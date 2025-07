MEDIO ORIENTE. Barrack: Turchia e Israele chiavi del nuovo scenario geopolitico

I recenti disordini in Medio Oriente rendono più difficile del solito prevedere cosa potrebbe accadere in futuro. Solo poche settimane fa, gli Stati Uniti hanno fatto seguito agli attacchi aerei israeliani contro l’Iran con i propri, e poi hanno mediato un cessate il fuoco tra i due avversari.

Una cosa sembra certa, tuttavia: Israele e Turchia rimarranno i principali attori nell’evoluzione geopolitica della regione. Mentre altre potenze regionali, in particolare l’Arabia Saudita, rimangono importanti, Israele e Turchia esercitano un’influenza significativamente maggiore in ambito militare, diplomatico e di sicurezza, riporta Nikkei.

Di questo parere è l’ambasciatore statunitense in Turchia e inviato speciale per la Siria, Thomas J. Barrack, il quale ha affermato di considerare la Turchia l’attore chiave in Medio Oriente per la stabilità nel contesto dei conflitti in corso.

Barrack ha auspicato un “nuovo dialogo” nella regione: ”Israele ha bisogno di essere ridefinito. Sta attualmente attraversando questo processo (…) Quello che sta accadendo tra Israele e Iran è un segnale per tutti noi che il tempo è scaduto, è tempo di tracciare una nuova strada. E la chiave di questa strada è la Turchia”, ha affermato Barrack, riporta Daily Sabah.

Barrack ha sottolineato il rapporto personale tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente Recep Tayyip Erdoğan, aggiungendo che il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il Ministro degli Esteri Hakan Fidan condividono un rapporto simile.

“In un momento storico di fondamentale importanza, queste quattro persone hanno costruito un rapporto basato sulla fiducia, sulla comprensione reciproca e sulla vicinanza”, ha affermato Barrack. “C’è un’enorme opportunità perché abbiamo due leader che si fidano l’uno dell’altro, supportati da ministri che sanno esattamente come realizzare questa visione”.

Barrack ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno sempre considerato la Turchia un alleato vitale della NATO, ma ha sostenuto che il Paese non ha sempre ricevuto il riconoscimento che merita come importante attore regionale: ”Il caos in Medio Oriente è stato perpetuato, in gran parte, dai continui interventi occidentali (…) Ma Trump ed Erdoğan vedono questa come un’opportunità per cambiare il dialogo e questo richiede una leadership coraggiosa. Credo che la Turchia sia al centro di tutto questo, come abbiamo visto in Siria”, ha aggiunto, sottolineando il ruolo cruciale della Turchia negli sviluppi regionali.

L’Ambasciatore USA ha poi aggiunto: ”La Turchia ha il secondo esercito più grande della NATO. Possiede difesa aerea, hard power e tutti gli elementi chiave della sicurezza, ma soprattutto ha una popolazione straordinaria e laboriosa che comprende il mondo”, ha detto Barrack. “Questo è un aspetto che il Presidente Trump riconosce.

Ha concluso: “La chiave per risolvere la crisi regionale passa attraverso la Turchia”.

Luigi Medici

