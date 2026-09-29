SPAZIO. Starship in orbita, ma con un motore in meno. A rischio la corsa alla luna del 2028 

Al 14° volo di test senza equipaggio, SpaceX è riuscita per la prima volta a portare Starship in orbita e a rilasciare satelliti commerciali. Ma il successo è a metà: subito dopo la separazione dal booster, uno dei tre motori principali Raptor si è spento in modo imprevisto. I controllori hanno proseguito, ma la missione è stata accorciata di diverse ore.

Un guasto che, se confermato come problema di sistema, può costare caro non solo a SpaceX ma alla NASA. Starship non è solo il razzo gigante per Starlink. È uno dei due veicoli in gara per diventare — già dal 2028 — il primo mezzo NASA a riportare uomini sulla Luna dopo il 1972, fine dell’era Apollo. L’altro concorrente è Blue Moon di Blue Origin,. riporta Reuters.

La navicella che dovrà portare gli astronauti da e verso la superficie lunare userebbe lo stesso sistema propulsivo che ieri ha fallito. “Se è un guasto singolo di un componente è una cosa. Se è un difetto di design che richiede upgrade su tutta la flotta, è un altro film”, dice Dean Sladen, ingegnere aerospaziale di Accu Components. “Qualsiasi fix che blocca i prossimi voli, incluso il tentativo di cattura della nave con le braccia della torre dopo il rientro, mangia calendario”.

La NASA punta ufficialmente al ritorno sulla superficie lunare entro il 2028 — obiettivo giudicato da tutti troppo ambizioso — per battere la Cina che punta al 2030. Ma prima serve Artemis III, già dall’estate 2027: missione in orbita bassa per testare rendezvous e docking tra i lander. In quella missione dovrebbero partecipare entrambi i lander, se pronti, usando i loro motori nello spazio

Il capo della NASA, Jared Isaacman, ad aprile ha cambiato le regole: vincerà chi è pronto prima. SpaceX era stata contrattata per il primo lander con equipaggio, ora la competizione è aperta — proprio a causa dei ritardi di Starship. I motori a metano sono tra i componenti più complessi e costosi del razzo. A maggio, nel 12° volo, un Raptor non si era acceso come previsto. In voli precedenti SpaceX aveva rinunciato ad accenderli nello spazio. Solo nel 13° volo di luglio tutti i motori avevano funzionato correttamente in ascesa.

Il primo volo del nuovo sistema era durato due ore nei pressi di Mascoutah, Illinois — già con un anno di ritardo per software. Ora SpaceX — appena diventata quotata in borsa, deve capire se il problema è isolato.

La posta in gioco è non solo Starlink, ma il ruolo cardine in Artemis. Come dice Sladen: “The real pressure is the Moon. NASA needs Starship for Artemis III”, missione di prova in orbita terrestre già dalla prossima estate. Se Starship slitta, Blue Origin è pronta a prendersi la Luna.

Anna Lotti

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