Bianca replica secca: “I media non hanno diritto a pretendere un posto nell’Oval Office. Possono riferire da fuori”. Il vicepresidente JD Vance rincara: “Non stiamo bandendo i media. Non diamo accesso speciale a chi fa propaganda effettiva. Il 92% delle storie di CNN, MS NOW e Politico su Trump sono negative. Non è rappresentativo del popolo americano”.

Questo non è un litigio su credenziali. È la fine di un patto non scritto durato 80 anni: il pool garantiva trasparenza minima, la Casa Bianca garantiva accesso. Ora la Casa Bianca spinge il suo feed proprietario — senza contraddittorio tecnico — e i network, inclusa Fox, scoprono di non avere più leva.

Per l’Italia e l’Europa, il punto è operativo: se salta il pool USA, salta la fonte primaria di immagini verificate su decisioni che impattano energia, Hormuz e Ucraina. Il rischio è dover lavorare su feed istituzionali filtrati non si sa quanto ne come.

Tommaso Dal Passo

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