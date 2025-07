ISRAELHAMASWAR. Stallo totale nei negoziati per liberazione degli ostaggi e per il cessate il fuoco a Gaza. Due imboscate contro i militari israeliani a Gaza. Bombardamenti IAF in Libano, Siria e Striscia di Gaza

Netta contrapposizione tra le parole dell’inviato di Trump, Steve Witkoff, mentre incontra alti funzionari del Qatar: “Sono fiducioso nei colloqui per la presa degli ostaggi”. E Hamas che afferma che Israele non è disposto a raggiungere un accordo di cessate il fuoco. “Netanyahu è abile nel sabotare un round di negoziati dopo l’altro e non vuole raggiungere alcun accordo. I nostri combattenti della resistenza stanno conducendo una guerra di logoramento che sorprende il nemico ogni giorno con tattiche campali innovative, facendogli perdere l’iniziativa e confondendo i suoi calcoli, nonostante la sua superiore potenza di fuoco e la superiorità aerea”, ha scritto Hamas in un comunicato.

Il presidente palestinese inoltre il 13 luglio ha detto: “Hamas non governerà la Striscia di Gaza il giorno dopo la guerra e dovrà consegnare le sue armi all’Autorità Nazionale Palestinese”.

Le IDF avvertono che Hamas potrebbe sfruttare il cessate il fuoco per attaccare le fazioni rivali a Gaza sostenute da Israele, il riferimento è alla milizia di Abu Shabab.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar il 14 luglio è a Bruxelles per la sua terza visita in Europa in due settimane. Ha incontrato l’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kaja Kallas.

La maratona diplomatica di Israele con l’Unione Europea nelle ultime settimane coincide con un cruciale dibattito del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell’UE di oggi, 15 luglio, su come rispondere alle accuse di violazioni del diritto internazionale durante la guerra di Gaza. All’ordine del giorno c’è anche la revisione dell’Accordo di Associazione.

L’abrogazione dell’accordo non è all’ordine del giorno perché richiede il consenso unanime e si prevede che diversi paesi si opporranno. Israele è preoccupato per diverse misure minori che richiedono non il consenso unanime, ma una maggioranza “qualitativa” (almeno il 50% degli Stati membri e il 60% dei residenti dell’UE).

Secondo il sito web “Moti Castel” vi sarebbe in corso una bufera nel Gabinetto di Sicurezza. L’esercito avverte: “Costruire una città umanitaria a Rafah richiederà più di un anno”. A questa risposta Netanyahu si è arrabbiato: “Ho chiesto una soluzione realistica!”.

Funzionari israeliani si sono incontrati con funzionari siriani nella capitale azera Baku. La notizia è stata riportata anche da Kann News. Hanno discusso con i funzionari siriani diverse questioni relative al coordinamento tra i due Paesi. Parallelamente all’incontro in Azerbaigian, il Ministro degli Esteri Gideon Saar e il Ministro degli Esteri siriano al-Sheibani dovrebbero partecipare a un incontro congiunto presso la sede dell’Unione Europea a Bruxelles.

Il Portavoce delle IDF l’11 luglio ha dichiarato: “Un comandante di carro armato dell’82° Battaglione, Brigata Saar Megillan, è rimasto gravemente ferito oggi in una battaglia nel nord della Striscia di Gaza. Il soldato è stata trasportato in ospedale per cure mediche, come è stato comunicato alla sua famiglia”.

Secondo Canale 12 Israele: “ I soldati israeliani delle unità d’élite affermano che il loro comando assegna loro compiti incoerenti con il loro addestramento. Ai soldati di unità d’élite come i Commandos e i Maglan sono stati assegnati compiti di fanteria. Le forze d’élite stanno svolgendo compiti di fanteria a causa della carenza di personale dopo che quasi 10.000 soldati sono stati uccisi e feriti. I soldati lamentano di essere stati assegnati ad attività militari che a volte durano 12 ore consecutive”.

Un aereo da trasporto militare russo, l’11 luglio, Il-76 è atterrato a Teheran, ha scaricato il suo carico ed è rapidamente rientrato a Mosca. In Occidente si stanno diffondendo voci secondo cui Mosca potrebbe trasferire all’Iran jet da combattimento o sistemi di difesa aerea avanzati, in seguito alle speculazioni su una ripresa della guerra con Israele.

La Turchia ha avvertito l’Iran dei rischi di attacchi con droni che potrebbero essere simili alla prima fase degli attacchi israeliani.

Le notizie sulla chiusura dello spazio aereo iraniano sono attualmente false, sebbene alcuni voli verso la regione siano stati cancellati e l’Organizzazione per l’aviazione civile iraniana non abbia emesso alcun avviso di missione aerea (NOTAM). Gli iraniani hanno lamentato una interferenza GPS a Teheran, Bandar Abbas e lo Stretto di Hormuz, mentre è scomparsa da Iraq, Giordania, Israele e Golfo Persico.

Smentito da fonti israeliane il possibile attacco iraniano su Israele. Secondo le stime della sicurezza israeliana, l’Iran aveva solo circa 200 lanciamissili rimasti alla fine dei combattimenti.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 16:00 del 14 luglio. La portaerei nucleare americana CVN 78 Gerald R. Ford si è diretta oggi verso il continente europeo dalla costa della Virginia, dove si sta addestrando al combattimento dal 24 giugno. Potrebbe fare scalo nel Nord Europa prima di entrare nel Mediterraneo, analogamente a quanto fatto recentemente dalla portaerei CVN 77 George H.W. Bush. Si prevede che la Ford sostituirà la portaerei CVN 70 Carl Vinson nell’area di responsabilità del Comando Centrale delle Forze Navali degli Stati Uniti (CENTCOM). La Carl Vinson e la CVN 68 Nimitz si trovano attualmente nel Mar Arabico. Il 13 luglio, si registra intensa attività di pattugliamento dei caccia statunitensi nel Golfo Persico. Nelle ultime cinque ore, l’attività dei caccia della Marina statunitense è aumentata, effettuando pattugliamenti aerei su diverse aree del Golfo Persico.

Il 10 luglio gli Houthi hanno lanciato un attacco a sorpresa contro le posizioni governative nel settore di Al-Hura, vicino a Hajar. L’attacco è iniziato alle 23:00 con un intenso fuoco di artiglieria in prima linea, ma le forze governative sono riuscite a respingerlo.

Due società di sicurezza private, Ambrey e Il Gruppo Diaplous e l’Operazione Aspides della Marina dell’UE hanno annunciato la sospensione delle ricerche dell’equipaggio rimanente della nave portarinfuse Eternity C, battente bandiera liberiana e di proprietà greca, affondata nel Mar Rosso al largo delle coste dello Yemen la scorsa settimana dopo un attacco degli Houthi. Quattro membri dell’equipaggio sono rimasti uccisi nell’attacco, mentre diversi altri sono stati tratti in salvo dalle forze navali della coalizione, sebbene almeno 11 dispersi siano ancora in vita, alcuni dei quali si ritiene siano stati catturati dagli Houthi e riportati in Yemen.

Windward AI Maritime Intelligence Company in una nota ha scritto: “Le due navi recentemente prese di mira appartengono a flotte greche che in precedenza avevano attraccato in Israele. Una nave su sei rischia di essere presa di mira nel Mar Rosso a causa del suo collegamento con i “porti israeliani”. Le navi collegate ai “porti israeliani” sono sempre più vulnerabili agli attacchi. La nave “Eternity Sea” ha disattivato il suo sistema di tracciamento durante la traversata del Mar Rosso e le navi appartenenti alla sua compagnia proprietaria, attraccata ad Haifa diverse volte nel corso del 2025.

Il 12 luglio, una forte esplosione è stata udita nei pressi dell’aeroporto iraniano di Mehrabad. Il 13 luglio fonti dell’opposizione iraniana segnalano un’esplosione a Teheran e ancora segnalato un vasto incendio di origine sconosciuta a Teheran.

Il 14 luglio un drone, probabilmente lanciato dall’Iran o da forze sostenute dall’Iran, sarebbe stato abbattuto vicino al consolato americano a Erbil, nel nord dell’Iraq.

Il 14 luglio le IDF affermano di aver colpito i carri armati siriani nella Siria meridionale. Aerei israeliani hanno colpito i carri armati siriani che hanno oltrepassato i confini stabiliti da Israele o nella Siria meridionale.

Nella provincia sud-occidentale siriana di As-Suwayda, continuano i violenti scontri tra le milizie druse e le tribù beduine locali che hanno causano 90 morti. Il governo siriano respinge le richieste di negoziato dei leader drusi. Né Israele né la Siria sembrano intenzionate a intervenire a favore dei beduini o dei drusi.

Il 14 luglio l’esercito libanese smantella uno dei più grandi laboratori di droga, il suo tunnel è stato sigillato e una grande quantità di narcotici è stata sequestrata ad Al-Yamouneh, Baalbek.

“A seguito delle mobilitazioni sul fronte siriano, Hezbollah ha spostato unità di combattimento nella zona di confine a nord di Hermel. È stato osservato che armi medie e pesanti sono state schierate tra le tribù della regione si tratta delle Al Liwaa.

Bombardamenti di artiglieria israeliana hanno preso di mira le alture della città di Shebaa, nel Libano meridionale.

A Gaza nord l’IDF demolisce Beit Hanoun nella Striscia di Gaza settentrionale. Ha riferito che decine di caccia dell’aeronautica militare israeliana hanno colpito circa 35 obiettivi di Hamas a Beit Hanoun, nel nord di Gaza, pubblicando i filmati degli attacchi. Tra gli obiettivi c’erano anche i tunnel di Hamas nella zona, ha dichiarato l’IDF. “L’IDF ha affermato che gli attacchi facevano parte di intense operazioni contro Hamas a Beit Hanoun”.

Il 14 luglio si registra la terza imboscata contro la 162ª Divisione che opera a Jabalia. Le piattaforme dei coloni segnalano un aumento del numero di soldati uccisi nel difficile incidente nella Striscia di Gaza e l’attivazione della procedura “Annibale” a seguito dei sospetti sulla scomparsa di un soldato, poi ritrovato.

Nella sola giornata del 14 di luglio le al Qassam hanno rivendicato: Imboscata contro la Brigata Nahal – Città di Gaza, e contro la 162ª Divisione – Jabalia. Secondo fonti israeliane: 3 soldati uccisi e un altro gravemente ferito in un attacco a una forza del genio a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza.

L’Aeronautica Militare israeliana ha effettuato un attacco aereo su Mansoura a nord di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale.

Coloni hanno incendiato abitazioni nella zona di Wadi Sa’ir, a nord di Hebron. Parte dell’assalto delle forze israeliane al campo profughi di Al-Ain a ovest di Nablus. Soldati israeliani assaltano una moschea nel campo di Nur Shams a Tulkarem, scatenando il caos. A Tulkarem l’assalto va avanti da 168 giorni.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

